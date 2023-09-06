Роналду о результативности: «Люди привыкли к большим числам, 10, 15, 17 – уже недостаточно. Я всегда ставил высокую планку. В этом сезоне забью больше, у меня была лучшая предсезонка»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что в этом сезоне забьет больше, чем в предыдущем.

«Думаю, люди привыкли к таким большим числам, что 10, 15, 17 – этого уже недостаточно. Я сам к этому привык, я всегда устанавливал высокую планку. Больше всего я хочу продолжать в том же духе. Я хорошо себя чувствую, я хорошо работаю, провел хорошую предсезонную подготовку. В сборной тоже все хорошо.

Думаю, в этом сезоне я забью больше 17 голов. Я уверен из-за по-настоящему хорошего старта, и ключевую роль тут сыграла предсезонка. У меня никогда такой хорошей подготовки не было. И теперь задача на сезон заключается в том, чтобы не терять форму как можно дольше. Какие-то перерывы всегда есть, и я надеюсь, что все будет происходить естественным образом. Надеюсь, я всегда буду готов помочь, когда это потребуется», – сказал форвард «Аль-Насра».

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17 комментариев

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songbilong
Ответ AnMe
Конечно забьешь в такой-то лиге.
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Eric_Cartman
Зе с его 4 мячами в том году смотрит на него с укором
+24
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AnMe
Ответ songbilong
болельщики МЛС вошли в чат и посмеялись
Повторю еще раз: млс это тоже касается. Странные вы все конечно.
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Streetbor
ну 17 мячей в ЛЧ за сезон, пока ещё никто не повторил, так что цифра вполне может впечатлять.
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Dexter Morgan
Фантастический игрок. У него давно уже всё есть. А он продолжает ставить новые рекорды, мотивация у него фантастическая.
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DJIGURDEZ
10, 15, 17 – этого уже недостаточно, Ивлеева полностью согласна
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St.7
В такой лиге он 30 голов забьет,как в былые времена…
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Газонокосильщик Хави
10 минут назад в заголовке было сказано только о 17 голах. Вы там в словарях ищите как переводится 10 и 15?
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DFEST
Чувак, тебе уже 39 скоро. В это время считают не голы, а минуты на поле. Азар он уже в 32 года считает банки пиво)
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Lavinka
Что даже предсезонку не пропустил в этот раз ?
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songbilong
Ответ AnMe
Повторю еще раз: млс это тоже касается. Странные вы все конечно.
это стеб, ничего такого
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