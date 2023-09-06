Роналду о трансферах саудовцев: «Я заранее все знал, а меня считали безумцем. Я первопроходец и горжусь тем, что меняю культуру и футбол страны»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не волнует критика в адрес уехавших в Саудовскую Аравию.

«Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием.

Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок «Аль-Насра», я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших», – сказал форвард «Аль-Насра».

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50 комментариев

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Бьорн Дэли
Хоспади, вот чудо то непробиваемое.
Игроки идут за большие деньги, а не потому что ты где то в своем мирке первопроходец.
Когда Бензема предлагали 180 миллионов в год, он меньше всего думал где там роналду был первопроходцем по личному мнению.
+111
-31
+80
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Бьорн Дэли
Ответ Artem Piatkov
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
Катар не предлагал никому 200 миллионов в год.
+47
-7
+40
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Artem Piatkov
Ответ Бьорн Дэли
Хоспади, вот чудо то непробиваемое. Игроки идут за большие деньги, а не потому что ты где то в своем мирке первопроходец. Когда Бензема предлагали 180 миллионов в год, он меньше всего думал где там роналду был первопроходцем по личному мнению.
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
+55
-29
+26
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Andrey Ashhabadskiy
Я Я Я,Я

ЯЯЯ Я
+27
-9
+18
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Бери выше! Настолько поменял климат и флору страны, что там теперь начала расти клубника.
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Бьорн Дэли
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
Потому что арабы не сорили деньгами.
Когда Неймару, Бензема предложили под 200 миллионов в год, они меньше всего думали о роналду.
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f_stahel
Роналду - великий футболист, но как же я скучаю по нему из нулевых. бесконечные помойные издания, которые тиражируют и подкармливают его эго. каждый гол - комментарии и развёрнутая водная простыня ненужной информации.
+12
-5
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Пирс Морган
Я все это предопределил и отправил его туда
+6
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yrok77
Ответ Бьорн Дэли
Хоспади, вот чудо то непробиваемое. Игроки идут за большие деньги, а не потому что ты где то в своем мирке первопроходец. Когда Бензема предлагали 180 миллионов в год, он меньше всего думал где там роналду был первопроходцем по личному мнению.
потому что он первый из мировых звёзд согласился на переход, остальные поняли что это не такой уж и зашквар и тоже подтянулись. естественно, деньги на первом месте, но отрицать глупо
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хавбек+
Роналду теперь в одном ряду с величайшими земляками Магелланом и Васко Да гамой))
+5
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Amalfitano
Кристина, это ты то меняешь культуру? У чуваков тысячелетний опыт жизни в этих песках и наёмный паяц думает, что он меняет культуру бегая за мячом? Скорее ты назовёшь следующих детей Лейла и Саид, чем кто-то из саудитов назовёт своего ребёнка Криштиану.
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Marslan Akmataliev
Ответ Artem Piatkov
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
Потому-что в Катаре и близко не было таких зарплат. И сами Катарцы не рвались так массово подписывать игроков из Европы.
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Kolonoskop
Ответ f_stahel
Роналду - великий футболист, но как же я скучаю по нему из нулевых. бесконечные помойные издания, которые тиражируют и подкармливают его эго. каждый гол - комментарии и развёрнутая водная простыня ненужной информации.
Тоже всегда это пишу.. Криш до Реала(ну там еще пару сезонов может) и после - это разные игроки. В МЮ он был лучшей версией себя.
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QWertY
Ответ Человек1991
хахахаха)) Пока что самый топовый трансфер пустынной медиалиги это Малком , остальные 20-30 почти все игроки после 30 лет , многие сдали и сидели на скамейках запасных , а также многие трансферы по религиозным соображениям и 300 арабов дворового уровня.
Ага ага. Играй там Месси, то для мессибоев чемпионат Саудовской Аравии был бы самым сложным турниром в мире, как это было с Лигой 1. Знаем, проходили
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madaev
Ответ Dzhansug Bukiya
Никому не был нужен в европе с его запросами по зарплате, в сша ему въезд закрыт из-за дела об изнасиловании, только Саудиты и оставались, а он хочет, чтобы мы поверили, что он за идеей туда поехал, а не из-за бабла))) Очевидно, что он бы в США заканчивал с его то медийкой, если бы не тот случай с недоказанным изнасилованием
Я правильно понимаю, что в США ему въезд закрыт из-за дела которого никогда официально не было ?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Бьорн Дэли
Хоспади, вот чудо то непробиваемое. Игроки идут за большие деньги, а не потому что ты где то в своем мирке первопроходец. Когда Бензема предлагали 180 миллионов в год, он меньше всего думал где там роналду был первопроходцем по личному мнению.
Бензема:
- Чемпионат Саудовской Аравии достаточно хорош, здесь много качественных игроков. Здесь уже выступает мой друг Криштиану Роналду – это о многом говорит. Местный футбол развивается.
- Важно также, что Криштиану Роналду находится в Саудовской Аравии, потому что он очень большой игрок. Он многое привносит в игру в этой стране, и это ещё больше повысит уровень футбола. Поэтому важно показать, что саудовский футбол может иметь глобальное влияние.
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majestic1980
А как Роналду меняет культуру Саудовской Аравии хотелось бы узнать?
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Zagaman86
Ответ Artem Piatkov
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
Логично что не звали
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Барберис
Ответ Artem Piatkov
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
Поехали.
Роналду, Бензема....
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f_stahel
Ответ Kolonoskop
Тоже всегда это пишу.. Криш до Реала(ну там еще пару сезонов может) и после - это разные игроки. В МЮ он был лучшей версией себя.
возможно, он глядел на Фергюсона и понимал, что тот может не одобрить это.
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Кирилл Вырвихвист
Ответ Artem Piatkov
Почему за Раулем и Хави никто не поехал в Катар?
Потому что предлагали маленькую личку и не тем игрокам, вот и все
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Кашшай Чакырович
Ответ хавбек+
Роналду теперь в одном ряду с величайшими земляками Магелланом и Васко Да гамой))
Ахахахаха ))) 5+ ))
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Доброжелатель98
"Первопроходец" когда-то говорил, что в Азию не ногой, имея в виду Хави. Теперь он точно "изменит" им культуру.. В Аравии все начнут креститься и хвататься за 🥚🥚 при случае.. 😄🤭..
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Анатолий Magicbrain
Говорят, что Рон изобрел радио и придумал первую письменность. Но это не точно. В плане, что список может быть гораздо большим
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Бьорн Дэли
Ответ Гамарджоба Генацвале
По контрактным обязательствам все должны упоминать Роналду? Это вряд ли. Факт, что за Роналду поехали и другие известные футболисты.Тут он прав.
А почему нет?
Эго днаря потешить, он мог такое попросить.
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