9 сентября 2023 года в бразильском городе Белен состоится матч 1 тура квалификации к ЧМ 2026 по футболу в зоне Южная Америка. Бразилия на стадионе «Олимпико до Пара» будет принимать Боливию. Начало поединка запланировано на 03:45 по московскому времени.

Уже сейчас в Южной Америке начинаются квалификационные матчи к Чемпионату Миру 2026 года, который пройдет через 3 года. В турнире примут участие 10 сборных команд, 6 из которых пройдут в его основную часть напрямую, а команда занявшее 7 место будет играть в стыковом матче. Первый тур для многих команд может выдаться непредсказуемым, а сможет ли Боливия на старте зацепиться за очки с одним из главных претендентов на 1 место в этом отборочном турнире, которого не побеждала уже более 5 лет, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (+3,5), ТБ (4).

Бразилия

Сборная Бразилии в текущем году была близка к назначению Карло Анчелотти на пост главного тренера, но так этого и не случилось. На данный момент у руля сборной Фернандо Диниз, который параллельно является наставником «Флуминенсе». Он уже огласил первый список футболистов на отборочные матчи, среди которых большая часть участников ЧМ-2022 в Катаре, в числе остальных: несколько молодых игроков, есть и дебютанты сборной. А устное согласие с Анчелотти все же бразильской федерации достигнуть удалось о назначении этого опытного тренера с июля 2024 года.

Капитан нынешней сборной является Маркиньос, в составе команды можно будет увидеть: Алиссона, Данило, Милитао, Каземиро, Ришарлисона, Винисиуса, Родриго, Малкома.

В прошлом розыгрыше квалификации к ЧМ-2022 бразильцы уверенно заняли 1 строчку в таблице. В 17 сыгранных матчах того турнира им удалось одержать победу в 14 встречах, при этом в 3 матчах они сыграли вничью и не проиграли ни разу. ПО итогу бразильцам удалось набрать 45 баллов и на 6 очков опередить вторую Аргентину. Бразилия больше всех отметилась забитыми голами и наколотила в 17 матчах 40 голов, пропустив при этом тоже меньше всех (5), за счет чего заслуженно и заняла первую строчку.

А на самом Мундиале в Катаре Бразилия выступила неудачно, хоть и выиграла свою группу G, где ей противостояли Швейцария, Камерун и Сербия. Там удалось набрать 6 баллов в первых двух матчах и последняя встреча для них уже ничего не значила, в которой они проиграли Камеруну (0:1).

В плей-офф первым соперником Бразилии стала Южная Корея, которую удалось уверенно обыграть (4:1), где еще в первом тайме к 36 минуте удалось повести в счете (4:0) и уже оставалось за малым удержать этот победный счет.

А вот неудачу бразильцы потерпели в стадии четвертьфинала, где уступили в серии пенальти Хорватии (2:4), а свои 11-метровые удары не реализовали Родриго и Маркиньос. Само основное время матча закончилось безголевой ничьей и лишь в дополнительное время соперники обменялись голами, причем первыми в счете повели бразильцы, но немного не удержали победный счет, оставалось всего 4 минуты до финального свистка.

В текущем году Бразилия сыграла 3 контрольных поединка, 2 из которых завершились неудачей. Сначала был проигрыш от Марокко (1:2), а в последнем из проведенных матчей было поражение от Сенегала (2:4), где хоть и бразильцы первыми повели в счете, но не смогли удержать этот счет и выдали невнятную игру в обороне, отсюда и много пропущенных мячей.

И лишь 1 раз удалось порадовать команде своих болельщиков, это была виктория над скромной Гвинеей (4:1). Сама же команда не смотрелась на голову выше оппонента и выдала среднюю для себя игру.

Результаты Бразилии в 5 последних сыгранных матчах:

20.06.23 Бразилия — Сенегал 2: 4 ;

2: ; 17.06.23 Бразилия — Гвинея 4 :1;

— Гвинея :1; 26.03.23 Марокко — Бразилия 2 :1;

— Бразилия :1; 09.12.22 Хорватия — Бразилия 0:0 (доп. время 1:1) .в серии пенальти 4 :2);

:2); 05.12.22 Бразилия — Южная Корея 4:1.

Интересные статические факты Бразилии:

В 17 из 20 последних сыгранных матчах бразильцы не проигрывают;

В последних 4 сыгранных матчах лишь 1 победа в активе

В последней игре в качестве хозяев команда проиграла;

В 3 последних встречах бразильцев забивают обе команды;

В 3 последних матчах команды было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола;

Команда отличается голом в основное время игры в 3 последних поединках.

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Боливия

Сборная Боливии в прошлом отборочном турнире к Чемпионату Мира 2022 года не смогла зацепиться за первую половину таблицы и довольствовалась лишь предпоследним 9 местом. В активе команды лишь 15 набранных очков в 18 турах квалификационного турнира, что на 5 баллов больше чем у десятой Венесуэлы. А вот до заветной пятерки, которая могла принести путевку команде было отставание по итогу в 9 очков. Боливия на том отборе показала очень слабую игру в обороне, о чем говорят ее 42 пропущенных гола, что является худшим показателем среди всех 10 команд, для сравнения у десятой Венесуэлы даже 34 пропущенных мяча. Но все же удалось за счет неплохой атакующей игры набирать очки, все же 23 забитых мяча это довольно неплохо, и это пятый показатель по итогу.

