«Аякс» бесплатно отпустил Классена в «Интер» и купил хавбека сборной Норвегии Маннсверка
Дэви Классен перешел из «Аякса» в «Интер».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что амстердамцы согласились расторгнуть контракт с полузащитником. «Нерадзурри» подписали 30-летнего футболиста бесплатно, контракт – на год с опцией продления еще на один.
Фото: inter.it
Тем временем «Аякс» объявил о приобретении полузащитника сборной Норвегии Сиверта Маннсверка. По данным NOS, «Мольде» выручил 6 млн евро. Договор с хавбеком рассчитан до 2028 года.
Фото: ajax.nl
Со статистикой Классена можно ознакомиться здесь, Маннсверка – тут.
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Дай Бог,чтобы Интер добился хороших успехов в своем домашнем первенстве ну и потягался достойно в еврокубке
7 пзщ как раз не хватало Интеру, тк с травматами Сенси и Мхи нужна страховка.