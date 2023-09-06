Хейтинга вошел в штаб «Вест Хэма». Тренер возглавлял «Аякс» во 2-й половине прошлого сезона

Джонни Хейтинга вошел в тренерский штаб «Вест Хэма».

39-летний нидерландец знаком с главным тренером «молотков» по совместной работе в «Эвертоне», когда Хейтинга был защитником.

С января 2023 года до конца прошлого сезона исполнял обязанности главного тренера « ».

Фото: whufc.com

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