Орлов впечатлен Заболотным: «Просто затерроризировал защитников «Зенита». Все время их напрягал»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Антон Заболотный Футбол

Геннадий Орлов высоко отозвался об Антоне Заболотном.

Форвард ЦСКА открыл счет в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Впечатлил Заболотный. Своей неустанной, потрясающей борьбой. Антон просто затерроризировал защитников. Все время их напрягал. Молодец. Сильный матч в его исполнении.

Ну и гол забил. Подкараулил ошибку», – сказал комментатор.

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17 комментариев

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Evgenii Dodu
Умел бы Зе еще играть в футбол цены бы ему не было.
+46
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+43
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Док163
В старательности и работоспособности Зе сомнений нет. Таланта не так много. Но пашет всегда.
+32
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Goldstream
Заболотный - это тру-форвард образца Чемпионшипа и дождливого вечера в Стоке. Без особого изяшества, но запрессует насмерть.
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Shuller18
Ответ Док163
В старательности и работоспособности Зе сомнений нет. Таланта не так много. Но пашет всегда.
Если бы не пахал, уже давно бы закончил
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r3tr0!
Но как же хорош был Зенит, больше одного величайшему сделать не позволил
+6
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prus_3
Заболотный в Зените мне всегда напоминал такого литовца Робертаса Пошкуса. У того тоже здоровья и энергии всегда было через край, но техника — чуть выше ноля. Так и играл бычком-бегунком.
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Док163
Ответ Shuller18
Если бы не пахал, уже давно бы закончил
такому да. есть и обратные примеры - например +- Дзюба. Но многим по большинству фактов ближе такие как Зе. Например в Баварии по такому же принципу есть Шупо-Мотинг. Уровень разный у них конечно же с Зе, но того держат за те же качества. Барселона в свое время пыталась такоую же тему провернуть с Брэтуэйтом - но не сложилось. Если под Зе будет второй нападающий - тонкий, креативный и забивной , то это шикарная связка будет всегда.
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GloryReal
Надо научить его пас отдавать и поставить рядом с ним прямоногого партнера. Один прессингует, отбирает мяч и отдает пас, а другой забивает. Лепота.
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olander
Так и есть. Жаль, кроме этого ничего не умеет
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Александр Жердин
Ответ Shuller18
Если бы не пахал, уже давно бы закончил
Шуллер, а вот это - что?https://www.facebook.com/100005363945876/videos/1466989144035679/
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