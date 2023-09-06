Давид Сильва: «Только «Арсенал» имеет шансы побороться с «Ман Сити», остальные – нет. Команду Пепа почти невозможно остановить»

Давид Сильва считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ.

«У них великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон в « ». Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.

« » – единственная команда, которая, возможно, имеет шансы побороться с «Сити». Остальные? Думаю, что нет», – сказал бывший полузащитник «горожан».

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