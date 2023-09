Группа С квалификации к чемпионату Европы 2024 года относится к тем, где команды провели неравное количество матчей и не потому что их в группе пять, а из-за участия итальянцев в финальном турнире Лиги Наций УЕФА. Тем не менее кое-какие контуры уже можно наметить. Сразу после жеребьевки стало понятно, что фаворитами являются сборные Англии и Италии. В этом плане не повезло сборной Украины и участнику Чемпионата мира в Катаре сборной Северной Македонии. Причем им вдвойне, поскольку у итальянцев на них вырос огромный зуб после поражения в стыках как раз к прошедшему мировому первенству. Пятый участник группы сборная Мальты пока выглядит исключительно поставщиком очков.

Особняком стоит команда Англии. «Три Льва» наряду с командой Мальты сыграли уже четыре поединка, набрали 12 очков и сделали серьезную заявку на первое место. За второе место ожидается борьба между сборными Украины и Италии и для команды Сергея Реброва предстоящие два поединка будут определяющими. После встречи с англичанами желто-синим предстоит выезд в Италию. Ну, а подопечные Гарета Саутгейта в случае победы над украинцами могут паковать чемоданы в Германию. Сомневаться в том, что они в оставшихся трех матчах не наберут три очка, учитывая что дома принимать Мальту, не приходится. Можно сколько угодно рассматривать расклады на финише турнира, но ситуация может поменяться после каждого игрового дня. Матч состоится на Городском стадионе Вроцлава, начало в 19:00 по московскому времени.

Украина

Украинская сборная одна из сильнейших на постсоветском пространстве. Команда была участником четвертьфинальной стадии на чемпионатах мира и Европы. Но на поток поставить эти достижения пока не удается. Более того, не удается регулярно выходить в финальные турниры мирового и континентального первенств. Украина довольно часто попадает в стыки, но там ей чаще всего не везет, как это случилось в отборе на Чемпионат мира в Катаре. В своем пути украинцам удалось обыграть сборную Шотландии, но команду Уэльса пройти не удалось.

Тут, конечно, нужно учитывать фактор, по которому желто-синие уже второй год не могут играть на своем стадионе при переполненных трибунах. Тем более посмотреть сейчас в национальной команде есть на кого. Подросло новое поколение игроков, причем не только в киевском «Динамо» и донецком «Шахтере». Востребованы они и в Европе. Если раньше речь шла в основном об Александре Зинченко, который несколько лет выступает в Англии и о Руслане Малиновском, то сейчас украинские футболисты на виду практически во всех ведущих чемпионатах Европы.

Сменился главный тренер. Болельщики давно уже хотели видеть во главе команды Сергея Реброва, что и произошло. Отбор команда начала с поражения от англичан, причем шансов на удачный исход было минимум. По всем статистическим показателям хозяева оказались лучше. Затем была сложная и волевая победа в гостях над Северной Македонией, где удалось отыграть два мяча и не очень убедительная игра против Мальты. Команде необходимо добавлять и брать очки в ответном матче с англичанами. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Украины.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Украина — Мальта — 1 : 0

— Мальта — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Северная Македония — Украина — 2 : 3

— 2 : 3 Товарищеский. 12.06.2023, Германия — Украина — 3 : 3

Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Англия — Украина — 2 : 0

— Украина — : 0 Товарищеский. 23.03.2022, Брентфорд II — Украина — 0 : 2

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 24 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

Лучший бомбардир команды за всю историю Андрей Шевченко на его счету 48 забитых мячей

Наибольшее количество игр за сборную страны провел Анатолий Тимощук — 144, но федерация исключила его из реестра игроков страны, и официально его место занял Андрей Ярмоленко — 112 матчей

Англия

Иногда складывается ощущение, что над родоначальниками футбола действительно нависло какое-то проклятие. В 1966 году сборная Англии в первый и единственный раз стала чемпионом мира. Многие знают тот турнир по финальному поединку со сборной Германии, отмененным голом, судейством советского арбитра Тофика Бахрамова. Споры по поводу был гол или нет ведутся до сих пор, но фактом остается то, что с тех пор национальная команда Англии вообще не выиграла ни одного турнира. Причем футболисты играли мирового уровня, тренеры были им под стать, но все тщетно.

