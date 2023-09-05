В ближайшую субботу в рамках пятого тура отборочного турнира Евро-2024 состоится матч между сборными Северной Македонии и Италии. Обе команды представляют группу C, в которой также выступают Англия, Украина и Мальта. Поединок македонцев и «Скуадры Адзурры» стартует в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Италии с форой -1 (1,49).

Северная Македония

Подопечные Благоя Милевски не лучшим образом проводят отбор на Евро. В трех матчах у македонцев лишь одна победа, да и та досталась с большим трудом – не без приключений была обыграна скромная национальная команды Мальты (2:1).

Македонцы могли разжиться очками и в очном поединке с Украиной, однако сумели бездарно разбаразить преимущество в два гола и уступить со счетом 2:3.

В целом изначально было ясно, что македонцам будет крайне проблематично претендовать на высокие места в группе C. Команда обладает не самым выдающимся кадровым потенциалом. Максимум, на что могут рассчитывать парни Милевски – попортить кровь фаворитам.

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Италия

В августе в рядах «Скуадры Адзурры» произошла радикальная перемена. Главный тренер Роберто Манчини неожиданно написал заявление об уходе и покинул занимаемый пост. Якобы у Роберто возник конфликт с руководством Федерации футбола Италии. Впрочем, причина ухода Манчини, как видится, куда банальнее. Уже через 5 дней после отставки Манчо нашел новую работу. Известный специалист быстренько упаковал чемоданы и двинул на заработки в Саудовскую Аравию, возглавив местную сборную. Разумеется, аравийцы не обидели Манчини деньгами. Бывшему рулевому «Скуадры Адзурры» положили вкусный контракт с окладом в размере 30 миллионов евро в год.

Заменить Манчини призван еще один экс-наставник питерского Зенита – Лучано Спаллетти. Спаллетти хотел отдохнуть после классного сезона с Наполи («адзурри» выиграли первое Скудетто за 33 года), но не мог отказаться от предложения возглавить сборную Италии.

«Для меня это высшая должность, которую я получал на протяжении своей тренерской карьеры. Руководить сборной Италии – это значит представлять большую страну, которая влюблена в футбол.

У нас были великие достижения, которые признаются по всему миру. Я осознаю степень ответственности. Я не хочу делать громких заявлений или давать пафосных обещаний, но я гарантирую, что буду выкладываться на сто процентов ради достижения успеха. Моя ближайшая задача – обыграть Северную Македонию и Украину. Мы должны набрать шесть очков», – сказал Спаллетти.

На данный момент в активе итальянцев три балла после двух матчей. «Скуадра Адзурра» еще под началом Роберто Манчини уступила Англии (1:2) и справилась с Мальтой (2:0).

Северная Македония – Италия: история личных встреч

Суммарно Северная Македония и Италия провели три официальных матча. При этом интересно, что в истории противостояния сохраняется паритет – одна победа у македонцев, одна – у итальянцев и еще одна встреча завершилась мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Северная Македония – Италия

Итальянцы подходят к сентябрьским матчам без критичных кадровых потерь и полны решимости выйти на чистое второе место в группе C по итогам первого месяца осени. Букмекерская компания BetBoom считает «Скуадру Адзурру» очевидным фаворитом в противостоянии с македонцами. На победу новой команды Лучано Спаллетти предлагают поставить с коэффициентом 1,35. Успех хозяев поля оценивает куда более внушительными цифрами – 10.08, ничья – 4,94.

Само собой разумеется, что Спаллетти хочет начать международную карьеру с победы и желательно, с победы уверенной. Считаем, что «Скуадра Адзурра» способна одолеть Северную Македонию с разницей в пару голов и предлагаем поставить на итальянцев с форой -1. БК BetBoom предлагает на такой вариант развития событий коэффициент 1,49.

Также можно присмотреть к индивидуальному тоталу сборной Италии. Лучано Спаллетти является адептом атакующего футбола, поэтому едва ли «Скуадра Адзурра» будет «сушить» матч. BetBoom предлагает поставить на ИТБ 1,5 гола итальянцев с кефом 1,47. Не менее интересно смотрится вариант с тоталом «больше 2 голов» на команду Спаллетти – 1,81.

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