Рамос заработает около 1 млн евро за сезон в «Севилье». Саудовцы предлагали ему в 15 раз больше

Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в саудовской лиге ради «Севильи».

Сегодня « » объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после ухода. Защитник подписал контракт на 1 сезон.

По информации , за год в испанском клубе футболист заработает немногим больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше – предложение делал « ».

Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS