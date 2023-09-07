«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком

Теги Зенит Криштиану Роналду премьер-лига Россия Балтика Клаудиньо Владислав Лазарев 2001 Футбол

Владислав Лазарев сообщил, что ему сказал Клаудиньо в ходе их стычки.

Между футболистами возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?»

Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же.

Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», – заявил 21-летний защитник.

Дерзость месяца! 21-летний игрок «Балтики» ответил на высокомерие Клаудиньо – просто указал на табло

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49 комментариев

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rugbyfan
Лол, сколько он уже интервью раздал, с десяток?
Главное событие в жизни у парня не иначе
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Давид Agabekyan
У него главное достижение в жизни что он Клаудиньо ответил. Какой важный курица
+50
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fil_spb
"Не позволю называть себя ноунэймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же."

Ну-ну, какой молодец. Правда не перестал от этого быть ноунеймом. Ведь имя зарабатывается игрой и титулами, а не стычками. А у Лазарева "Что мне твои чемпионства?" их пока нет. Лучше побольше времени уделять тренировкам, поменьше интервью.
+22
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gustavo1097
На чистом русском наверное Клауд говорил, раз Владик так все дословно понял
+18
-7
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Ответ rugbyfan
Лол, сколько он уже интервью раздал, с десяток? Главное событие в жизни у парня не иначе
Сколько у него вью взяли*
А парень не избалован вниманием, вот и наотвечал
+13
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+10
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BaltikaSPb
Лазарев еще лет десять на этом будет пытаться словить хайп)
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fil_spb
Ответ Ничего Смешного
Парню 21 год, в комментариях прям заклевали… ответил и всё правильно, обычная стычка. Я вот не помню, чтобы в такие истории с регулярной частотой попадал Лав, Промесс, Халк. Бразы зенита очень многое себе позволяют.
Его клюют не за стычку, это действительно обычное дело, эмоции, оба разгорячены игрой, борьбой. Его клюют за то что он уже вторую неделю об этой обычной стычке рассказывает в разных интервью, нагоняя с каждым разом все больше и больше пафоса. Это нелепо.
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Edo Milanian
У Слуцкого спросите про этого 21-летнего, он четко скажет
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Rundatgame
Вот и раскрылись "грязные вещи", которые ему Клаудиньо "говорил на своём языке".
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Пинающий Достоинства
Что этот ноунейм себе позволяет ))
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Даниил К
Интересно откуда он знает португальский.
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Omega-3
Ответа на вопрос «Чего ты валяешься?» мы так и не получили...
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JD19881401
Клауд все по факту сказал, какие вопросы?
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Бронислав Каминский
Скорее всего,Клудиньо - это единственная звезда,с которой Лазарев когда-либо столкнется в карьере)))
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Виталик Украинский
Ответ Ничего Смешного
Парню 21 год, в комментариях прям заклевали… ответил и всё правильно, обычная стычка. Я вот не помню, чтобы в такие истории с регулярной частотой попадал Лав, Промесс, Халк. Бразы зенита очень многое себе позволяют.
...чтобы в такие истории попадал Промес...

Давно я так не смеялся...
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iegord
«Где твоя медаль АПЛ?» версия 2.0
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Михаил Хромаков
Ответ gustavo1097
На чистом русском наверное Клауд говорил, раз Владик так все дословно понял
естественно, носитель русского паспорта должен понятно изъясняться на русском
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justbored
Ответ Давид Agabekyan
У него главное достижение в жизни что он Клаудиньо ответил. Какой важный курица
Ква-ква.
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Dmitry Orlov
Ответ gustavo1097
На чистом русском наверное Клауд говорил, раз Владик так все дословно понял
"Ноунейм" - это же исконно русское слово, да.
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Nick Crosier
У Лазарева это наверное самое важное событие в жизни.
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PsichoEscape
Лазарев балабол редкостный😂😂😂
Это же нужно такое придумать…
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Его Величество Златан
Ответ Никита Филимонов
"Оправдания" чему? Что за каша у тебя в голове? И он еще что-то пишет про то, что кто-то там жалок...🤦‍♂️
у тебя походу пердак бомбанул, хейтер что ли. А то , как ведёт себя ноунейм - это удел слабых и жалких. Ты выдай хорошую игру на длинной дистанции, тогда и открывай рот
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SilvesterCat
Как это все на главную попадает? Вот вопрос…
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Жорег Борщофф
Ответ Dmitry Orlov
"Ноунейм" - это же исконно русское слово, да.
Португальское. Он же говорил, что Клауд ему хамил "на своём языке". Какой же Лазарев, наверное, полиглот, такие фразы понимает.
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Dmitry Orlov
Ответ Его Величество Златан
жалок. самое дешевое оправдание - посмотри на счёт матч кубка, где зенит не трясется за результат . семак сам говорил , что рпл важнее + если было ещё 9 таких матчей - зенит не проиграл бы в них
Тогда чего бразильцы распсиховались и начали козырять титулами, если ничего не решается?
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