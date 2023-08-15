Президент «Севильи» о желании Рамоса вернуться: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит»
Президент «Севильи» не хочет, чтобы Серхио Рамос возвращался в клуб.
«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.
Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – заявил Хосе Кастро.
Ранее сообщалось, что 37-летний защитник надеется завершить в «Севилье» карьеру. Он покинул ее в 2005 году.
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