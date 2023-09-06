Кержаков о стычке с игроками ЦСКА: «Пока держал Заболотного, он оттоптал мне пару пальцев. Сказал ему: «Ты здоровый мужик, а я уже старый, долго не удержу»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Антон Заболотный Нуралы Алип Футбол

Михаил Кержаков рассказал о разговоре с Антоном Заболотным в конце матча с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1). В конце второго тайма между игроками команд произошла стычка, во время которой голкипер «Зенита» пытался удержать Антона Заболотного от вступления в потасовку.

– В конце игры команды чуть не сошлись стенка на стенку. А ты очень забавно держал Заболотного в объятьях.

– Вообще мы с Забой в хороших отношениях. Но пока его держал, пострадала пара моих пальцев – он их оттоптал, ха-ха. Он просто рядом оказался – пришлось сдерживать.

Ребята из ЦСКА в этом эпизоде просили пенальти, но там был чистый подкат! А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Но мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Нурик [Алип] у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой, и там могло все закончиться красными карточками. Надеюсь, я помог этого избежать.

– Что говорил Заболотному?

– «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали, – сказал Кержаков.

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37 комментариев

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BaltikaSPb
У Миши замечательное чувство юмора)
+51
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Roman Boroveev
В шоке, что Кержу уже 36. В моих глазах ещё как младший брат Саши, молодой, перспективный.
+48
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Не мои команды, но по кайфу было смотреть на то, как вели себя игроки после финального свистка. По мужски жали друг другу руки. Неожиданно. 👍
+29
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Александр Жердин
Алё, вам не надоело? Игроки после матча извинились друг перед другом и пошли готовиться к новым матчам . Журналисты, понятно, будут накидывать. А вы, болела, так и будете перетряхивать грязное бельё? А вот этот....А вот тот .., Может пора остановиться? Матч закончен, результат зафиксирован.Что неймётся то?
+19
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+18
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Виталик Украинский
Просто "ребята из ЦСКА" не знают что подкат можно исполнять чисто и не вникая, сразу бегут к судье, требуя пенальти.
+23
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Viktor
"Заба тебя манекен ушатал, куда ты на бешеного казаха прешь. Остановись"
+12
-2
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Nogoi89
Это все, ладно. Все плюс минус понятно. Но, что творил Роша? Ерохин вообще божий одуванчик, хоть и 195 ростом, зачем его было душить? Даже после этого, Ерохин смотрел на него и не падал и ничего не сделал, надо отдать должное выдержке Сани. А, Роша в этом матче на 3 пендаля и 1 красную отыграл, но ЭСК все объяснит, уже постфактум.
+13
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p8p88
Ответ Shuller18
Никак не реагировал?)) Мне хоть не рассказывай, я с трибуны видел, что Кукуян весь первый тайм свистел в одну сторону, и это была сторона Зенита. 11:4 по фолам в первые 45 минут ярко иллюстрируют. А в той конкретной стычке Зе вообще не обращался к соперникам, он кричал судье, но это почему-то спровоцировало Сантоса на толчки в спину, а Алипа на драку.
11:4 по фолам демонстрирует, что ЦСКА кроме тактики мелкого фола ничего более не придумало
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
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"сначала Сантос..."

