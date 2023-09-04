Сантос о Фернандесе: «Марио – великий футболист. Болельщики ЦСКА обливали его грязью, но он как большой человек держался здорово»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.
Игра 7-го тура Мир РПЛ прошла в Москве и закончилась ничьей со счетом 1:1.
«Фернандес провел выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист. Он провел много лет в России, выиграл множество титулов.
В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес как великий футболист, большой человек держался здорово», – сказал Сантос.
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Ну а в плане футбола, Марио вчера провел отличную игру, и для РПЛ это по-прежнему большой игрок.
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