Хейтинга возглавил «Аякс». Контракт экс-защитника Нидерландов и «Эвертона» – до конца сезона

стал новым главным тренером « ».

39-летний специалист будет занимать этот пост как минимум до конца текущего сезона.

Ранее бывший защитник сборной Нидерландов, «Аякса» и «Эвертона» работал главным тренером второй команды «Аякса».

Несколько дней назад чемпионы Нидерландов уволили после 7 матчей без побед в .

Ужасный конфликт Блинда с «Аяксом»: винит тренера, Хунтелара и Ван дер Сара. Ему кричали «Заткнись!» в перерыве матча