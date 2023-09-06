Роналду о ЧМ-2026: «В последние годы я начал думать, что надо жить сегодняшним днем. Цель – отлично провести Евро-2024, остальное – посмотрим»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду не стал говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.

Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом», – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

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118 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Да что вы, болельщики Месси, что фаны Криштиану - одного поля ягоды))
+44
-8
+36
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Stanislav Cherchesov
Ответ Artem Piatkov
Угу, 5+1 на том Евро и 2 паса на Жоту в Бельгией
Набитая стата не отображает содержания.
+50
-31
+19
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Stanislav Cherchesov
Начиная с евро 2020 Криш стопорит сборную Португалию. Жаль это талантливое поколение.
+44
-31
+13
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Artem Piatkov
Ответ Stanislav Cherchesov
Начиная с евро 2020 Криш стопорит сборную Португалию. Жаль это талантливое поколение.
Угу, 5+1 на том Евро и 2 паса на Жоту в Бельгией
+30
-20
+10
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AnMe
Португалия очень сильная сборная, топовые игроки, тянут на фаворитов ЧЕ. Могут взять.
+12
-5
+7
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Stanislav Cherchesov
Начиная с евро 2020 Криш стопорит сборную Португалию. Жаль это талантливое поколение.
Что именно он тормозит? По сути, игрок ротации. Талантливое поколение это вообще ничего не значит ещё, Бельгия как недавнийт пример
+9
-2
+7
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songbilong
новость про Роналду, а мессибои как всегда здесь, классика
+8
-1
+7
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Dexter Morgan
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Это для тебя после ЧМ что-то изменилось. Для нормальных людей ничего не изменилось. У вас просто мантра новая появилась, что без ЧМ вообще невозможно быть великим. Хотя до этого вы вообще о ЧМ не говорили.
+6
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Dexter Morgan
Ответ Экспертное мнение
Отнюдь, я здесь очень часто встречал мессифанов, которые отмечают и партнеров Лео, говорят о заслугах тренера, некоторые вовсе искреннее желают ЗМ Де Брюёне или Холанду. Только вот такого кринжефана ты никогда не увидишь. Они за одну пенку будут просить ЗМ своей клубнике, они все успехи Португелии и Реала припишут только одному Кришти. Если португальцы сыграли хорошо, то это только потому что игроки дышали одним воздухом с Кришем в раздевалке. Нужно просто внимательнее следить и разбираться, а не гнать под одну гребенку Моцарта с Инстасамкой.
Хватит чушь нести. Я про Холанда написал, что он лучший в мире, что он достоин ещё и ЗМ получить. И таких людей полно. Но вы, сектанты Месси, сразу заминусовали и целый спор начали. Причём сразу про Роналду начали говорить. Наглая и мерзкая ложь. Как и всегда.
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Сикарио
Ответ Tristan...
Из тех 5 голов - 3 с пенки и 2 в пустые с метра. Месси за такое Криштибои бы покоя не давали...
не 10 пенок на ЧМ , ага
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Dexter Morgan
Роналду просто играет и наслаждается жизнью. Лучший в истории. Сектанты Месси, можете мне не писать про ЧМ, 0+0, ещё какие-то сектантских моменты. У вас давно психоз.
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Dexter Morgan
Ответ Men77
суля по его истерикам на футбольном поле- он мазохист. Если считать это наслаждением.
Это у вас истерики после каждого его действия. Роналду сохранил мотивацию, интерес к футболу, как к виду спорта. Это нормально, когда люди соревнуются, эмоции выражают. В этом и прелесть футбола. Даже в детстве, когда во дворе играли, все вели себя эмоционально, потому что это было интересно. Месси, кстати, такой же. На ЧМ в матче с Голландией это было видно. И это нормально. Он не амёба, а человек, которому не всё равно.
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Dexter Morgan
Ответ Men77
отличаются, да. Причем тут вывод о наслаждении? Он тебе сам это сказал?
А про истерики он тебе сам это сказал? Ты сам придумал. Я тебе базовые вещи объясняю про психологию человека в процессе соревнования. Любого спортсмена, тренера возьми, да даже киберспортсмена. И просто понаблюдай со стороны за ними. Какие они во время соревнований, а какие они просто в жизни. Ты уже не знаешь, что можно придумать. Если бы человеку это не нравилось всё, то он бы этим не занимался.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Stanislav Cherchesov
Набитая стата не отображает содержания.
Набитая стата это как раз предобводки, предголевые, предатаки Месси, который крутил вертел в Лиге 1, а как только ПСЖ встречался с грозным соперником в ЛЧ, он моментально испарялся на поле, 0+0+0 в 4 матчах ЛЧ не дадут соврать
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Роман
Ответ Dexter Morgan
Это для тебя после ЧМ что-то изменилось. Для нормальных людей ничего не изменилось. У вас просто мантра новая появилась, что без ЧМ вообще невозможно быть великим. Хотя до этого вы вообще о ЧМ не говорили.
Sекта мессифанов. Все сказано.
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Moscwow
Ответ SaH4r.
