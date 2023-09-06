Давид Сильва: «Только «Арсенал» имеет шансы побороться с «Ман Сити», остальные – нет. Команду Пепа почти невозможно остановить»
Давид Сильва считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ.
«У них великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Пепа в «Сити». Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.
«Арсенал» – единственная команда, которая, возможно, имеет шансы побороться с «Сити». Остальные? Думаю, что нет», – сказал бывший полузащитник «горожан».
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он взял 5 чемпионств…
что тебе еще нужно? чтоб он всех по 5-0 обыгрывал?
Ньюкасл и ТТХ сейчас солиднее смотрятся, Вест Хэм неплохо стартанул. Ливерпуль тоже более-менее.
На Челси именно на дистанции в несколько сезонов интересно смотреть, команда очень молодая.
Думаешь откажется?
У Ньюкасла слишком тяжелый старт был. Может они и не попадут в топ 4, но конкуренция у Челси и без них приличная - МЮ, Ливерпуль, Тоттенхэм. Даже Вест Хэм выглядит прилично.
В случае с Ньюкаслом интересно как они именно на два фронта будут играть, тем более с такой сильной группой.