Рамос хочет вернуться в «Севилью» и закончить в ней карьеру. Клуб не планирует подписывать защитника

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы Футбол

Серхио Рамос хочет снова поиграть за «Севилью».

Он воспитанник этой команды и покинул ее в 2005 году, перейдя в «Реал».

По сведениям Cadena SER, защитник настроен присоединиться к клубу этим летом и завершить в нем карьеру. Сейчас 37-летний испанец находится в статусе свободного агента.

При этом «Севилья» пока не планирует заключать с Рамосом контракт, и на это есть как спортивные, так и экономические причины. К тому же такой трансфер может вызвать недовольство фанатов.

Последние два года Рамос провел в «ПСЖ». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Чёрный тюльпан
Норм в Севилье к своим воспитанникам относятся. Человек изъявил желание вернуться в родной клуб, чтобы завершить там карьеру, а они нос воротят, когда Рамос до сих пор играет прилично (у них лучше ЦЗ нет сейчас в клубе, только не пишите про Лоика Баде), так при этом Серхио ещё и медийку свою подвезёт, т.е. даст экономический толчок для тех же спонсоров, потому что в испаноговорящей среде Рамос непоследний футболист и человек. Не думаю, что он будет руки выкручивать им в плане зарплаты по контракту, иначе мог бы в Аравию уехать.
+43
-21
+22
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Паша
Ответ Чёрный тюльпан
Норм в Севилье к своим воспитанникам относятся. Человек изъявил желание вернуться в родной клуб, чтобы завершить там карьеру, а они нос воротят, когда Рамос до сих пор играет прилично (у них лучше ЦЗ нет сейчас в клубе, только не пишите про Лоика Баде), так при этом Серхио ещё и медийку свою подвезёт, т.е. даст экономический толчок для тех же спонсоров, потому что в испаноговорящей среде Рамос непоследний футболист и человек. Не думаю, что он будет руки выкручивать им в плане зарплаты по контракту, иначе мог бы в Аравию уехать.
Думаешь, в руководстве Севильи дураки, которые не понимают всех плюсов и минусов от этого подписания?
+19
-4
+15
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Иван Баланар
Ответ Паша
Думаешь, в руководстве Севильи дураки, которые не понимают всех плюсов и минусов от этого подписания?
Примеров дураков-руководителей масса.
+13
0
+13
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Beyond
Ответ Чёрный тюльпан
Норм в Севилье к своим воспитанникам относятся. Человек изъявил желание вернуться в родной клуб, чтобы завершить там карьеру, а они нос воротят, когда Рамос до сих пор играет прилично (у них лучше ЦЗ нет сейчас в клубе, только не пишите про Лоика Баде), так при этом Серхио ещё и медийку свою подвезёт, т.е. даст экономический толчок для тех же спонсоров, потому что в испаноговорящей среде Рамос непоследний футболист и человек. Не думаю, что он будет руки выкручивать им в плане зарплаты по контракту, иначе мог бы в Аравию уехать.
Севилья - клуб, а не дом престарелых. Ничего ему клуб не должен. Куда ушел, туда пусть и заканчивает.
+18
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Паша
Ответ Иван Баланар
Примеров дураков-руководителей масса.
Ну то есть, Сережа Рамос просится к ним играть за три копейки, а они такие «да зачем он нам нужен, у нас все защитники сильнее».
Наверно, все же есть что то непопавшее в прессу
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Kazbek Ilyassovskiy
Я так понял, некоторые считают, что если игрок - воспитанник, то он может вернуться домой и его должны там принять, ну он же наш родной.
Нет, это так не работает.
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corazón blanco
Серхио до сих пор еще очень хорош, надеюсь, что все же найдут себе хороший клуб в Европе, ну а если нет, то можно поиграть в Саудовской Аравии за приличные деньги.
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Артур Филоненко
Там мы и поверили про родимый клуб. Лигу Европы он взять хочет!
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lizarazu
Вот бы в АПЛ на него посмотреть, в клубе из нижней части турнирной таблицы, например
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Santa-Barbara
Ответ Иван Баланар
Примеров дураков-руководителей масса.
Например, Россия
+1
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Сан Икер
Ответ Чёрный тюльпан
Норм в Севилье к своим воспитанникам относятся. Человек изъявил желание вернуться в родной клуб, чтобы завершить там карьеру, а они нос воротят, когда Рамос до сих пор играет прилично (у них лучше ЦЗ нет сейчас в клубе, только не пишите про Лоика Баде), так при этом Серхио ещё и медийку свою подвезёт, т.е. даст экономический толчок для тех же спонсоров, потому что в испаноговорящей среде Рамос непоследний футболист и человек. Не думаю, что он будет руки выкручивать им в плане зарплаты по контракту, иначе мог бы в Аравию уехать.
В Испании у середняков фанаты не последнее слово имеют. Сережа будучи в Мадриде много делов натворил на Песхуане - от празднования до паненки. Никто его там и не ждёт. Только если новый спорт.дир не поведется на медийность.
Это тебе не АПЛ, где за бабки готовы на коленях одно любимое мужчинам дело делать (продажа Ньюкасла живой пример).
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lizarazu
Ответ Паша
Думаешь, в руководстве Севильи дураки, которые не понимают всех плюсов и минусов от этого подписания?
Не дураки, но можно ведь и подсказать им 😁
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