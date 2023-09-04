Рамос заработает около 1 млн евро за сезон в «Севилье». Саудовцы предлагали ему в 15 раз больше

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда деньги Фабрицио Романо Футбол

Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в саудовской лиге ради «Севильи».

Сегодня «Севилья» объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после ухода. Защитник подписал контракт на 1 сезон. 

По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает немногим больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше – предложение Рамосу делал «Аль-Иттихад». 

Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Рамос свое уже заработал: и деньги и титулы.
Надо еще карьеру красиво завершить, а Севилья для него идеальное место.
+60
-3
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Ответ Gravdaar Iyaad
"Совсем скоро случится то, чего многие фанаты клуба так не хотели. Возвращается самый худший из воспитанников Севильи. Воспитанник, который никогда не упускал возможности праздновать голы в ворота "родного" клуба и провоцировать болельщиков своим поведением на поле и вне его. Абсолютно каждый его гол сопровождался безудержным ликованием, не говоря о томЖ, что по его вине закрылась целая трибуна на Рамон Санчес Писхуан. Не говоря о том, как вообще этот человек покидал клуб. Как то раз после матча с Севильей он сказал: "Я не понимаю почему, например, Дани Алвеса или Ракитича, которые не выросли здесь как я, встречают с радостью, а меня оскорбляют". Действительно почему? Почему Рейеса и Давора Шукера, которые так же, как и он, уходили играть в тот же Реал Мадрид, всегда уважали и считали своими? Наверное потому, что ни одной провокации с их стороны за всю карьеру не было. Наверное потому, что они уважали Севилью и в первую очередь самих себя. Видимо, даже этого не дано понять "легенде". Это самое худшее решение, которое могло принять руководство Севильи в этом году, разделив тем самым болельщиков практически на два лагеря в и без того напряженной атмосфере клуба."
Севилья должна гордиться, что у них играли такие мастодонты, как Дани Алвес и Рамос. Там титулов почти под 100 шт на двоих. Все люди разные. Рамос и меня бесил всегда, но он легенда.
+49
-14
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
Ответ <CRISTIANO>
Севилья должна гордиться, что у них играли такие мастодонты, как Дани Алвес и Рамос. Там титулов почти под 100 шт на двоих. Все люди разные. Рамос и меня бесил всегда, но он легенда.
Но эти же титулы не относятся к Севилье
В статье говорится об отношении игрока к бывшему клубу
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paul_94
на что только не пойдешь ради ЛЕ в своей коллекции
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Теперь матч Севилья Реал будут ждать не хуже матча Реал Барселона! от этого Испанский футбол только выиграет.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Саудиты и через год дадут те же 15 млн
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ <CRISTIANO>
Рамос свое уже заработал: и деньги и титулы. Надо еще карьеру красиво завершить, а Севилья для него идеальное место.
Не все его примут в Севилье, так что место не особо идеальное
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
уважение к Рамосу 1000%
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
После ухода в Псж, Рамос ушел с радаров, очень хотелось его на Чемпионате Мира увидеть , но Энрике без слов…очень достойный поступок в родной клуб вернуться , надеюсь с капитанской его увидеть в составе Севильи!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Ответ Gravdaar Iyaad
Но эти же титулы не относятся к Севилье В статье говорится об отношении игрока к бывшему клубу
Севилья их вырастила, чем повод не для гордости?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sema32
Ответ Gravdaar Iyaad
"Совсем скоро случится то, чего многие фанаты клуба так не хотели. Возвращается самый худший из воспитанников Севильи. Воспитанник, который никогда не упускал возможности праздновать голы в ворота "родного" клуба и провоцировать болельщиков своим поведением на поле и вне его. Абсолютно каждый его гол сопровождался безудержным ликованием, не говоря о томЖ, что по его вине закрылась целая трибуна на Рамон Санчес Писхуан. Не говоря о том, как вообще этот человек покидал клуб. Как то раз после матча с Севильей он сказал: "Я не понимаю почему, например, Дани Алвеса или Ракитича, которые не выросли здесь как я, встречают с радостью, а меня оскорбляют". Действительно почему? Почему Рейеса и Давора Шукера, которые так же, как и он, уходили играть в тот же Реал Мадрид, всегда уважали и считали своими? Наверное потому, что ни одной провокации с их стороны за всю карьеру не было. Наверное потому, что они уважали Севилью и в первую очередь самих себя. Видимо, даже этого не дано понять "легенде". Это самое худшее решение, которое могло принять руководство Севильи в этом году, разделив тем самым болельщиков практически на два лагеря в и без того напряженной атмосфере клуба."
Отыграет пару хороших матчей и болельщики забудут все обиды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Murtynya
лучше бы в Мадрид перешел бы, закрыл бы место Милитао😔
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ <CRISTIANO>
Рамос свое уже заработал: и деньги и титулы. Надо еще карьеру красиво завершить, а Севилья для него идеальное место.
У него конюшня в Севильи, Рамос разводит лошадей.:)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
"Совсем скоро случится то, чего многие фанаты клуба так не хотели. Возвращается самый худший из воспитанников Севильи. Воспитанник, который никогда не упускал возможности праздновать голы в ворота "родного" клуба и провоцировать болельщиков своим поведением на поле и вне его. Абсолютно каждый его гол сопровождался безудержным ликованием, не говоря о томЖ, что по его вине закрылась целая трибуна на Рамон Санчес Писхуан. Не говоря о том, как вообще этот человек покидал клуб.

