Хейтинга вошел в штаб «Вест Хэма». Тренер возглавлял «Аякс» во 2-й половине прошлого сезона
Джонни Хейтинга вошел в тренерский штаб «Вест Хэма».
39-летний нидерландец знаком с главным тренером «молотков» Дэвидом Мойесом по совместной работе в «Эвертоне», когда Хейтинга был защитником.
С января 2023 года до конца прошлого сезона Хейтинга исполнял обязанности главного тренера «Аякса».
Фото: whufc.com
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