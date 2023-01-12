В «Локо» рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона: «Предложений о трансфере не поступало»
Дмитрий Ульянов подтвердил, что Вильсон Изидор и Гирано Керк не покинут «Локомотив» зимой.
«Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой.
В «Локомотив» никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало», – сказал спортивный директор «Локомотива».
Ранее сообщалось об интересе к Вильсону Изидору со стороны ПАОК.
Изидор поехал на сборы с «Локо», хотя не выходил на связь с клубом несколько дней назад. Он не хочет в ПАОК
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