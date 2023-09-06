Хейтинга вошел в штаб «Вест Хэма». Тренер возглавлял «Аякс» во 2-й половине прошлого сезона

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Джонни Хейтинга Вест Хэм Дэвид Мойес отставки Футбол

Джонни Хейтинга вошел в тренерский штаб «Вест Хэма».

39-летний нидерландец знаком с главным тренером «молотков» Дэвидом Мойесом по совместной работе в «Эвертоне», когда Хейтинга был защитником.

С января 2023 года до конца прошлого сезона Хейтинга исполнял обязанности главного тренера «Аякса».

Фото: whufc.com

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7 комментариев

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charly001
Кудус, альварес и теперь хейтинга , мойес строит свой аякс
+14
-1
+13
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Зверёк
Как игрок нравился,неуступчивый быстрый агрессивный околотоп
+3
0
+3
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QWertY
Ответ charly001
Кудус, альварес и теперь хейтинга , мойес строит свой аякс
Но игра далеко не аяксидская, а типично Мойесовская со времен Эвертона
+4
-2
+2
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Зверёк
Как игрок нравился,неуступчивый быстрый агрессивный околотоп
0
0
0
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ТТХ не фарм клуб
теперь не избежать Хейтинга со стороны болельщиков Аякса
0
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s57r
Ответ Зверёк
Как игрок нравился,неуступчивый быстрый агрессивный околотоп
Дзюдоист! 👍
0
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charly001
Ответ QWertY
Но игра далеко не аяксидская, а типично Мойесовская со времен Эвертона
Глядишь хейтинга внесет коррективы
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