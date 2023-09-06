Давид Сильва: «Только «Арсенал» имеет шансы побороться с «Ман Сити», остальные – нет. Команду Пепа почти невозможно остановить»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Давид Сильва считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ.

«У них великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Пепа в «Сити». Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.

«Арсенал» – единственная команда, которая, возможно, имеет шансы побороться с «Сити». Остальные? Думаю, что нет», – сказал бывший полузащитник «горожан».

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36 комментариев

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corazón blanco
Да, Пеп построил империю и даже Лигу Чемпионов взял - не оставив хейтерам никаких аргументов.
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Morning Again
Арсенал пока мясом обрастает, но уже виден большой потенциал команды, который выстраивается системным подходом Артеты и руководства клуба.
+18
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charly001
Ответ corazón blanco
Да, Пеп построил империю и даже Лигу Чемпионов взял - не оставив хейтерам никаких аргументов.
Так Пеп лучший тренер , это как Месси среди тренеров , только арг стареет а Пеп мудрее становится а тут еще и финансовые возможности по сути безграничны
+22
-5
+17
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OhneNamee
Тот же Ливерпуль вполне может отказаться в итоге вполне сильным в этом году. Еще и в ЛЧ не играет (что само по себе, конечно, плохо, но для борьбы за АПЛ будет больше сил)
+13
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ramzan-ansar@mail.ru
Давид Сильва любимый игрок из всех, кто ща последние десять лет играл за Сити. И на поле и вне всегда на высоте. Жаль, что травма не дала нормально закончить карьеру..
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Виталий Ан
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Давид Сильва любимый игрок из всех, кто ща последние десять лет играл за Сити. И на поле и вне всегда на высоте. Жаль, что травма не дала нормально закончить карьеру..
Успехи Сити на прямую связаны с этим игроком. Маленький волшебник заслуживает статую у входа стадиона. Для меня лучший игрок.
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Dan Kennedy
В этом сезоне Сити сложнее будет, команда явно просела из-за потерь, кого-то продали, кто-то свободным ушел. Арсенал укрепился, хотя и эксперименты явные есть, как и у Пепа. Есть шансы определенно. Остальным в ЛЧ попасть уже успех будет.
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
после Пепа начнёться эра Артети
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Виталий Ан
В Челси не закончились проблемы( думал Поч с лету поставит игру. Хотя не поклонник его). Ливерпуль ищет только свою игру с проблемами с составом. МЮ держится за клоуна и не скоро оклемается, так как состав продолжает пополнятся игроками среднего уровня. Тоттенхэм много лет не был сильным конкурентом. Ньюкасл еще слишком сыроват, при всем уважении не скоро станет топ клубом. Что тут гадать. Арсенал будет единственный конкурент, но думаю не долго. Хотя команда минимум осталась на прежнем уровне( что я думал не произойдет). Пока вижу такую картину.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Billy_Shears
Я не хейтер, но одна лч за 7 лет, с безграничными ресурсами.. Маловато, чтобы называть его лучшим из лучших.
так он создал мега команду, остальные разы не везло,
он взял 5 чемпионств…
что тебе еще нужно? чтоб он всех по 5-0 обыгрывал?
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Dan Kennedy
Ответ Виталий Ан
Ну с этим не разобраться сходу. То есть по первым играм понятно что ничего особого не изменилось. Значит будет в лучшем случае затяжные перспективы. И на борьбу в этом году за первое место очень маловероятно. Если бы Поч начал громить в первых встречах, то были бы шансы. Но этого не случилось. Не плохая игра, без голов. Это мы уже видели.
Там очень маловероятно не борьба за первое место, а борьба за ЛЧ.
Ньюкасл и ТТХ сейчас солиднее смотрятся, Вест Хэм неплохо стартанул. Ливерпуль тоже более-менее.

