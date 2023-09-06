Дмитрий Чистяков: «Защитники «Зенита» играют хорошо – пропустили всего 2 гола в последних 4 матчах РПЛ»

Дмитрий Чистяков считает, что оборона «Зенита» хорошо играет в Мир РПЛ.

— У « » немалые кадровые проблемы в обороне — еще ни разу не сыграл в сезоне Родригао, вы больше месяца отсутствовали. Насколько это сказалось на игре и результатах?

— Вы правы в том, что много защитников было вне игры из-за травм. Но, по мне, те ребята, которые играют сейчас, справляются неплохо. Думаю, вы сами это видите.

Наверное, если ребята играют, значит, тренер им доверяет. Поскольку мы в последних четырех матчах чемпионата выиграли три, пропустили всего два гола, поднялись в таблице, можно сказать, что защитники играют хорошо, – сказал защитник «Зенита».

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