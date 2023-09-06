17-летний сын ван дер Варта Дамиан подписал контракт с «Аяксом». Он будет выступать за команду U-18

Теги Рафаэл ван дер Варт высшая лига Нидерланды Аякс высшая лига Дания Эсбьерг трансферы Аякс U-19 Футбол

Сын Рафаэла ван дер Варта подписал контракт с «Аяксом».

17-летний Дамиан ван дер Варт перешел в «Аякс» из датского «Эсбьерга», в системе которого находился с 2020 года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Дамиан будет выступать за юношескую команду «Аякса».

Фото: ajax.nl

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20 комментариев

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Johnie
Надеюсь, природа на чаде не отдохнула и будет новый Ден Ван Ваарт, Дер Варт и так далее
+37
-1
+36
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Александр Бочкарёв
Бл#стяще, бл#стяще Ван дер Варт !
+19
0
+19
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vlad921
Ответ Johnie
Надеюсь, природа на чаде не отдохнула и будет новый Ден Ван Ваарт, Дер Варт и так далее
Дер Ван Варт
+15
-1
+14
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Bartez1986
Дер Ван Варц! (с)
+4
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Cube Litening C:68X
Маманя у него..😯😋
+3
0
+3
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hiper74
За АЗ уже забивает сын ван Боммела.
+2
0
+2
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Metalloid
Ответ Hitgoe Himgob
Помню как батя начинал у него, в знаменитом Аяксе 02/03 поиграл. А вот уже его сын начинает...
Старость не радость ) Я помню когда тренировали Газзаев, Ярцев, Романцев, Тарханов, Бышовец, Сёмин, мне Батя рассказывал, как они играли, я тогда не понимал этого ощущения, типа это было так давно, как можно помнить. Вчера уволили Евсеева в сотый раз, а я помню как он играл даже в Спартаке, голы Семака ПСЖ в памяти до сих пор. И вот дети тех футболистов, сын Инса почти закончил, Клюйверта показал себя середняком, дети Тюрама почти звёзды, эти вот только начинают. Пацан Дыр Ван Сара просто закончил в 20.
+2
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Hitgoe Himgob
Ответ Johnie
Надеюсь, природа на чаде не отдохнула и будет новый Ден Ван Ваарт, Дер Варт и так далее
Помню как батя начинал у него, в знаменитом Аяксе 02/03 поиграл. А вот уже его сын начинает...
+2
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ASH11
Ответ Johnie
Надеюсь, природа на чаде не отдохнула и будет новый Ден Ван Ваарт, Дер Варт и так далее
Это еще при условии, что будет новый Орлов
+2
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Steyer
Ответ Cube Litening C:68X
Маманя у него..😯😋
Так вроде они давно разведились. А так согласен, шикарно сохранилась, не то что батя :)
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Пикачу82
А батя то нормально так отожрался
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ASH11
Ответ Johnie
Потенциально Черданцев. Он давно с ума сходит, но с экрана не уходит)
Согласен, но ему еще зреть и зреть до дяди Гены)
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Max Zhomkov
Ответ Johnie
Надеюсь, природа на чаде не отдохнула и будет новый Ден Ван Ваарт, Дер Варт и так далее
увидев такой заголовок, я сразу пошел в комменты , я знал, что найду такой коммент))
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Cube Litening C:68X
Ответ Steyer
Так вроде они давно разведились. А так согласен, шикарно сохранилась, не то что батя :)
Это да..она тут в Германии давно трётся,и по телеку,и в журналах,и где её только не показывают..😁
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Johnie
Ответ ASH11
Это еще при условии, что будет новый Орлов
Потенциально Черданцев.
Он давно с ума сходит, но с экрана не уходит)
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Hitgoe Himgob
Ни убавить, ни прибавить
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Bayern Munich Mia San Mia
Как быстро время летит, я помню 17 летнего Рафаэля Ван Де Ваарта. Надеюсь, у сына сложится хорошая карьера. Как мне кажется, Рафаэль не раскрыл в полной мере свой талант
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Гайк Дарбинян
Сын соседский походу)
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Роман Хорев
Молодец мальчишка
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scanner c
забьет гол скорпионом)
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