Рамос заработает около 1 млн евро за сезон в «Севилье». Саудовцы предлагали ему в 15 раз больше
Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в саудовской лиге ради «Севильи».
Сегодня «Севилья» объявила о возвращении Рамоса в состав команды спустя 18 лет после ухода. Защитник подписал контракт на 1 сезон.
По информации Фабрицио Романо, за год в испанском клубе футболист заработает немногим больше 1 миллиона евро. В случае перехода в Саудовскую Аравию его доход был бы почти в 15 раз выше – предложение Рамосу делал «Аль-Иттихад».
Подробно со статистикой выступлений Рамоса можно ознакомиться здесь.
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Надо еще карьеру красиво завершить, а Севилья для него идеальное место.
В статье говорится об отношении игрока к бывшему клубу
Как то раз после матча с Севильей он сказал: "Я не понимаю почему, например, Дани Алвеса или Ракитича, которые не выросли здесь как я, встречают с радостью, а меня оскорбляют".
Действительно почему? Почему Рейеса и Давора Шукера, которые так же, как и он, уходили играть в тот же Реал Мадрид, всегда уважали и считали своими? Наверное потому, что ни одной провокации с их стороны за всю карьеру не было. Наверное потому, что они уважали Севилью и в первую очередь самих себя. Видимо, даже этого не дано понять "легенде".
Это самое худшее решение, которое могло принять руководство Севильи в этом году, разделив тем самым болельщиков практически на два лагеря в и без того напряженной атмосфере клуба."
Рамос переходит посидеть на лавке сезон и закончить карьеру.