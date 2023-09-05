Где смотреть Сборная Бразилии – сборная Боливии, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 9 сентября
В субботу, 9 сентября, сыграют сборная Бразилии и сборная Боливии в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.
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- Игра пройдет на стадионе «Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Бразилии – сборная Боливии
- Начало матча запланировано на 03:45 по московскому времени.
Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости
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