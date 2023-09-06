Серхио Рамос надеется, что после его возвращения «Севилья» выиграет Ла Лигу.

«У меня была возможность остаться в Париже, но возникло ощущение, что мой цикл в этой команде завершен. Это не вопрос денег или лет – дело в ощущениях и интуиции. Надеюсь, что у меня, как у и , будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей. Я знаю, что это сложно, никто нам ничего не подарит, но первым делом надо поверить в успех. У нас сформируется очень хорошая команда, крепкая», – сказал .

«Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже или Лигу чемпионов», – добавил защитник, заключивший контракт на год.

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