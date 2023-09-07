Игрушечный самолет на презентации Рамоса подарили президенту «Севильи». Он говорил, что хочет самолет, комментируя желание Серхио вернуться
Президенту «Севильи» подарили игрушечный самолет после слов о Серхио Рамосе.
Рамос подписал с «Севильей» контракт до конца сезона на правах свободного агента.
Ранее президент клуба Хосе Кастро назвал его возвращение невозможным: «Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда».
На первой пресс-конференции Рамоса после возвращения в «Севилью» спортивный директор клуба Виктор Орта подарил Кастро игрушечный самолет, передав его через Рамоса.
«Воспользуюсь возможностью сделать Пепе подарок. От всего сердца дарю тебе самолет. Он шумит и все такое», – сказал Орта, чем развеселил Рамоса и Кастро.
Фото: eldesmarque.com/
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