но для нее придумают новый формат евро, где команда выходит из группы даже с 3го места, при этом играя в совершенно отвратительный автобус, где главный "герой" сборной скачет по бровке в финале, просто лютый позор...
Это типа как придумали играть Копу каждый год, пока полторашка ее не выиграет? И то пришлось просить кореша Неймара сливать финал
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Dexter Morgan
Ответ Men77
ты почему смысл тем подменяешь? никто не спорит, что в футболе есть эмоции. У меня к тебе простой вопрос: с чего ты решил, что он наслаждается? Твой ответ был, что если бы не наслаждался, не играл бы в футбол. Логично. Только под эту логику все футболисты подходят. Итак простой вопрос: какие признаки наслаждения ты увидел, что пишешь это так уверенно?
Человек по-прежнему мотивирован, он по-прежнему играет в футбол. Это показатель. И в форме себя держит. Я смысл не подменяю. Это ты смысл подменяешь. Для меня нормально, когда люди остаются людьми. Они не должны быть идеальными, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Роналду, как и любой другой человек на этой планете, может ошибаться, может быть правым, имеет право разговаривать, кричать, как-то реагировать на происходящее. А ты пишешь так, словно меня пытаешься убедить, что он плохой и что это делает, то делает. Элементарно каждый день у человека может быть разное настроение. Роналду без нас разберётся. Это относится не только к Роналду, но и к любому другому футболисту, спортсмену и человеку. Например, я люблю свою работу, свою жизнь, но я могу элементарно быть в разном настроении, могу ошибаться, косячить. А могу быть на высоте. Это не значит, что мне не нравится моя жизнь и прочее. Всё просто. Топчемся на одном месте. Сколько можно?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Экспертное мнение
Отнюдь, я здесь очень часто встречал мессифанов, которые отмечают и партнеров Лео, говорят о заслугах тренера, некоторые вовсе искреннее желают ЗМ Де Брюёне или Холанду. Только вот такого кринжефана ты никогда не увидишь. Они за одну пенку будут просить ЗМ своей клубнике, они все успехи Португелии и Реала припишут только одному Кришти. Если португальцы сыграли хорошо, то это только потому что игроки дышали одним воздухом с Кришем в раздевалке. Нужно просто внимательнее следить и разбираться, а не гнать под одну гребенку Моцарта с Инстасамкой.
Уже твой коммент сам о многом говорит))
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JuVero
надо играть до конца, пока Португалия не выиграет ЧМ)))
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BaldFraud
Ответ SaH4r.
погубил золотое поколение Португалии, без кринжа на чм 2022 Португалия вполне могла бы побороться за золото
Бельгия, Англия, Германия, Сербия, Хорватия, Нидерланды. Сколько же команд с золотым поколением не смогли сделать то, что от них ожидали.
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Дорох
Ответ Stanislav Cherchesov
Начиная с евро 2020 Криш стопорит сборную Португалию. Жаль это талантливое поколение.
не говори . сразу После ухода МанЮ заиграла другими красками.и уже прецеденты на чемпионство
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Dima Demchenko
Ответ Доброжелатель98
Опять в ход пошли знаменитые "семейные проблемы". Проиграл ты, Авейру, не только Месси, но и своим "волосам". Даже детектор твой тебе не поможет. 😄
Мда люди, вы реально думаете, что здоровый человек будет врать ради оправдания ЗДОРОВЬЕМ СВОЕЙ ДОЧЕРИ?
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Dexter Morgan
Ответ Men77
про истерики вроде видео есть, где он истерит на судью. Или это не он на видео? 🤣. Нейросеть сфабриковала? Или слова "все всегда против меня" , он не говорил?). Я в отличии от тебя говорю все по факту. А ты придумал, что он наслаждается, но фактов у тебя нет, просто подгоняешь как тебе выгодно. На судью истерит, значит наслаждается, пах публично показывает, видимо тоже от наслаждения (ну либо не он, опять нейросеть) 😁. Условные Рамо и Пепе всю карьеру так наслаждаются. Да вообще все футболисты наслаждаются, иначе они бы не занимались этим).
Ой, какие мы нежные. Это мужской спорт. И всегда таким был. Я фигею просто от самой постановки вопроса. Люди там толкаются, что-то друг другу могут сказать, сорваться, накосячить. Ты из полиции нравов? Это люди, а не стерильные боты. На Гави посмотри. Он почему фолит и в разборки лезет? Потому что он эмоционально погружён в игру. Как и любые другие люди. Ой, какой же Роналду ужасный, как же он может проявлять эмоции, жить футболом, что-то делать. Он должен ходить по струнке и перед всеми извиняться? Он взрослый мужик, такой же человек, как и все. А не памятник какой-то.
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Мохнатый55
Главное, сыграть не хуже, чем на ЧМ-22.
+10
-9
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Dexter Morgan
Ответ Men77
тогда ВСЕ наслаждаются, ну подумаешь могут подраться, укусить или еще что то, просто они так хотят выиграть. И наслаждаются ВСЕ.
Причём тут укусы всякие? Драки могут быть. Но это на эмоциях. Как и всякие споры с арбитрами, слова на пресс-конференциях и прочее. Это жизнь.
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