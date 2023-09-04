Сантос о Фернандесе: «Марио – великий футболист. Болельщики ЦСКА обливали его грязью, но он как большой человек держался здорово»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос Футбол

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

Игра 7-го тура Мир РПЛ прошла в Москве и закончилась ничьей со счетом 1:1. 

«Фернандес провел выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист. Он провел много лет в России, выиграл множество титулов.

В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес как великий футболист, большой человек держался здорово», – сказал Сантос

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61 комментарий

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Krem236
.... Но дерь...ый человек, как оказалось 🤷‍♂️
+77
-17
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denimo21
Никто его грязью не обливал. Освистали, да, вполне заслуженно, но это немного разное
+67
-8
+59
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Зелёный гопник
Болельщики ЦСКА имеют на это право! ( фан.Зенита).
+72
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+54
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MarkAntoniy
Сантос должен знать, что этот " большой человек" завтра может перейти в Спартак, если ему заплатят больше и будет целовать ромб, и радоваться каждому голу в ворота команды Сантоса, как будто ничего важнее для него быть не может
+23
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Зелёный гопник
Ответ Роман Олегов
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Держи плюсик, вообще не жалко 👍🏻
+10
-2
+8
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Фут.Боль
Погудели немножко болельщики, лайтово все, а разговоров.
+10
-3
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stpn1503
Нет, ну эту грязь он заслужил языком своим поганым, а игрок отличный, да. Не назвал бы его великим, скорее значимым для российского футбола.
+7
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Роман Олегов
Ответ Andrew Petrov
В чем его величие?!?у него 9+33за 10+ лет..если только бакенбарды🤔
Щас бы защитников по Г+П оценивать
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Vladimir Rytikov
Он просто еще не выучил, как звучит свист на русском. Но Марио старается, скоро выучит.
+5
-3
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-ALF-
В свое время схожие эмоции испытывал к Вовочке))) Так что болел ЦСКА понимаю.
Ну а в плане футбола, Марио вчера провел отличную игру, и для РПЛ это по-прежнему большой игрок.
+3
-1
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alexey102rus
Он держался здорово только из-за своего низкого интеллекта. Думаю он до сих не понял, почему к нему так относятся фаны ЦСКА и что он сделал не так
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prus_3
Ответ Andrew Petrov
В чем его величие?!?у него 9+33за 10+ лет..если только бакенбарды🤔
Акинфеев вообще не забивал, по-моему!
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ZenitFan
Ответ ULTRA
ну говорю же, даже комменты читать уже не могут нормально. Газовые деньги затмили весь разум питерских фанов)
я с девочками не ругаюсь. извини, если чем задел .
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ZenitFan
Ответ ULTRA
извинись
выдыхай, мальчик.
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ZenitFan
Ответ SMART789
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ну так то он изначально вел переговоры с конями. вот только эта "семья" не захотела за него платить агенту. причем деньги не большие . уже после, как не договорились, он начал вести переговоры с нами. а армейцы ведут себя, как инфантильные нарциссы
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ZenitFan
Ответ ULTRA
я девочка. Поэтому извинись за оскорбления по половому признаку
выдыхай,девочка.
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Алексей Тарлыков
Бедолага, весь грязный ушёл
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BaltikaSPb
Дуглас Сантос фигни не скажет
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Vagner01
Ответ SMART789
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ULTRA
Ответ ZenitFan
ну так то он изначально вел переговоры с конями. вот только эта "семья" не захотела за него платить агенту. причем деньги не большие . уже после, как не договорились, он начал вести переговоры с нами. а армейцы ведут себя, как инфантильные нарциссы
Классика. Не зная всей ситуацией, начинают выдумывать истории про агента. Может быть стоит ещё раз ознакомиться с ситуацией с самого начала его ухода из ЦСКА? Хотя о чем я...проще комментики рандомные строчить) тут ничего нового
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Sergoe1
Ответ Айвенго
Настоящий наемник! На уровне Пригожина и Уткина!
Уткина то не трогай, может и псих, но настоящий офицер и командир.
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"ЦСКА"!!!
Ответ ZenitFan
ну так то он изначально вел переговоры с конями. вот только эта "семья" не захотела за него платить агенту. причем деньги не большие . уже после, как не договорились, он начал вести переговоры с нами. а армейцы ведут себя, как инфантильные нарциссы
Это тебе лапшу на уши навесили!
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ZenitFan
Ответ ULTRA
Не, сорян. Я тебе зря написал, надо было прошлые твои комменты проверить изначально и не делать такую глупость) там из больнички тебе надо чтоб кто-то написал. Ещё раз пардон за то что отвлек 😁
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"ЦСКА"!!!
Ответ ZenitFan
то, что он изначально с вами вел переговоры , даже ваши подтверждают. не позорься.
Это про то , что он на контракте был!! Но ЦСКА сделал благородный жест прекратив контракт бесплатно, но взяв слово , что вернутся к нам! Зря это сделали, был бы на контракте никуда не делся бы. А так он просто подло поступил. Типа плати за него, еще и агенту его! Смысл ясен?
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Барберис
Не покончил с собой?
Не плакал с подругами в подъезде общежития?
Не посещал психолога?
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