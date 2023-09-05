Глава AFA о влиянии Месси на МЛС: «Весь мир теперь смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание. Лига стала более конкурентоспособной»
Президент Аргентинской футбольной ассоциации оценил влияние Лионеля Месси на МЛС.
«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать – это удивительно.
Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», – сказал Клаудио Тапиа.
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Там болелы покидают стадионы так же, когда Мю летел от Ливера 0-5
Правда, не знаю, видео с регулярки или того кубка, но действительно вот такая дичь, которую даж в женском/детском футболе не видел
Плюс, на youtube по запросам mls defenders и подобным достаточно видосов))
1) Месси после переступа делает шаг вперёд - два соперника лбами бьются, ахах
2) Габриэль Перейра(бразилец какой-то) делает замах слева от ворот, так три заща ложатся сразу нелепо, пасует другому, снова замах - ещё 2 соперника на пятой точке, ахах
3) Как в обыкновенных моментах автоголы закатывают - вообще огонь
Много всего
Что Месси перешёл в регион, где большая диаспора аргов, да и лига, в которой без давления будет доигрывать и жить в кайф - вообще не проблема, даже понятное и логичное решение. Но вот как его фанаты здесь жилы рвут, восхваляют в любой новости про стату(суммируя все в 2023) и расписывают, какой топ-чемпионат - очень глупо выглядит, постоянно угораю😂
Не хотелось третий раз кидать ссылку
Но провоцирующий заголовок про рост конкурентоспособности - невозможно не отметить наглядно этот высокий уровень игры в МЛС:
https://postimg.cc/yWmBpHWw
эффект месси.
Теперь смотрят футбол!
Там каждый тур кто-то делает хет-трик и покер, а в МЛС такое невозможно, так как уровень футбола не позволяет закидать по 5, 6,7 голов за матч.
Где новость Ван Гала о продажном чемпионате мира?
Уже тенденция намечается. Хвалят Роналду все новостные паблики пишут, спортс нет.
Критикуют Месси все пишут, спортс нет.
Значит 16 миллиардов смотрели.