Сначала, это когда? Игроки ЦСКА начали фолить на 1-ой минуте матча и продолжали до самой стычки. Судья на это никак не реагировал, видимо не хотел скандала по поводу "ЖК на 10 минуте сломала игру". Пои таких условиях, терпил в Зените тоже нет, удобно начинать отсчёт от момента "сначала начал Сантос...". Очки КС.
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Данко Лазович
а не занимались бы фигнёй, может и второй успели бы заковырять)
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Роберт Дауни-средний
Ответ Shuller18
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у вас как у мясных в прошлом году. там у них оже Барриос "просто так" пошёл с промесом толкаться, ну да, вот на ровном месте, ведь делать ему было больше нечего. так и тут
+14
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Виктор
Ответ Виталик Украинский
"сначала Сантос..." Сначала, это когда? Игроки ЦСКА начали фолить на 1-ой минуте матча и продолжали до самой стычки. Судья на это никак не реагировал, видимо не хотел скандала по поводу "ЖК на 10 минуте сломала игру". Пои таких условиях, терпил в Зените тоже нет, удобно начинать отсчёт от момента "сначала начал Сантос...". Очки КС.
Первый фол был на третьей секунде матча.
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сам ГазПром
Ответ Shuller18
Никак не реагировал?)) Мне хоть не рассказывай, я с трибуны видел, что Кукуян весь первый тайм свистел в одну сторону, и это была сторона Зенита. 11:4 по фолам в первые 45 минут ярко иллюстрируют. А в той конкретной стычке Зе вообще не обращался к соперникам, он кричал судье, но это почему-то спровоцировало Сантоса на толчки в спину, а Алипа на драку.
свистел бы Кукуян в одну сторону, поставил бы на точку, допустим на Круге. Может еще скажешь, что угловые и удары Кукуян свистел?
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
Никак не реагировал?)) Мне хоть не рассказывай, я с трибуны видел, что Кукуян весь первый тайм свистел в одну сторону, и это была сторона Зенита. 11:4 по фолам в первые 45 минут ярко иллюстрируют. А в той конкретной стычке Зе вообще не обращался к соперникам, он кричал судье, но это почему-то спровоцировало Сантоса на толчки в спину, а Алипа на драку.
Вы таки определитесь по фолам: 11:4 или 4:11? Оговорка по Фрейду? Если одеть КС очки, сразу видно что при статистике матча: 1 удар в створ и 30% владения мячом, КС автобус ни в коем случае не будет фолить, а будет элегантно, в джентельменской манере пытаться отобрать мяч. И наоборот: команда с 70% владения мячом, постоянно атакуя, делает это в грубой и циничный форме, избивая защитников ЦСКА. А кто же тогда лупил по ногам Клаудиньо и Вендела, как единственный способ нейтрализации ведущих игроков Зенита? Вопрос, на который трудно ответить, не снимая КС очки.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ BaltikaSPb
У Миши замечательное чувство юмора)
В командном чате он самый юморной. Вроде Дзюба говорил.
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Удар Кержакова
Ответ Shuller18
Никак не реагировал?)) Мне хоть не рассказывай, я с трибуны видел, что Кукуян весь первый тайм свистел в одну сторону, и это была сторона Зенита. 11:4 по фолам в первые 45 минут ярко иллюстрируют. А в той конкретной стычке Зе вообще не обращался к соперникам, он кричал судье, но это почему-то спровоцировало Сантоса на толчки в спину, а Алипа на драку.
Ты видимо далеко сидел, и не видел что твоя команда выбрала тактику мелкого фола и жёсткой игры. 11-4 это ещё нормально в тайме, где одна команда всё время атаковала, а другая высоко встречала и срывала атаки мелкими фламинго.
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Николай Максаков
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Не мои команды, но по кайфу было смотреть на то, как вели себя игроки после финального свистка. По мужски жали друг другу руки. Неожиданно. 👍
Моя!!!но было очень приятно смотреть,то что ты описал!)))
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тралмейстер
Ответ Shuller18
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Одно дело в пылу борьбы за мяч и другое - после свистка. Две большие разницы.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Заваруха началась потому, что кто-то порвался из-за того, что тх говнофутбол не принес результат.
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Даниил К
Я смотрел этот матч, мне показалось что Миша схватил Зоболотного за что-то, а ему пофиг, у него там ничего походу нет.
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Жан Поль Бельманда
Алип размотал бы этого мема как тузик грелку. Алип безбашенно отчаянный тип!
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Танович
Ответ p8p88
11:4 по фолам демонстрирует, что ЦСКА кроме тактики мелкого фола ничего более не придумало
Итоговый счёт нарушений, согласно спорцу: 15:11. Походу Зенит после первого тайма не знал, что делать с игроками ЦСКА, и ничего, кроме фолов, и не придумал.
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p8p88
Ответ Танович
Итоговый счёт нарушений, согласно спорцу: 15:11. Походу Зенит после первого тайма не знал, что делать с игроками ЦСКА, и ничего, кроме фолов, и не придумал.
кроме нарушений смотри ещё удары по воротам, в створ, и владение мячом
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Танович
Ответ p8p88
кроме нарушений смотри ещё удары по воротам, в створ, и владение мячом
Посмотрел. Стата удары по воротам показыаает, что в цель попали очень мало, то есть били, значит, издаля. в основном мимо. 4 удара в створ за весь матч, это вообще-то очень низкий показатель, понятно, что у ЦСКА ещё хуже, но у гегемона явно проблемы в атаке. 1 гол, тоже случайный, после паса соперника. Ну а преимущество по катанию мяча при одном голе, забитом в самом конце - показатель того, что они в общем-то и не знали, что с мячом делать, вот и катали по полю.
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Роман Олегов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Не мои команды, но по кайфу было смотреть на то, как вели себя игроки после финального свистка. По мужски жали друг другу руки. Неожиданно. 👍
Чего не скажешь о болельщиках, которые все еще срутся по поводу судейства спустя половину недели после, казалось бы, справедливо окончившегося матча.
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