Хейтинга возглавил «Аякс». Контракт экс-защитника Нидерландов и «Эвертона» – до конца сезона
Джонни Хейтинга стал новым главным тренером «Аякса».
39-летний специалист будет занимать этот пост как минимум до конца текущего сезона.
Ранее бывший защитник сборной Нидерландов, «Аякса» и «Эвертона» работал главным тренером второй команды «Аякса».
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гегенпрессингует он конечно не всегда, но очень редко играет низким блоком
А вообще - удачи, конечно, средний был защитник, но может в тренерстве преуспеет.