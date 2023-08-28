Капитана «Ньюкасла» Ласселса угрожали застрелить во время драки у ночного клуба. Его брату разбили лицо, друг потерял сознание после удара ногой в голову

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия Джамаал Ласселс Футбол

Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселс мог погибнуть в результате уличных разборок.

Как сообщает Daily Mail, 19 августа защитник вернулся в Тайнсайд после игры «сорок» с «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ и встретился с другом, а также своим младшим братом.

Когда они вышли из ночного клуба Chinawhite, некий мужчина локтем ударил в горло 19-летнего родственника футболиста. По словам очевидцев, Ласселс оттолкнул нападавшего, после чего в него бросили бутылку водки (она пролетела мимо головы игрока). Затем группа из 6-8 человек напала на капитана «Ньюкасла» и начала избивать «со всех сторон».

Ласселс повалил одного из обидчиков на землю. Судя по видеозаписи, попавшей в распоряжение Daily Mail, он склонился над этим человеком и, по-видимому, призвал успокоиться, но тут его ударили в лицо, спровоцировав ответный удар.

Удар по лицу получил и брат игрока – у него пошла кровь. Их друга ударили ногой в голову, после чего тот потерял сознание и впоследствии попал в больницу.

В ходе конфликта, как утверждается, нападавшие угрожали застрелить Ласселса. Они успели убежать до прибытия полиции, которая теперь расследует драку.

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9 комментариев

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trav
В серьёзный замес попал капитан. И вел себя храбро. Чудом при этом остался живой
+7
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Фанат спорта01
почему я не знаю капитана Ньюкасла?
или это капитан второй команды Ньюкасла?
+9
-6
+3
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ТрактоПоктер
Бросили в него бутылку водки....
Ну тут точно не русские виноваты!
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GMeazza
Ответ ТрактоПоктер
Бросили в него бутылку водки.... Ну тут точно не русские виноваты!
Это точно, русские своих не бросают!
+1
0
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grishapelengator
Экшен.
0
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Крыс Пол
Название клуба забавное
0
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