Как то раз после матча с Севильей он сказал: "Я не понимаю почему, например, Дани Алвеса или Ракитича, которые не выросли здесь как я, встречают с радостью, а меня оскорбляют".
Действительно почему? Почему Рейеса и Давора Шукера, которые так же, как и он, уходили играть в тот же Реал Мадрид, всегда уважали и считали своими? Наверное потому, что ни одной провокации с их стороны за всю карьеру не было. Наверное потому, что они уважали Севилью и в первую очередь самих себя. Видимо, даже этого не дано понять "легенде".

Это самое худшее решение, которое могло принять руководство Севильи в этом году, разделив тем самым болельщиков практически на два лагеря в и без того напряженной атмосфере клуба."
+33
-32
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unclemeat
Ответ paul_94
на что только не пойдешь ради ЛЕ в своей коллекции
Ну, мне кажется в этот раз у них отличная возможность выйти из группы ЛЧ, так что выиграть ЛЕ появится шанс у кого-то другого :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Королёв
Севилья с этим приобретением получила намного больше, чем можно представить. Рамос — монолит, истинный лидер. Решение ужать себя, свое благо, вернуться к истокам, отдавать накопленный опыт, лишь подчеркивает крепость духа. Безмерно жаль, что история с Реалом так нелепо разошлась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olimjon Nazarov
Мне не нравился высказывание президента Севильи. Ненужные поспешные слова. Рамос хоть уже не молод, но он всё же пригодится Севилье, и из-за его спортивных и медийных показателей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olimjon Nazarov
Ответ Direct free kick
7хагу не нужны личности
Может быть это и правда, потому что пока он сам не суперличность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Теперь футболки с Рамосом в Севилье, будут разлетаться как горячие пирожки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Maksmyrza
Вот в чем разница Рамоса и пеналду
Роналду востребован и регулярно играет и зарабатывает.
Рамос переходит посидеть на лавке сезон и закончить карьеру.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xxx zzz
Ответ AnMe
Уважение к Сереже! Хотя СА могут и в след сезоне предложить жирный контракт.
Мне кажется у него прям какой-то принцип )) за карьеру не попасть в СА… ну молодец,посмотрим что будет !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Olimjon Nazarov
Мне не нравился высказывание президента Севильи. Ненужные поспешные слова. Рамос хоть уже не молод, но он всё же пригодится Севилье, и из-за его спортивных и медийных показателей.
Севилья будет на тик-токах с Рамосом зарабатывать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Mr@k
Помогает родному клубу в тяжёлой фин.ситуации, респект
Чем она тяжёлая? Статейку про "всех на трансфер" прочитал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
Ответ Ничего Смешного
Севилья их вырастила, чем повод не для гордости?
Это замечательно, что вырастили таких талантливых игроков. Не спорю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spotlight
Принял сумасшедшую урезку в зп ради мечты играть дальше на топ уровне за клуб своего детства, вот это настоящая любовь к клубу, а не фейковые крокодильи слезы некоторых :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий