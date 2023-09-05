Орлов впечатлен Заболотным: «Просто затерроризировал защитников «Зенита». Все время их напрягал»
Геннадий Орлов высоко отозвался об Антоне Заболотном.
Форвард ЦСКА открыл счет в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Впечатлил Заболотный. Своей неустанной, потрясающей борьбой. Антон просто затерроризировал защитников. Все время их напрягал. Молодец. Сильный матч в его исполнении.
Ну и гол забил. Подкараулил ошибку», – сказал комментатор.
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