На Челси именно на дистанции в несколько сезонов интересно смотреть, команда очень молодая.
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jordy
Ответ OhneNamee
Тот же Ливерпуль вполне может отказаться в итоге вполне сильным в этом году. Еще и в ЛЧ не играет (что само по себе, конечно, плохо, но для борьбы за АПЛ будет больше сил)
"Ливерпуль вполне может отказаться"
Думаешь откажется?
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Виталий Ан
Ответ Dan Kennedy
Насчет Ньюкасла не согласен, у них календарь плохой был - Ливерпуль, Брайтон и Сити. Дальше наберут. А вот у Челси в какой-то момент ад начнется.
Ну так отлетели от всех. Как расчитывать на попадание в 4? Мне понравилось игра с Сити. С другой стороны и Фулхэм не хуже сыграл с Сити, хотя по счету так не скажешь. Но с Брайтоном с прямым конкурентом то позорно продули.
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OhneNamee
Ответ Potomok Budulaya
зато они играю в четверг, что хуже чем во вторник ,или в среду.
В ЛЕ что ли? Играли же они уже там относительно недавно - Клопп на ЛЕ вполне себе выставляет на большинство матчей резерв/полурезерв, там будет отдых тем, кому это будет надо
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Potomok Budulaya
Ответ OhneNamee
Тот же Ливерпуль вполне может отказаться в итоге вполне сильным в этом году. Еще и в ЛЧ не играет (что само по себе, конечно, плохо, но для борьбы за АПЛ будет больше сил)
зато они играю в четверг, что хуже чем во вторник ,или в среду.
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jordy
Ответ OhneNamee
Думаю, очепятался я
:)
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OhneNamee
Ответ jordy
"Ливерпуль вполне может отказаться" Думаешь откажется?
Думаю, очепятался я
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Итачи Учиха
Ответ OhneNamee
Тот же Ливерпуль вполне может отказаться в итоге вполне сильным в этом году. Еще и в ЛЧ не играет (что само по себе, конечно, плохо, но для борьбы за АПЛ будет больше сил)
Без сильного опорника им остаётся только за место в 4-ке бороться
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Dan Kennedy
Ответ Виталий Ан
Ну так отлетели от всех. Как расчитывать на попадание в 4? Мне понравилось игра с Сити. С другой стороны и Фулхэм не хуже сыграл с Сити, хотя по счету так не скажешь. Но с Брайтоном с прямым конкурентом то позорно продули.
А как рассчитывать на попадание в топ 4 Челси, если они проигрывают Ноттингему?

У Ньюкасла слишком тяжелый старт был. Может они и не попадут в топ 4, но конкуренция у Челси и без них приличная - МЮ, Ливерпуль, Тоттенхэм. Даже Вест Хэм выглядит прилично.

В случае с Ньюкаслом интересно как они именно на два фронта будут играть, тем более с такой сильной группой.
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Его Величество Златан
Все же у Арса скамейка коротковата, на длинном отрезке это решает и сыграло роль в прошлом сезоне
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Dan Kennedy
Ответ Виталий Ан
Ну разговор ведь про этот сезон. А так я и был уверен что с более менее тренером синие начнут хорошо играть. С такими тратами и перспективными игроками, это должно было произойти. Посмотрим, может и резко наладят результаты. А в 4 вполне должны финишировать. Вместо МЮ или Ньюкасл должны пробиваться. А Тоттенхэм конечно очень круто смотрится, но в этой команде всегда так. Отрезками очень хороши, а потом сливаются. Посмотрим, это будет очень интересный год.
Насчет Ньюкасла не согласен, у них календарь плохой был - Ливерпуль, Брайтон и Сити. Дальше наберут. А вот у Челси в какой-то момент ад начнется.
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Виталий Ан
Ответ Dan Kennedy
Там очень маловероятно не борьба за первое место, а борьба за ЛЧ. Ньюкасл и ТТХ сейчас солиднее смотрятся, Вест Хэм неплохо стартанул. Ливерпуль тоже более-менее. На Челси именно на дистанции в несколько сезонов интересно смотреть, команда очень молодая.
Ну разговор ведь про этот сезон. А так я и был уверен что с более менее тренером синие начнут хорошо играть. С такими тратами и перспективными игроками, это должно было произойти. Посмотрим, может и резко наладят результаты. А в 4 вполне должны финишировать. Вместо МЮ или Ньюкасл должны пробиваться. А Тоттенхэм конечно очень круто смотрится, но в этой команде всегда так. Отрезками очень хороши, а потом сливаются. Посмотрим, это будет очень интересный год.
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Виталий Ан
Ответ Dan Kennedy
У Челси вся проблема в том, что состав слишком сильно обновился, плюс травмы Фофана и Нкунку. Потенциал большой у команды на дистанции, но сейчас только Энцо и Стерлинг топы тянут. Все остальные полузащитники и нападающие сырые.
Ну с этим не разобраться сходу. То есть по первым играм понятно что ничего особого не изменилось. Значит будет в лучшем случае затяжные перспективы. И на борьбу в этом году за первое место очень маловероятно. Если бы Поч начал громить в первых встречах, то были бы шансы. Но этого не случилось. Не плохая игра, без голов. Это мы уже видели.
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Anton Lisin
Главный противника Пепа в АПЛ это сам Пеп, ему спокойно может надоесть, что с Холландом он всю лигу нагибает и для него это слишком легко, и перестроит схему в 4-6-0.
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Эдди _ Дин
Вообще-то 7-ой сезон у руля Сити.
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