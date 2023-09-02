«Аякс» отдал Консейсау «Порту» в аренду через год после покупки и подписал защитника сборной Хорватии Сосу за 8 млн евро
Франсишку Консейсау вернулся из «Аякса» в «Порту» спустя год после трансфера.
Амстердамцы отдали вингера в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа.
20-летний португалец вновь получит возможность поработать под руководством своего отца. Сержиу Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года.
В прошлом сезоне купленный за 5 млн евро полузащитник провел в Эредивизи 19 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fcporto.pt
«Аякс» также объявил о приобретении защитника сборной Хорватии Борны Сосы. Контракт с 25-летним футболистом заключен сроком до 2028 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Штутгарт» в результате трансфера получит 8 млн евро.
Соса играл в Германии с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей и 7 ассистов в Бундеслиге. Детально его показатели можно изучить тут.
Фото: ajax.nl
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
В общем они по сути все позиции, на которых продали, закрыли.