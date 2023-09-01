«Аякс» бесплатно отпустил Классена в «Интер» и купил хавбека сборной Норвегии Маннсверка

Теги Интер высшая лига Нидерланды Аякс серия А Италия высшая лига Норвегия трансферы Мольде Дэви Классен Джанлука Ди Марцио деньги Сиверт Маннсверк Футбол

Дэви Классен перешел из «Аякса» в «Интер».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что амстердамцы согласились расторгнуть контракт с полузащитником. «Нерадзурри» подписали 30-летнего футболиста бесплатно, контракт – на год с опцией продления еще на один.

Фото: inter.it

Тем временем «Аякс» объявил о приобретении полузащитника сборной Норвегии Сиверта Маннсверка. По данным NOS, «Мольде» выручил 6 млн евро. Договор с хавбеком рассчитан до 2028 года.

Фото: ajax.nl

Со статистикой Классена можно ознакомиться здесь, Маннсверка – тут.

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18 комментариев

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Palacio8
Нормально затарились, на каждую позицию по два крепких игрока.
+38
-2
+36
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NottinghamForest79
ИНТЕР супер
+25
-4
+21
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Фил Федотов
На флажке , как говорится, посмотрим, как для игрока подмены отличный трансфер .
+17
0
+17
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Inter93
Отличная трансферная компания у Интера,я прямо доволен!
Дай Бог,чтобы Интер добился хороших успехов в своем домашнем первенстве ну и потягался достойно в еврокубке
+14
-1
+13
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<~Inter~>
Ответ Е.Р.
Классен классный. 7 пзщ как раз не хватало Интеру, тк с травматами Сенси и Мхи нужна страховка.
Мхитарян 3 года подряд проводит больше 30 матчей за сезон в Италии
+13
0
+13
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Shirshov
Ответ deadjoker
Интер провел ТО под лозунгом в бой идут одни старики.
Обоснуй, или лишь бы написать? Фраттези, Павар, Тюрам, Аугусто, старики? Интер всегда балансировал на молодости вместе с опытом.
+7
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+7
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Shirshov
Ответ Михаил Лубянский
Вот это странное подписание, об даже аяксе на лавке сидел
Так его и взяли на лавку, взамен Гальярдини. А фаны Интера поймут, что даже любой из нас получше Гальярдини будет)
+7
-1
+6
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Moris du Sax
Ну вот и все... Это был последний Аяксовец той самой команды Тен Хага(((( всех раскупили сволочи(((...
+5
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+5
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Е.Р.
Классен классный.
7 пзщ как раз не хватало Интеру, тк с травматами Сенси и Мхи нужна страховка.
+7
-4
+3
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Алекс Кан
Хоть и сам тот еще фан Милана,причем еще со времен великой голландской троицы,но трансферы Интера кажутся более интереснее
+5
-2
+3
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pKaparika
С учетом цены 0 - уже здорово. Заиграет ок, не заиграет ну и ладно.
+2
0
+2
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Михаил Лубянский
Вот это странное подписание, об даже аяксе на лавке сидел
0
0
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sad
Он пригодиться по ходу сезона.....
0
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Shirshov
Ответ deadjoker
Санчес, Арнаутович, Зоммер, куадрадо? :)
Выше читай про баланс
0
0
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