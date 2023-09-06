Роналду о трансферах саудовцев: «Я заранее все знал, а меня считали безумцем. Я первопроходец и горжусь тем, что меняю культуру и футбол страны»

Криштиану Роналду не волнует критика в адрес уехавших в Саудовскую Аравию.

«Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием.

Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок «Аль-Насра», я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших», – сказал форвард « ».

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