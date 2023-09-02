«Аякс» отдал Консейсау «Порту» в аренду через год после покупки и подписал защитника сборной Хорватии Сосу за 8 млн евро

Франсишку Консейсау вернулся из «Аякса» в «Порту» спустя год после трансфера.

Амстердамцы отдали вингера в аренду до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа.

20-летний португалец вновь получит возможность поработать под руководством своего отца. Сержиу Консейсау тренирует « » с 2017 года.

В прошлом сезоне купленный за 5 млн евро полузащитник провел в 19 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fcporto.pt

« » также объявил о приобретении защитника сборной Хорватии Борны Сосы. Контракт с 25-летним футболистом заключен сроком до 2028 года.

По данным инсайдера , « » в результате трансфера получит 8 млн евро.

Соса играл в Германии с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей и 7 ассистов в Бундеслиге. Детально его показатели можно изучить тут.

Фото: ajax.nl

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