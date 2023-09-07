«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком

Владислав Лазарев сообщил, что ему сказал Клаудиньо в ходе их стычки.

Между футболистами возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?»

Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с « ». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте , поступил бы так же.

Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», – заявил 21-летний защитник.

Дерзость месяца! 21-летний игрок «Балтики» ответил на высокомерие Клаудиньо – просто указал на табло

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