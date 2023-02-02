Хейтинга возглавил «Аякс». Контракт экс-защитника Нидерландов и «Эвертона» – до конца сезона

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс Джонни Хейтинга трансферы Алфред Схройдер Футбол

Джонни Хейтинга стал новым главным тренером «Аякса».

39-летний специалист будет занимать этот пост как минимум до конца текущего сезона.

Ранее бывший защитник сборной Нидерландов, «Аякса» и «Эвертона» работал главным тренером второй команды «Аякса».

Несколько дней назад чемпионы Нидерландов уволили Алфреда Схройдера после 7 матчей без побед в Эредивизи.

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6 комментариев

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26
Ответ IvoKarlovic
Разве не от Оойера?
Хейтинга Хейтинга)
+1
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+1
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QWertY
Какой Хейтинга, там Гринвуда освободили🙃
0
-1
-1
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IvoKarlovic
Ответ Барыга блинами
Аршавин забивал Ван Дер Сару на Евро - мяч срикошетил именно от Хейтинги) А вообще - удачи, конечно, средний был защитник, но может в тренерстве преуспеет.
Разве не от Оойера?
+1
-1
0
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Кирилл Голивец
первый не совсем лысый тренер Аякса за последние 7 лет
+6
0
+6
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Niko [Ars]
вот тренер, вот это настоящий тренер
гегенпрессингует он конечно не всегда, но очень редко играет низким блоком
+2
-1
+1
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Барыга блинами
Аршавин забивал Ван Дер Сару на Евро - мяч срикошетил именно от Хейтинги)

А вообще - удачи, конечно, средний был защитник, но может в тренерстве преуспеет.
+7
-1
+6
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