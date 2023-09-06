Серхио Рамос: «Верю, что «Севилья» способна выиграть трофей, даже ЛЧ или Ла Лигу»

Теги ПСЖ Севилья Серхио Рамос Хесус Навас лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иван Ракитич Футбол

Серхио Рамос надеется, что после его возвращения «Севилья» выиграет Ла Лигу.

«У меня была возможность остаться в Париже, но возникло ощущение, что мой цикл в этой команде завершен. Это не вопрос денег или лет – дело в ощущениях и интуиции. Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей. Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но первым делом надо поверить в успех. У нас сформируется очень хорошая команда, крепкая», – сказал Рамос.

«Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже Ла Лигу или Лигу чемпионов», – добавил защитник, заключивший контракт на год.

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22 комментария

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Виталий Ан
Избаловал Реал парня)). И в ПСЖ он может и в Севильи. Надо бы ему сразу настроиться на ЛЕ, там стихия Севильи бесспорно.
+15
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Ваня Шипитко
Если и есть шанс выиграть трофей у Севильи, то это только... Лига Европы
+7
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+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Ваня Шипитко
Если и есть шанс выиграть трофей у Севильи, то это только... Лига Европы
в этом сезоне шанс на любой трофей призрачный, извините
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majestic1980
А почему не кубок Испании? По идее это более реалистично
+2
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Evgeniy 72
Рамос пришёл в Севилью на один год, ради этого даже распродажу приостановили. Это его родина, он там начинал. После этого года уйдёт в СА или МЛС, но сейчас он будет пытаться что-то зацепить с Севильей. Ну и денег с клуба он не дерёт, чисто на страховку и проживание. Конечно слабо верится в хеппи - энд, вроде Севилья должна была израсходовать всю пруху, что ей сдало. Но все так думали и раньше, а им удаётся штамповать ЛЕ.
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+1
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Artem Piatkov
Берут большие сомнение
Но что он мог ещё сказать?
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Бронислав Каминский
Выиграть ЛЛ у Барсы и Реала - это что-то за гранью возможного.У Матрасов иногда по праздникам получается
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cmorblr
Даже ФНЛ
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Crosby84
Все возможно с моим приходом😄💪
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Гномович!
Ну тут нужна вся судейская бригада ЧМ 22, которая сделала Аргентину чемпионом, иначе никак.
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Curry30
Ответ Экспертное мнение
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жоржиньо 😂😂😂
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OldRedWhite
Ответ Ваня Шипитко
Если и есть шанс выиграть трофей у Севильи, то это только... Лига Европы
Да и то это уже попахивает каким-то контактом с потусторонними силами )))
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vova123456
Ответ Геннадий Тимченко
в этом сезоне шанс на любой трофей призрачный, извините
Как будто в прошлом году по другому было) И ведь всё равно взяли ЛЕ
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Evgeniy 72
Ответ Дмитрий Крутенко
Рамос хорош ментально. Если тренер мешать не будет в раздевалке, то команда заиграет.
Тупейший комментарий. Севилья итак здорово играет, и Мендилибара игроки на руках носили, как в Эйбаре, так и в Севилье. Это Рамосу нужно постараться не ухудшить климат в раздевалке, и сохранить влияние тренера на игроков. Он ведь сам попросился, так пусть не ломает успешную систему, а укрепляет её.
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