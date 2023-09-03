ЦСКА не будет обращаться в ЭСК после игры с «Зенитом»: «Это для крайних случаев, когда надо не просто поднять шум, а защитить игрока. Но была непонятная ситуация с угловым»
Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА не будет жаловаться на судейство Павла Кукуяна.
«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию: обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом» [и отменой красных карточек Виллиану Роше и Милану Гайичу].
Когда это делается просто чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.
Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока «Зенита» и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха.
Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но, увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям после ничьей с «Зенитом» (1:1).
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Но забавно как все московские СМИ начисто игнорируют нарушения в штрафной ЦСКА на Круге и Сергееве, но зато фантазируют о несуществующих ошибках в пользу ЦСКА.
Так я об этом и говорю. Только московским СМИ плевать не на нас, а на совесть, здравый смысл и профессионализм. Все остальное лишь следствие. Что мы прекрасно видим по данному ангажированному интервью.
2) ЦСКА сильно повезло с судейством и отсутствием пенки на Круговом.
Брейдо набрасывает в духе Спартака.
И о футболе. Кукуян не справился. На Мантуане, Сергееве, Круговом не поставлены пенальти. В ворота "Зенита" такие ставят почти всегда, ты бы сам тут кричал, случись эти моменты у ворот Кержакова. И потасовок бы не было, влепи Кукуян ЖК бычащему на него после пропущенного гола Игоряну. В остатке, гол из-за ошибки соперника и удар Чалова в его обычном стиле, по-воробьям. Маловато? "Зенит" должен был выигрывать этот матч. Федотов превратил ЦСКА в полутруп, зато послушный, как он любит