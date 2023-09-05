Глава AFA о влиянии Месси на МЛС: «Весь мир теперь смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание. Лига стала более конкурентоспособной»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Федерация футбола Аргентины Интер Майами Футбол

Президент Аргентинской футбольной ассоциации оценил влияние Лионеля Месси на МЛС.

«Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать – это удивительно.

Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше», – сказал Клаудио Тапиа.

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26 комментариев

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раскаявшийся жиробас
Никто как не смотрел МЛС, так и не смотрит, кроме местных и аргентинцев
+44
-16
+28
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Leon Betov
Ответ madrilenos
Ну да. и у большинства этих "селебрити" контакт либо с Adidas либо с Apple. Совпадение? не думаю)))
И все они чисто случайно дружат с Бекхэмом
+20
-6
+14
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Гамаль Хайдаров
весь мир смотрит шортсы голов Месси, но точно не матч местных команд…
Там болелы покидают стадионы так же, когда Мю летел от Ливера 0-5
+7
-1
+6
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Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Соккерцы это не весь мир...весь мир ржет с этого циpкa, где защитникам запрещено касаться или помешать Сыну Фифа забивать голы в пустые, чтобы не разочаровать селебрити которые пришли посмотреть на шоу.
+11
-5
+6
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madrilenos
Ответ несахар
да, теперь многие селебрити ходят на соккер. эффект месси.
Ну да. и у большинства этих "селебрити" контакт либо с Adidas либо с Apple. Совпадение? не думаю)))
+14
-9
+5
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King_X
Ответ лицемерный гнус
Это товарищеский матч или реально там такой уровень игры в soccer?
Реально такой уровень
Правда, не знаю, видео с регулярки или того кубка, но действительно вот такая дичь, которую даж в женском/детском футболе не видел

Плюс, на youtube по запросам mls defenders и подобным достаточно видосов))
1) Месси после переступа делает шаг вперёд - два соперника лбами бьются, ахах
2) Габриэль Перейра(бразилец какой-то) делает замах слева от ворот, так три заща ложатся сразу нелепо, пасует другому, снова замах - ещё 2 соперника на пятой точке, ахах
3) Как в обыкновенных моментах автоголы закатывают - вообще огонь
Много всего

Что Месси перешёл в регион, где большая диаспора аргов, да и лига, в которой без давления будет доигрывать и жить в кайф - вообще не проблема, даже понятное и логичное решение. Но вот как его фанаты здесь жилы рвут, восхваляют в любой новости про стату(суммируя все в 2023) и расписывают, какой топ-чемпионат - очень глупо выглядит, постоянно угораю😂
+8
-3
+5
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King_X
Ответ раскаявшийся жиробас
Никто как не смотрел МЛС, так и не смотрит, кроме местных и аргентинцев
+++
Не хотелось третий раз кидать ссылку
Но провоцирующий заголовок про рост конкурентоспособности - невозможно не отметить наглядно этот высокий уровень игры в МЛС:
https://postimg.cc/yWmBpHWw
+7
-2
+5
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несахар
да, теперь многие селебрити ходят на соккер.
эффект месси.
+11
-7
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Новый тренер ФК Спартак
ходят как на экспонат разок глянуть, сфоткатся для инсты и все
+7
-3
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Aleksey Yashin
Раньше не смотрели соккер.
Теперь смотрят футбол!
+6
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King_X
Ответ Роман
Мессифанский и барсофанский сайт. Где новость Ван Гала о продажном чемпионате мира? Уже тенденция намечается. Хвалят Роналду все новостные паблики пишут, спортс нет. Критикуют Месси все пишут, спортс нет.
Была новость выше, пройдите по тегу ЛВГ
+3
-1
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Терминатор Айлбибекович
Ответ лицемерный гнус
Это товарищеский матч или реально там такой уровень игры в soccer?
МЛС-29-й Чемпионат по силе и рейтингу,а Верблюд Лига 39-й...Какой тогда уровень у Саудитов???А вообще в МЛС играло на порядок больше Великих футболистов.Причем в возрасте от 30 до 33 как Ибрагимович и Игуаин.И ни у кого не было даже близко такой статистики,как у Лео.И тем более никто не превращал клуб из самого последнего клуба в Лиге в Победителя Кубка Лиг.,Финалиста Кубка США и уже после трех игр в Чемпионате вернул шансы Майами на попадание в плей офф.Сравните это с проигрышем лидирующего Насра в местном чемпе и вылете в прошлом сезоне из всех розыгрышей кубков.Единственный типа успех красивого португальца это победа в неофициальном кубке арабских команд...
+4
-2
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лицемерный гнус
Ответ King_X
+++ Не хотелось третий раз кидать ссылку Но провоцирующий заголовок про рост конкурентоспособности - невозможно не отметить наглядно этот высокий уровень игры в МЛС: https://postimg.cc/yWmBpHWw
Это товарищеский матч или реально там такой уровень игры в soccer?
+5
-3
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Greatest Of All Time
Лига Верблюдов это дворовый футбол, там нет даже 20% футбола МЛС.
Там каждый тур кто-то делает хет-трик и покер, а в МЛС такое невозможно, так как уровень футбола не позволяет закидать по 5, 6,7 голов за матч.
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Король Крусибла
Глава AFA о влиянии Месси на МЛС: Лига стала более конкурентоспособной и вообще мы стали более лучше одеваться
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лицемерный гнус
Ответ King_X
Реально такой уровень Правда, не знаю, видео с регулярки или того кубка, но действительно вот такая дичь, которую даж в женском/детском футболе не видел Плюс, на youtube по запросам mls defenders и подобным достаточно видосов)) 1) Месси после переступа делает шаг вперёд - два соперника лбами бьются, ахах 2) Габриэль Перейра(бразилец какой-то) делает замах слева от ворот, так три заща ложатся сразу нелепо, пасует другому, снова замах - ещё 2 соперника на пятой точке, ахах 3) Как в обыкновенных моментах автоголы закатывают - вообще огонь Много всего Что Месси перешёл в регион, где большая диаспора аргов, да и лига, в которой без давления будет доигрывать и жить в кайф - вообще не проблема, даже понятное и логичное решение. Но вот как его фанаты здесь жилы рвут, восхваляют в любой новости про стату(суммируя все в 2023) и расписывают, какой топ-чемпионат - очень глупо выглядит, постоянно угораю😂
Мне всегда казалось, что в США футбол с каждым годом прибавляет. Просто, после ухода Клинсмана из сборной США, не смотрел их футбол ни разу.
+2
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Stewart D.
да около 7 милилардов теперь то и дело сидят перед телеками в ожидании очередного перфоманса меси! вне всяких сомнений)))
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wcv75zstcm
Посмотрел пару обзоров, увидел уровень нфл+месси. Забыл про этот турнир
+4
-3
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charly001
Это как реалити шоу « шоу со звездой»
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да ничего не изменилось: как была ваша лига на уровне пустыни или женского футбола, так и осталась
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Роман
Мессифанский и барсофанский сайт.
Где новость Ван Гала о продажном чемпионате мира?

Уже тенденция намечается. Хвалят Роналду все новостные паблики пишут, спортс нет.
Критикуют Месси все пишут, спортс нет.
+4
-4
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Роман
Ответ Stewart D.
да около 7 милилардов теперь то и дело сидят перед телеками в ожидании очередного перфоманса меси! вне всяких сомнений)))
Если ты пишешь 8, мессифаны удваивают.
Значит 16 миллиардов смотрели.
+3
-3
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