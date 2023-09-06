Роналду о трансферах саудовцев: «Я заранее все знал, а меня считали безумцем. Я первопроходец и горжусь тем, что меняю культуру и футбол страны»
Криштиану Роналду не волнует критика в адрес уехавших в Саудовскую Аравию.
«Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...
Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием.
Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок «Аль-Насра», я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.
Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших», – сказал форвард «Аль-Насра».
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Игроки идут за большие деньги, а не потому что ты где то в своем мирке первопроходец.
Когда Бензема предлагали 180 миллионов в год, он меньше всего думал где там роналду был первопроходцем по личному мнению.
ЯЯЯ Я
Когда Неймару, Бензема предложили под 200 миллионов в год, они меньше всего думали о роналду.
- Чемпионат Саудовской Аравии достаточно хорош, здесь много качественных игроков. Здесь уже выступает мой друг Криштиану Роналду – это о многом говорит. Местный футбол развивается.
- Важно также, что Криштиану Роналду находится в Саудовской Аравии, потому что он очень большой игрок. Он многое привносит в игру в этой стране, и это ещё больше повысит уровень футбола. Поэтому важно показать, что саудовский футбол может иметь глобальное влияние.
Роналду, Бензема....
Эго днаря потешить, он мог такое попросить.