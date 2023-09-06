Экс-вратарь «Ньюкасла» Харпер перенес инсульт. Его госпитализировали

Экс-голкипер «Ньюкасла» Стив Харпер перенес инсульт.

В понедельник Харпер был доставлен в больницу – у него диагностировали кровоизлияние в мозг. В данный момент бывший вратарь « » пришел в себя и идет на поправку.

выступал за «Ньюкасл» с 1993 по 2013 год – дольше, чем любой другой игрок в истории клуба. В настоящее время он занимает пост директора клубной академии.

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