Президент «Севильи» о желании Рамоса вернуться: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит»

Президент «Севильи» не хочет, чтобы Серхио Рамос возвращался в клуб.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – заявил Хосе Кастро.

Ранее сообщалось, что 37-летний защитник надеется завершить в «Севилье» карьеру. Он покинул ее в 2005 году.

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