«Аякс» отдал Консейсау «Порту» в аренду через год после покупки и подписал защитника сборной Хорватии Сосу за 8 млн евро

Теги Штутгарт Порту высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия трансферы Борна Соса деньги Франсишку Консейсау Фабрицио Романо Футбол

Франсишку Консейсау вернулся из «Аякса» в «Порту» спустя год после трансфера.

Амстердамцы отдали вингера в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа.

20-летний португалец вновь получит возможность поработать под руководством своего отца. Сержиу Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года.

В прошлом сезоне купленный за 5 млн евро полузащитник провел в Эредивизи 19 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fcporto.pt

«Аякс» также объявил о приобретении защитника сборной Хорватии Борны Сосы. Контракт с 25-летним футболистом заключен сроком до 2028 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Штутгарт» в результате трансфера получит 8 млн евро.

Соса играл в Германии с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей и 7 ассистов в Бундеслиге. Детально его показатели можно изучить тут.

Фото: ajax.nl

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7 комментариев

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a2wai
Ответ Андрей Хомиченок
Штутгарт прям распродажу в это ТО устроил. Любопытно, кем они играть сезон планируют
А они неплохо закупились, взяли трех цз (двух в аренду), взяли Миттельштадта из Герты (был одним из лучших в том сезоне, хотя Герта играла хреново), вместо Эндо взяли Штиллера у Хоффенхайма за 5 лямов, Нюбеля на ворота в аренду, целый выводок форвардов (Гирасси из Ренна, Милошевича из Войводины и Ундава в аренду взяли у Брайтона).

В общем они по сути все позиции, на которых продали, закрыли.
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Чёрный тюльпан
Это что с Борной случилось в Штутгарте, из-за чего он ушёл в Аякс за такие копейки? Игрок миллионов 20-25 точно стоил на нынешнем рынке, а может и больше в прошлом сезоне.
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Андрей Хомиченок
Штутгарт прям распродажу в это ТО устроил. Любопытно, кем они играть сезон планируют
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Дмитрий Матюхин
Ответ KNVB Oranje
жаль Консейсау отдали... оч интересный игрок, технарь.
бегунок, отдали как раз из-за недостатка техники
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Ajax
Ответ KNVB Oranje
наверно мы разные матчи смотрели, хоть и стараюсь не пропускать матчи Аякса
Он и технарь, и бегунок... с мозгами у него слабовато )
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