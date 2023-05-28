«Аякс» пропустит ЛЧ. Амстердамцы не попали в топ-2 Эредивизи впервые с 2009 года
«Аякс» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Команда Джонни Хейтинги сегодня проиграла «Твенте» и с 69 очками за 34 матча завершила сезон на третьем месте.
Амстердамцы не попали в первую двойку впервые с сезона-2008/09.
Чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд», ПСВ занял вторую строчку.
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Гамбург со Штутгартом за путевку будут бодаться.