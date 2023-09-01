«Аякс» бесплатно отпустил Классена в «Интер» и купил хавбека сборной Норвегии Маннсверка

Дэви Классен перешел из «Аякса» в «Интер».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что амстердамцы согласились расторгнуть контракт с полузащитником. «Нерадзурри» подписали 30-летнего футболиста бесплатно, контракт – на год с опцией продления еще на один.

Фото: inter.it

Тем временем «Аякс» объявил о приобретении полузащитника сборной Норвегии Сиверта Маннсверка. По данным NOS, «Мольде» выручил 6 млн евро. Договор с хавбеком рассчитан до 2028 года.

Фото: ajax.nl

Со статистикой Классена можно ознакомиться здесь, Маннсверка – тут.

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