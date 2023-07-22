37-летний Давид Сильва завершает карьеру из-за травмы передней крестообразной связки

Теги Реал Сосьедад Давид Сильва Ла Лига трансферы Футбол

Давид Сильва завершает карьеру в профессиональном футболе.

Решение вызвано травмой передней крестообразной связки, которую 37-летний хавбек «Сосьедада» получил на этой неделе во время тренировки.

Ожидается, что контракт Сильвы с басками, рассчитанный до июня 2024 года, будет расторгнут.

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14 комментариев

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corazón blanco
Очень жаль, что из-за такой травмы приходится завершать карьеру. Здорово играл в Сосьедаде. Легенда Сити, умнейший игрок.
+25
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ipolyakov16
Как жаль! Чуть ли не последний игравший на ЕВРО 2008. Да еще и ЛЧ ждала…
+8
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+8
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JENNINGS
Очень жаль, что завершает карьеру таким образом!(
Спасибо за всё, Волшебник! Ещё один футболист нашего поколения вешает бутсы на гвоздь
+6
0
+6
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nb8dwryv56
Печально за него, не так он должен был закончить карьеру
+2
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dr. cage
Один из лучших полузащитников XXI века..
Валенсия с ним, Матой и Вильей была безупречна.. И он один из тех, кто заставил относится к Сити с уважением..

Очень жаль, что так внезапно..
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ДедаДома.нет
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ух, какая неприятная травма, я сам востанавливался 3 месяца от травмы колена, а кресты это вообще жуть, каждый день ходить через боль, увеличивать нагрузки боятся повредить колено, это кошмар) Такой умный и классный футболист пахарь, жаль что карьеру заканчивает на такой неприятной ноте (
Тебе во дворе по коленке ударили ?) кресты, читай внимательней футболер)
+2
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MansZ
очень сильный игрок. Был железным игроком основы в сильнейшей сборной Испании, один этот факт говорит про его уровень
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Юрий Безуглый
Очень жаль. Хотелось бы, чтобы он пошёл в тренеры теперь
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Lindeman
Эх, обидно, что из-за травмы заканчивает карьеру
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0:4 на спотифай камп ноу
Ух, какая неприятная травма, я сам востанавливался 3 месяца от травмы колена, а кресты это вообще жуть, каждый день ходить через боль, увеличивать нагрузки боятся повредить колено, это кошмар) Такой умный и классный футболист пахарь, жаль что карьеру заканчивает на такой неприятной ноте (
+1
-1
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Under
Ответ ipolyakov16
Как жаль! Чуть ли не последний игравший на ЕВРО 2008. Да еще и ЛЧ ждала…
ну точно не последний, с десяток как минимум ещё наберётся
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ASH11
Ответ dr. cage
Один из лучших полузащитников XXI века.. Валенсия с ним, Матой и Вильей была безупречна.. И он один из тех, кто заставил относится к Сити с уважением.. Очень жаль, что так внезапно..
Та Валенсия не была безупречной, справедливости ради. Оборона была дырявой, уровень игроков был не сопоставим с атакой. Поэтому не были конкурентами для Барселоны и Реала.
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GuruFutbola
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ух, какая неприятная травма, я сам востанавливался 3 месяца от травмы колена, а кресты это вообще жуть, каждый день ходить через боль, увеличивать нагрузки боятся повредить колено, это кошмар) Такой умный и классный футболист пахарь, жаль что карьеру заканчивает на такой неприятной ноте (
🤣🤣🤣
Больше так не позорься
+1
-1
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