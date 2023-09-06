17-летний сын ван дер Варта Дамиан подписал контракт с «Аяксом». Он будет выступать за команду U-18

Сын Рафаэла ван дер Варта подписал контракт с «Аяксом».

17-летний Дамиан ван дер перешел в « » из датского « », в системе которого находился с 2020 года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Дамиан будет выступать за юношескую команду «Аякса».

Фото: ajax.nl

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