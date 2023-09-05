Глава AFA о влиянии Месси на МЛС: «Весь мир теперь смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание. Лига стала более конкурентоспособной»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации оценил влияние Лионеля Месси на МЛС.

«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать – это удивительно.

Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», – сказал Клаудио Тапиа.

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