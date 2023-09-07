Игрушечный самолет на презентации Рамоса подарили президенту «Севильи». Он говорил, что хочет самолет, комментируя желание Серхио вернуться

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига ахахаха Футбол

Президенту «Севильи» подарили игрушечный самолет после слов о Серхио Рамосе.

Рамос подписал с «Севильей» контракт до конца сезона на правах свободного агента.

Ранее президент клуба Хосе Кастро назвал его возвращение невозможным: «Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда».

На первой пресс-конференции Рамоса после возвращения в «Севилью» спортивный директор клуба Виктор Орта подарил Кастро игрушечный самолет, передав его через Рамоса.

«Воспользуюсь возможностью сделать Пепе подарок. От всего сердца дарю тебе самолет. Он шумит и все такое», – сказал Орта, чем развеселил Рамоса и Кастро.

Фото: eldesmarque.com/

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4 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Кастро: «А он радиоуправляемый?»
Первые 40 лет детства - самые сложные в жизни мужчины©️
+14
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Ебздрогыч
Хорошо получилось: и весело, и по-доброму
+7
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Altim
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кастро: «А он радиоуправляемый?» Первые 40 лет детства - самые сложные в жизни мужчины©️
Только не мужчины, а мальчика.
+4
0
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Cevin Cigan
Укол засчитан!!!
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