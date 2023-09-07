«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком
Владислав Лазарев сообщил, что ему сказал Клаудиньо в ходе их стычки.
Между футболистами возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).
«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?»
Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»
Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же.
Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», – заявил 21-летний защитник.
Дерзость месяца! 21-летний игрок «Балтики» ответил на высокомерие Клаудиньо – просто указал на табло
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Главное событие в жизни у парня не иначе
Ну-ну, какой молодец. Правда не перестал от этого быть ноунеймом. Ведь имя зарабатывается игрой и титулами, а не стычками. А у Лазарева "Что мне твои чемпионства?" их пока нет. Лучше побольше времени уделять тренировкам, поменьше интервью.
А парень не избалован вниманием, вот и наотвечал
Давно я так не смеялся...
Это же нужно такое придумать…