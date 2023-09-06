Сорин о Месси: «Он всегда был великолепен, на каждой тренировке и в каждой игре. В Катаре сбылась мечта всего мира увидеть его чемпионом»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Хуан Пабло Сорин ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Хуан Пабло Сорин высоко отозвался о Лионеле Месси.

Месси всегда был великолепен, на каждой тренировке и в каждом матче. В Лео мне нравилось все, как и сейчас, когда он уже взрослый, глава семьи, обладатель Кубка Америки и чемпион мира, живущий на поле и вне его.

Было здорово наблюдать, как Месси растет. Мы не знали, как далеко он может зайти. Он был достоин восхищения. Мы помогли ему чувствовать себя комфортно в команде. То, чего он добился, заоблачно. Мы и представить себе не можем, какое наследие он нам оставит.

– Заслужил ли он победу на чемпионате мира?

– В Катаре его поддерживала вся Аргентина и весь мир. Сбылась мечта всего мира увидеть его чемпионом. Он был близок к этому в 2014 году, и он заслужил это.

Также в команде собрались выдающиеся игроки и тренерский штаб, которые сделали все, что в их силах. Они строили коллектив еще с тех пор, как были исполняющими обязанности. Изменения уже были заметны, и я очень рад этому, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

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23 комментария

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Михо
Первые на ветке Месси всегда хейтеры, грустно. Господа, любовь лучше чем ненависть, тратьте время на это)
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Роман
Благодаря Месси я полюбил бить пенальти.
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Гамарджоба Генацвале
Почему Сорин говорит за весь мир? Я болел за Иран и Азмуна. Значит уже не весь мир.
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Velirpa
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему Сорин говорит за весь мир? Я болел за Иран и Азмуна. Значит уже не весь мир.
весь мир болел за Месси, судьи и болельщики, всем миром сделали Месси чемпионом, только так у Месси, он не Марадона.
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тигр настоящий
мечта всего мира - это многомиллионные рекламные контракты фифа завязанные на месси ....
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Роман
Ответ Роман
Благодаря Месси я полюбил бить пенальти.
Скорее благодаря клубнике, тёзка.
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Yoursistersboyfriend
Как же смешно и нелепо читать про некую "мечту всего мира") Просто бред, откуда столько напыщенности. Я например последние лет 10 топил за Италию и Голландию, мне Месси всегда был максимально безразличен
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Velirpa
"он был близок к этому в 2014"
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слава Германии, судьи тогда не так наглели как в 2022.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Михо
Первые на ветке Месси всегда хейтеры, грустно. Господа, любовь лучше чем ненависть, тратьте время на это)
Не нужно к этому относиться серьезно)
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BeGood
Ответ Михо
Первые на ветке Месси всегда хейтеры, грустно. Господа, любовь лучше чем ненависть, тратьте время на это)
Да мне вообще насрать было
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Роман
Ответ Yoursistersboyfriend
Как же смешно и нелепо читать про некую "мечту всего мира") Просто бред, откуда столько напыщенности. Я например последние лет 10 топил за Италию и Голландию, мне Месси всегда был максимально безразличен
Мессифилы только так и считают. Есть их мнение и неправильное мнение.
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