Сорин о Месси: «Он всегда был великолепен, на каждой тренировке и в каждой игре. В Катаре сбылась мечта всего мира увидеть его чемпионом»

Хуан Пабло Сорин высоко отозвался о Лионеле Месси.

– всегда был великолепен, на каждой тренировке и в каждом матче. В Лео мне нравилось все, как и сейчас, когда он уже взрослый, глава семьи, обладатель Кубка Америки и чемпион мира, живущий на поле и вне его.

Было здорово наблюдать, как Месси растет. Мы не знали, как далеко он может зайти. Он был достоин восхищения. Мы помогли ему чувствовать себя комфортно в команде. То, чего он добился, заоблачно. Мы и представить себе не можем, какое наследие он нам оставит.

– Заслужил ли он победу на чемпионате мира?

– В Катаре его поддерживала вся и весь мир. Сбылась мечта всего мира увидеть его чемпионом. Он был близок к этому в 2014 году, и он заслужил это.

Также в команде собрались выдающиеся игроки и тренерский штаб, которые сделали все, что в их силах. Они строили коллектив еще с тех пор, как были исполняющими обязанности. Изменения уже были заметны, и я очень рад этому, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

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