37-летний Давид Сильва завершает карьеру из-за травмы передней крестообразной связки
Давид Сильва завершает карьеру в профессиональном футболе.
Решение вызвано травмой передней крестообразной связки, которую 37-летний хавбек «Сосьедада» получил на этой неделе во время тренировки.
Ожидается, что контракт Сильвы с басками, рассчитанный до июня 2024 года, будет расторгнут.
Спасибо за всё, Волшебник! Ещё один футболист нашего поколения вешает бутсы на гвоздь
Валенсия с ним, Матой и Вильей была безупречна.. И он один из тех, кто заставил относится к Сити с уважением..
Очень жаль, что так внезапно..
Больше так не позорься