«Аякс» пропустит ЛЧ. Амстердамцы не попали в топ-2 Эредивизи впервые с 2009 года

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Фейеноорд Джонни Хейтинга Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Аякс» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Команда Джонни Хейтинги сегодня проиграла «Твенте» и с 69 очками за 34 матча завершила сезон на третьем месте.

Амстердамцы не попали в первую двойку впервые с сезона-2008/09.

Чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд», ПСВ занял вторую строчку.

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15 комментариев

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SayCoffet
Ниче, сейчас из второго состава возьмут несколько голландцев, пошумят, и снова за 100 лямов во все топ-клубы продадут)
+20
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Гордо Идущий Ёж
Распродались так распродались
+10
0
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Руслан Мозговой
Ответ SayCoffet
Ниче, сейчас из второго состава возьмут несколько голландцев, пошумят, и снова за 100 лямов во все топ-клубы продадут)
классика
+2
0
+2
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Roman Patersson
Там Хайденхайм чудо совершил и вышел в Бундеслигу!
Гамбург со Штутгартом за путевку будут бодаться.
+1
0
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Модрич10
это катастрофа для аякса
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-2
0
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da0s
Символично 2009, год с которым можно ассоциировать Твенте. Удачи Твенте в борьбе за возвращение в еврокубки
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Eduard Rastryopin
Ответ Уолтер Собчак
Джонни? Он же всегда звался Джон Хейтинга или я ошибаюсь?
Кличка,как у Пепа.
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Уолтер Собчак
Ответ Eduard Rastryopin
Кличка,как у Пепа.
Да, так и подумал.
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GuruFutbola
Ответ За Валенсию с 1999
Любимая команда может быть только одна
У всех есть рейтинг топ команд по симпатии)
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За Валенсию с 1999
Ответ GuruFutbola
У всех есть рейтинг топ команд по симпатии)
Не обобщай. Любимая команда, как и любимая женщина, может быть только одна
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GuruFutbola
Ответ За Валенсию с 1999
Не обобщай. Любимая команда, как и любимая женщина, может быть только одна
У тебя может быть)
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