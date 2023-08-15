Президент «Севильи» о желании Рамоса вернуться: «А я хочу самолет. Серхио нам не подходит»

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига Футбол

Президент «Севильи» не хочет, чтобы Серхио Рамос возвращался в клуб.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – заявил Хосе Кастро.

Ранее сообщалось, что 37-летний защитник надеется завершить в «Севилье» карьеру. Он покинул ее в 2005 году.

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28 комментариев

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skorpion n
неуважительно как то
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Mechel**
Рамос легенда Реала, вот пусть в нем и заканчивает карьеру
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Домоседов
Ответ skorpion n
неуважительно как то
У Севильи денег нет, они вообще половину состава хотели продавать из-за долгов, а тут появляется пенсионер, который хочет на лавке год посидеть, еще и с немалым контрактом. Если Рамос так хочет поиграть за Севилью, пусть соглашается на контракт в 1 евро, вот это будет уважительно к родному клубу
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sd4fmwrvz8
Всю карьеру Реалу помогал и тут вспомнил что завершить можно в родном клубе,а вот у Севильи свои интересы и президент прав, пусть в Реале завершает кому посвятил лучшие годы своей карьеры!
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Buharoid
Ответ Тухель
Ага Перес побежал становиться раком перед Рамосом, который кинул РМ ради катарских денег. СР нафиг РМ не нужен.
А что, Перес может становиться раком только перед Мбаппе?
+5
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bullseye
Ответ skorpion n
неуважительно как то
да вроде норм)
+15
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Мурад Сабиев
По мне, это звучит неуважительно (пишется слитно).
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Barsa! bolshe chem klub
Серхио, купи ему самолёт, а то мечты какие-то нелепые
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Только Крылья
Ответ Мурад Сабиев
По мне, это звучит неуважительно (пишется слитно).
красава!
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гилберт
Ответ skorpion n
неуважительно как то
Вполне корректно. Сказал как есть.
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AmanEsen
Ответ skorpion n
неуважительно как то
Ну по цене они примерно одинаково стоят, так что норм сравнение.
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Kahn01
Ответ skorpion n
не уважительно писать не раздельно )
Вовремя изменили сообщение)
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skorpion n
Ответ Kahn01
Неуважительно писать раздельно)
не уважительно писать не раздельно )
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гилберт
Жёсткий дядя.
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Recreated
Можно подумать, что он не сможет самолёт купить!
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Нефанатик
А где Рамос изъявил желание вернуться? Такой информации от самого Рамоса никто не слышал
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Слончик
На фоне выставления на трансфер всего состава из-за отсутствия денег, вопрос о подписании пресыщенного ветерана, два года купавшегося в катарских нефтедолларах, вполне мог вызвать такую нервную реакцию.
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Алексей Куликов
вернее не по карману?)
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