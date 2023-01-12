В «Локо» рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона: «Предложений о трансфере не поступало»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Ульянов Гирано Керк Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Ульянов подтвердил, что Вильсон Изидор и Гирано Керк не покинут «Локомотив» зимой.

«Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой.

В «Локомотив» никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало», – сказал спортивный директор «Локомотива».

Ранее сообщалось об интересе к Вильсону Изидору со стороны ПАОК.

Изидор поехал на сборы с «Локо», хотя не выходил на связь с клубом несколько дней назад. Он не хочет в ПАОК

4 комментария

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Dmitry Orlov
При условии нормального тренера (я пока не сделал вывод, является ли таким Галактионов, но надежда есть) эти двое способны показывать очень хороший уровень. Так что хочется, чтобы оба доиграли сезон. А дальше - по ситуации.
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Tollie
"рассчитывают" и "предложений не поступало" (читай - нафиг никому этот неликвид чёрный не упал) - это несколько разные вещи...
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Гамарджоба Генацвале
Естественно, оба пригодятся Локо. Только за, чтобы они остались в команде.
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0
+2
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Леван Леван
Правильное решение, нельзя их продавать в такой ситуации, слишком велик риск.
+3
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