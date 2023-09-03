ЦСКА не будет обращаться в ЭСК после игры с «Зенитом»: «Это для крайних случаев, когда надо не просто поднять шум, а защитить игрока. Но была непонятная ситуация с угловым»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов Павел Кукуян Кирилл Брейдо ЭСК РФС Футбол

Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА не будет жаловаться на судейство Павла Кукуяна.

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию: обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом» [и отменой красных карточек Виллиану Роше и Милану Гайичу].

Когда это делается просто чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.

Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока «Зенита» и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха.

Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но, увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям после ничьей с «Зенитом» (1:1).

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40 комментариев

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Deep86
Не назначен нынче пенальти на Круговом и Сергееве - куда более весомые ошибки...
+88
-32
+56
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fil_spb
О каком угловом речь? Потому что если о голевом, то все описанное - вранье. Обзор матча есть в сети. Там прекрасно видно, что никаких споров между главным и боковым нет, а подача выполнена с разрешения главного, когда игроки обеих команд расставились по своим местам.

Но забавно как все московские СМИ начисто игнорируют нарушения в штрафной ЦСКА на Круге и Сергееве, но зато фантазируют о несуществующих ошибках в пользу ЦСКА.
+76
-20
+56
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Groznyi2024
Ответ Olympo
Комментарий удален пользователем
Разве у ВЭБа номер 900?
+37
-7
+30
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Саша
Ответ Deep86
Не назначен нынче пенальти на Круговом и Сергееве - куда более весомые ошибки...
согласен а тут спецом мы не будем обращаться с чем вообще они могут обращаться как ероху душили как внеигры боковой придумал и сам извинился . но они не будут классика
+37
-10
+27
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Сергей Ганжа
Ответ fil_spb
О каком угловом речь? Потому что если о голевом, то все описанное - вранье. Обзор матча есть в сети. Там прекрасно видно, что никаких споров между главным и боковым нет, а подача выполнена с разрешения главного, когда игроки обеих команд расставились по своим местам. Но забавно как все московские СМИ начисто игнорируют нарушения в штрафной ЦСКА на Круге и Сергееве, но зато фантазируют о несуществующих ошибках в пользу ЦСКА.
Специально стал смотреть "после футбола" Момент с Мантуаном был просто проигнорирован. Смешно было увидеть , как они объясняли те 2 момента, где пенальти в принципе назначать не нужно)Газпром тв ✌️
+28
-4
+24
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fil_spb
Ответ Егор Егор
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"Любое более-менее крупное СМИ находится в Москве просто потому что так удобнее, и им абсолютно плевать на вас, запомните это наконец."

Так я об этом и говорю. Только московским СМИ плевать не на нас, а на совесть, здравый смысл и профессионализм. Все остальное лишь следствие. Что мы прекрасно видим по данному ангажированному интервью.
+20
-6
+14
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Groznyi2024
Ор. Это даже не верх лицемерия. Это где-то за гранью объяснения.
+25
-12
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Виталик Украинский
Смешно и лицемерно жаловаться на судью который сохранил сегодня очко ЦСКА. 1 удар в створ и 30% владения на своём поле, но проблема в розыгрыше мяча не в том месте, не перепутайте. Эпичнее только ЖК на 10 минуте, которая "убила команду". Кстати, Кукуяна сегодня прямо таки вынудили с помощью драки достать ЖК аж на 90 минуте. Совпадение?
+26
-13
+13
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Давид Agabekyan
А какая разница что боковой показал? Главный судья на то и главный, что он принимает решение. Второй боковой вообще на поле во время игры выбежал и нормально
+12
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+9
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FNT
1) ЭСК угловые не смотрит.

2) ЦСКА сильно повезло с судейством и отсутствием пенки на Круговом.

Брейдо набрасывает в духе Спартака.
+9
-2
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Саша
Ответ Егор Егор
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егорка читай внимательно
+8
-2
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petr0f
еще липовый офсайд удивил, там аж сам боковой офигел от своей неадекватности
+5
-1
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Иван Овчинников
Ответ Groznyi2024
Ор. Это даже не верх лицемерия. Это где-то за гранью объяснения.
Брейдо – человек без чести и совести, давно известно
+13
-9
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Cst Cap
Ответ Егор Егор
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А зачем её очернять? Она и так вся чёрная. Белые жулики, воображающие себя сагибами и их завезённая обслуга, вот и вся Москва. А СМИ конечно же находятся там, так удобнее - чем ближе к крану с деньгами, тем больше оседает в карманах. Никакой другой разумной причины нет
И о футболе. Кукуян не справился. На Мантуане, Сергееве, Круговом не поставлены пенальти. В ворота "Зенита" такие ставят почти всегда, ты бы сам тут кричал, случись эти моменты у ворот Кержакова. И потасовок бы не было, влепи Кукуян ЖК бычащему на него после пропущенного гола Игоряну. В остатке, гол из-за ошибки соперника и удар Чалова в его обычном стиле, по-воробьям. Маловато? "Зенит" должен был выигрывать этот матч. Федотов превратил ЦСКА в полутруп, зато послушный, как он любит
+4
-1
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FNT
Ответ zenitka
а пенка на Круговом была,но в любом случае надо с игры забивать
Да понятно, что был там пенальти. Просто не хочется уподобляться ребяткам с 9 места. Ну не поставили пенальти, бывает, не повезло.
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pyritanza
Ответ Егор Егор
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То есть если эти СМИ ангажированы по отношению к немосковским клубам и по совместительству все находятся в Москве, их нельзя назвать московскими?!
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arspurs9
Ну боковой может хоть чечетку на линии танцевать с пируэтами, всегда решение принимает главный арбитр. Если Кукуян указал на угловой, то о какой неразберихе речь - загадка.
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Сергей Ганжа
Смешно.
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zenitka
Ответ FNT
1) ЭСК угловые не смотрит. 2) ЦСКА сильно повезло с судейством и отсутствием пенки на Круговом. Брейдо набрасывает в духе Спартака.
а пенка на Круговом была,но в любом случае надо с игры забивать
+1
0
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Cst Cap
Заявление спикера ЦСКА снова добавляет новых красок в созвучие его фамилии слову "бред".
+4
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Olympo
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Егор Егор
Ответ Саша
согласен а тут спецом мы не будем обращаться с чем вообще они могут обращаться как ероху душили как внеигры боковой придумал и сам извинился . но они не будут классика
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Andre Ja
ИМХО грубый толчок Барриоса в спину Роше, на последних секундах матча, был самым вопиющим нарушением. Хотя бы по безрассудности действий, и Роша и зенитовский защитник могли получить тяжелые травсы.
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Александр Мальков
Хватит уже этого нытья по поводу судейства. Где трансферы? ГДЕ? Того что есть категорически мало да и пока не особенно качественно.
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Andy Tucker
Ответ Сергей Ганжа
Специально стал смотреть "после футбола" Момент с Мантуаном был просто проигнорирован. Смешно было увидеть , как они объясняли те 2 момента, где пенальти в принципе назначать не нужно)Газпром тв ✌️
так Газпром Медиа это московская контора, конечно она будет против 🤣🤣
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