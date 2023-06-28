Рамос хочет вернуться в «Севилью» и закончить в ней карьеру. Клуб не планирует подписывать защитника
Серхио Рамос хочет снова поиграть за «Севилью».
Он воспитанник этой команды и покинул ее в 2005 году, перейдя в «Реал».
По сведениям Cadena SER, защитник настроен присоединиться к клубу этим летом и завершить в нем карьеру. Сейчас 37-летний испанец находится в статусе свободного агента.
При этом «Севилья» пока не планирует заключать с Рамосом контракт, и на это есть как спортивные, так и экономические причины. К тому же такой трансфер может вызвать недовольство фанатов.
Последние два года Рамос провел в «ПСЖ». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Наверно, все же есть что то непопавшее в прессу
Нет, это так не работает.
Это тебе не АПЛ, где за бабки готовы на коленях одно любимое мужчинам дело делать (продажа Ньюкасла живой пример).