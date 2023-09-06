Кержаков о стычке с игроками ЦСКА: «Пока держал Заболотного, он оттоптал мне пару пальцев. Сказал ему: «Ты здоровый мужик, а я уже старый, долго не удержу»

Михаил Кержаков рассказал о разговоре с Антоном Заболотным в конце матча с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 7-м туре Мир (1:1). В конце второго тайма между игроками команд произошла стычка, во время которой голкипер «Зенита» пытался удержать Антона Заболотного от вступления в потасовку.

– В конце игры команды чуть не сошлись стенка на стенку. А ты очень забавно держал Заболотного в объятьях.

– Вообще мы с Забой в хороших отношениях. Но пока его держал, пострадала пара моих пальцев – он их оттоптал, ха-ха. Он просто рядом оказался – пришлось сдерживать.

Ребята из в этом эпизоде просили пенальти, но там был чистый подкат! А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Но мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Нурик [ ] у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой, и там могло все закончиться красными карточками. Надеюсь, я помог этого избежать.

– Что говорил Заболотному?

– «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали, – сказал .

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