Свой последний официальный матч Боливия проводила как раз в рамках отбора к ЧМ-2022, где уступила в домашнем матче Бразилии (0:4) и не смотрелась тогда безнадежно, удалось совершить много хороших атак, только вот до удачной концовки их довести не удавалось.

В 2023 году сборная Боливии сыграла 5 контрольных товарищеских поединков, в которых лишь однажды удалось добиться победного счета, это было в матче против Саудовской Аравии (2:1), а победу команде принес Алгараназ, который забил победный мяч на 67 минуте встречи. Не сказать, что матч был под диктовку южноамериканской команды, даже где-то соперник смотрелся интереснее, просто в атаке они были более целеустремленны.

Из положительных результатов стоит отметить ничью (0:0) с Чили, в матче сыгранном 21 июня 2023 года. Здесь удалось надежно сыграть в обороне и справиться с многочисленными атаками чилийцев.

Последний же товарищеский матч подопечные Сесара Фариаса сыграли 28 августа 2023 года и уступили в нем Панаме (1:2), которая вырвала победу в концовке встречи, забив мяч на 87 минуте матча.

Игровой состав команды не блещет, известных футболистов для бывалого российского болельщика считанные единицы. Но есть 1 игрок, известный российской публике по выступлению за калининградскую «Балтику», это защитник Роберто Фернандес.

Результаты Боливии в 5 последних сыгранных матчах:

28.08.23 Боливия — Панама 1: 2 ;

1: ; 21.06.23 Боливия — Чили 0:0

18.06.23 Эквадор — Боливия 1 :0;

— Боливия :0; 28.03.23 Саудовская Аравия — Боливия 1: 2 ;

1: ; 24.03.23 Узбекистан — Боливия 1:0.

Интересные статические факты Боливии:

В 11 последних встречах в активе команды лишь 1 победа, при 9 поражениях;

В последних 3 матчах нет побед;

Последний гостевой матч для команды выдался поражением

Только в 2 из 9 последних матчей боливийцев забивают обе команды;

В 7 последних встречах ни разу не было забито 4 и более гола за игру;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем чуть больше чем 0,5 гола;

Боливийцы забивают голы только в 2 из 9 последних встречах.

Бразилия – Боливия: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 32 матча. Приличное преимущество в них на стороне бразильцев – 23 победы, при 5 победах Боливии. А 4 встречи закончилась ничейным результатом.

Бразилия в среднем забивала в этих матчах 3,38 голов (108 забитых мячей), а Боливия 0,78 (25 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне бразильцев (10:1).

В 5 последних очных поединках сборные команды показали следующий результат:

30.03.22 Боливия – Бразилия (0: 4 ).

(0: ). 10.10.20 Бразилия – Боливия ( 5 :0).

– Боливия ( :0). 15.06.19 Бразилия – Боливия ( 3 :0).

– Боливия ( :0). 06.10.17 Боливия – Бразилия (0:0).

07.10.16 Бразилия – Боливия (5:0).

В 3 последних очных поединках побеждала Бразилия, делая это с разницей в 3 мяча и более. И соответственно было в них забито 3 мяча и более.

Последний раз Боливия обыграла Бразилию 11 октября 2009 года, это было в рамках квалификации на ЧМ-2010, тогда домашний матч завершился со счетом (2:1).

Стоит заметить, что в 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и в 2 последних встречах тотал голов был больше 3,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бразилия – Боливия:

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния бразильскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Бразилии — 1.05;

Ничья — 17.54;

Победа Боливии — 34.05;

Ф1 (-3) — 1.54;

Ф2 (+3,5) — 1.93;

ТБ (4) — 1.71;

ТМ (4) — 2.20;

ТМ (4,5) — 1.76;

ИТБ1 (3,5) — 1.63;

ИТМ2 (0,5) — 1.35;

ОЗ (да) — 3.00;

ОЗ (нет) — 1.33.

Для обеих команд это стартовый матч нового турнира. Глядя на последние результаты матчей Бразилии можно заметить их не лучшую форму и расположение духа: 1 победа в 4 последних матчах, , это не то что мы привыкли видеть, причем разгром с разницей в счете в 4 мяча и более не было уже в 8 последних матчах. Боливия хоть и не совсем удачно играет в последних матчах, но борьбу своим соперникам она навязывает в каждом из них и в 7 последних матчах они не проигрывали оппонентам с разницей более чем в 2 мяча. Поэтому в этой встрече хорошей ставкой выглядит Ф2 (+3,5), тем более что за это дают хороший коэффициент — 1.93.

Последние очные встречи оппонентов, в том числе и 2 последних игры бразильцев достаточно результативны, можно попробовать сделать ставку на ТБ (4), за это дают приличный кэф 1.71.

Где смотреть матч Бразилия – Боливия

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