Наконец, сейчас созданы все условия. У главного тренера Гарета Саутгейта огромный выбор топовых игроков. Все они выступают в основном за ведущие команды английской Премьер-лиги. Но очередной чемпионат мира, на котором «Три Льва» были фаворитами вновь завершился бесславно — поражением в четвертьфинале от сборной Франции. Можно еще вспомнить домашний финал чемпионата Европы 2020 года. Тогда уж точно все было в пользу англичан, они и в счете повели в матче против итальянцев, но дальше начали удерживать это преимущество за что и поплатились. Получилось «cup goes to Rome» вместо «cup goes to home».

Новый отборочный турнир англичане начали уверенно в первом же туре, обыграв тех же итальянцев на выезде, затем взяли верх над украинцами и разгромили Северную Македонию с Мальтой. Но отборочный турнир это рутина. Болельщики, да и сами футболисты давно хотят большего и с надеждой смотрят на турнир в Германии, если там опять не попадется условная Франция. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Англии.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Англия — Северная Македония — 7 : 0

— Северная Македония — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Мальта — Англия — 0 : 4

— 0 : Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Англия — Украина — 2 : 0

— Украина — : 0 Квалификация ЧЕ. 23.03.2023, Италия — Англия — 1 : 2

— 1 : Чемпионат мира. 10.12.2022, Англия — Франция — 1 : 2

Факты и цифры

Сборная Англии в 1966 году стала чемпионом мира, в 2020 году стала вице-чемпионом Европы

В рейтинге ФИФА команда располагается на 4 позиции, лучшее место в рейтинге — 3 в 2012 году

Лучший бомбардир в истории команды Харри Кейн, на его счету 58 забитых мячей

Самое большое количество матчей за сборную сыграл защитник вратарь Питер Шилтон — 125

История личных встреч сборных Украины и Англии

Сборные Англии и Украины играют друг с другом довольно часто, причем начали они выяснять взаимоотношения с 2000 года. С тех пор было сыграно девять матчей. Сначала были проведены две товарищеские игры, а потом были сплошные официальные поединки. Причем дважды команды пересекались в финальных турнирах чемпионата Европы. По числу побед большое преимущество у команды из Туманного Альбиона.

Победы Англии — 6

Победы Украины — 1

Ничьи — 2

Самая крупная победа Англии — 4 : 0

Победа Украины — 1 : 0

За все девять поединков украинцам удалось поразить ворота англичан только три раза, а единственная победа случилась в отборе к Чемпионату 2010 года в ЮАР. Результаты всех поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧМ. 26.03.2023, Англия — Украина — 2 : 0

— Украина — : 0 Чемпионат Европы. 03.07.2021, Украина — Англия — 0 : 4

— 0 : Квалификация ЧМ. 10.09.2013, Украина — Англия — 0 : 0

Квалификация ЧМ. 11.09.2012, Англия — Украина — 1 : 1

Чемпионат Европы. 19.06.2012, Англия — Украина — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Англия

Сборная Украины в большей степени могла рассчитывать хотя бы на ничью в этом матче, если бы играла на НСК «Олимпийский» в Киеве, и то нужно было бы сильно постараться. Либо этот матч был бы заключительном туре и для сборной Англии ничего не решал. Сейчас же она остается мотивированной, и Саутгейт наверняка выпустит сильнейший состав. Букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Украины — 7,70

Ничья — 4,50

Победа Англии — 1,45

По первым поединкам при новом тренере сборная Украины показала, что может проявлять характер и переламывать ход поединка против более-менее равных соперников. Но с англичанами в матче первого круга у желто-синих не было шансов. Поражением может закончится и этот поединок, но я предлагаю рискнуть, поставить на ничью и подстраховаться форой.

Где смотреть матч Украина – Англия

