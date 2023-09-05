Где смотреть Сборная Украины – Сборная Англии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 9 сентября
В субботу, 9 сентября, сыграют сборная Украины и сборная Англии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Вроцлав».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Украины – сборная Англии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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