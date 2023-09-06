Тренер вратарей «Родины» Антонюк войдет штаб сборной России на время сентябрьских сборов
Алексей Антонюк войдет в тренерский штаб сборной России на время сентябрьских сборов.
По информации «РБ Спорт», 39-летний тренер вратарей «Родины» будет помогать Виталию Кафанову, тренеру голкиперов национальной команды.
Ожидается, что Антонюк будет работать со вторым составом сборной в Египте, тогда как Кафанов уедет в Катар вместе с основой.
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