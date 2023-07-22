37-летний Давид Сильва завершает карьеру из-за травмы передней крестообразной связки

завершает карьеру в профессиональном футболе.

Решение вызвано травмой передней крестообразной связки, которую 37-летний хавбек « » получил на этой неделе во время тренировки.

Ожидается, что контракт Сильвы с басками, рассчитанный до июня 2024 года, будет расторгнут.