Роналду о результативности: «Люди привыкли к большим числам, 10, 15, 17 – уже недостаточно. Я всегда ставил высокую планку. В этом сезоне забью больше, у меня была лучшая предсезонка»

Криштиану Роналду считает, что в этом сезоне забьет больше, чем в предыдущем.

«Думаю, люди привыкли к таким большим числам, что 10, 15, 17 – этого уже недостаточно. Я сам к этому привык, я всегда устанавливал высокую планку. Больше всего я хочу продолжать в том же духе. Я хорошо себя чувствую, я хорошо работаю, провел хорошую предсезонную подготовку. В сборной тоже все хорошо.

Думаю, в этом сезоне я забью больше 17 голов. Я уверен из-за по-настоящему хорошего старта, и ключевую роль тут сыграла предсезонка. У меня никогда такой хорошей подготовки не было. И теперь задача на сезон заключается в том, чтобы не терять форму как можно дольше. Какие-то перерывы всегда есть, и я надеюсь, что все будет происходить естественным образом. Надеюсь, я всегда буду готов помочь, когда это потребуется», – сказал форвард « ».

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