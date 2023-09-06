Дмитрий Чистяков: «Защитники «Зенита» играют хорошо – пропустили всего 2 гола в последних 4 матчах РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Дмитрий Чистяков считает, что оборона «Зенита» хорошо играет в Мир РПЛ.

— У «Зенита» немалые кадровые проблемы в обороне — еще ни разу не сыграл в сезоне Родригао, вы больше месяца отсутствовали. Насколько это сказалось на игре и результатах?

— Вы правы в том, что много защитников было вне игры из-за травм. Но, по мне, те ребята, которые играют сейчас, справляются неплохо. Думаю, вы сами это видите.

Наверное, если ребята играют, значит, тренер им доверяет. Поскольку мы в последних четырех матчах чемпионата выиграли три, пропустили всего два гола, поднялись в таблице, можно сказать, что защитники играют хорошо, – сказал защитник «Зенита».

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17 комментариев

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Groznyi2024
Подкат Эраковича в учебники
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Никита Аксанов
Так Зенит в принципе в этом сезоне РПЛ с игры (без пенальти) пропускал только от Динамо, после чего Ренан сел на лавку и Зенит снова перестал пропускать с игры до привоза Миши.
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Никита Аксанов
Ответ rarog
Ну год от ЦСКА на мой вкус вина Алипа процентов на 30℅
Ну их заставляют так катать мяч. Под таким давлением не всегда получается отдать идеальный пас. Просто если бы Алип так отдал условному Клаудиньо, то никто бы и не заметил. А Миша не справился. В целом и Алип, и Миша в этом сезоне хорошо играют.
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Сергей Вераксо
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
лучше бы спросили как ему переход Барбоскина, наверняка о таком он и мечтать не мог, играть рядом с Легендой это конечно воодушевляет:)))
Ахахах! Не устаю смеяться над такой свежей и остроумной шуткой! (Нет)
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rarog
Ну год от ЦСКА на мой вкус вина Алипа процентов на 30℅
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Артем Русанов
Ответ rarog
Ну год от ЦСКА на мой вкус вина Алипа процентов на 30℅
На 70
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Любовь Мелехова
Ответ Никита Аксанов
Так Зенит в принципе в этом сезоне РПЛ с игры (без пенальти) пропускал только от Динамо, после чего Ренан сел на лавку и Зенит снова перестал пропускать с игры до привоза Миши.
Привоз то больше от Алипа, а не от Миши, который тоже ошибся, так как не ждал этого и не среагировал моментально. Алип должен был выбивать мяч хоть в небо, но не пасовать своему вратарю при таком прессинге в штрафной.
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SirArktic
Ответ Любовь Мелехова
Привоз то больше от Алипа, а не от Миши, который тоже ошибся, так как не ждал этого и не среагировал моментально. Алип должен был выбивать мяч хоть в небо, но не пасовать своему вратарю при таком прессинге в штрафной.
мне кажется давно уже установка не лупить куда попало, и Миша должен был быть готов
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Игорь М.
С Динамо (2 пропущенных), Ростовом (1) и с ЦСКА (1) были совсем необязательными привозами. Эти голы не вытекали из хода игры совершенно
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Артем Гладских
у зенита хорошая оборона , ренан, алип, хорошие игроки!!
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Никита Аксанов
Ответ Любовь Мелехова
Привоз то больше от Алипа, а не от Миши, который тоже ошибся, так как не ждал этого и не среагировал моментально. Алип должен был выбивать мяч хоть в небо, но не пасовать своему вратарю при таком прессинге в штрафной.
Очевидно же, что установка выходить через пас до последнего. Там вина Алипа максимум в том, что пас в штангу отдал. Но опять же, ничего сверх сложного для Миши там не было.
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Zenith forever
Ответ Артем Гладских
у зенита хорошая оборона , ренан, алип, хорошие игроки!!
Особенно Ренан. Какой пенальти он Акинфееву забил! Классика!
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Артем Гладских
Ответ Zenith forever
Особенно Ренан. Какой пенальти он Акинфееву забил! Классика!
ага!)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Сергей Вераксо
Ахахах! Не устаю смеяться над такой свежей и остроумной шуткой! (Нет)
главное чтобы без травм, думаю должен тянуть команду, на лавке ему точно не место
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