Геркус о «Спартаке»: «Состав несбалансирован. Сильное нападение, неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Геркус Футбол

Илья Геркус назвал состав «Спартака» несбалансированным.

«У «Спартака» очень хороший состав, но он несбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи.

У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире телеканала «Россия 24».

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37 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ Peter Parker
А что сзади? Ну да, вратарь Амкара и капитан Амкара. Один любитель выпить и другой любить покушать.
Вы про Пеева и Кушева?
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+72
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Peter Parker
А что сзади? Ну да, вратарь Амкара и капитан Амкара. Один любитель выпить и другой любить покушать.
+29
-9
+20
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makes
какой центр? опорная зона пожар каждый матч
+13
-2
+11
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Peter Parker
На месте букмекеров я бы открыл линию «сыграет ли Селихов за Спартак в рпл больше матчей, чем пропустит». Там как раз вроде 80 сыгранных на 70 пропущенных
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+6
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Artie Bukko
неплохо в центре поля)? это когда у тебя на тройку Барриос Вендел Клаудиньо выходит тройка Мартинс Мозес Игнатов)? А на следующей матч в центре выходит уже тройка Умяров Зобнин Мозес...а на следующий Литвинов Пруцев и Медина...а на следующий снова другая тройка)) Просто шикарный центр)) и при этом ещё во всех этих матчах всегда разная двойка ЦЗ)))
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Пользователь Имени
Сейчас абсолютно нормальный состав и по меркам РПЛ вполне конкурентоспособный для борьбы за чемпионство.
Вратарей даже с избытком, в центре обороны комплект, на флангах может что-то и можно было "добрать", но есть ещё Тавареш, Хлусевич, который может там сыграть и другого место ему испанец не находит.
Очевидно, что Абаскалю нужно определиться где у него основные, где запасные и все будет нормально. Игра есть, игроки есть, в том числе для замены/конкуренции
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Пользователь Имени
Ответ Overkiller
Комментарий скрыт
Игра есть и игроки есть, мне например было тяжко смотреть на Спартак при Каррере, Ваноли и т.д., без относительно результата. Возможно Абаскаль тренер не для чемпионства, работает же Ивич в Краснодаре, не обращая внимания на "философию Галицкого", но футбол его интересен, команда Играет, физически готова, но если например завтра одномоментно распустят Спартак и Краснодар на игроков Спартака будет больше спрос, устроиться им будет легче.
И как бы мне не нравился тренер, если ближайшие матчи он продолжит шарахание и результатом станет проигранные 3-4 матча, то его увольнение будет логичным
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qwaza
Это сильное нападение за последние две игры чемпионата забило ровно 0 голов.
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Aleksandr Alferov
Ответ Пользователь Имени
Сейчас абсолютно нормальный состав и по меркам РПЛ вполне конкурентоспособный для борьбы за чемпионство. Вратарей даже с избытком, в центре обороны комплект, на флангах может что-то и можно было "добрать", но есть ещё Тавареш, Хлусевич, который может там сыграть и другого место ему испанец не находит. Очевидно, что Абаскалю нужно определиться где у него основные, где запасные и все будет нормально. Игра есть, игроки есть, в том числе для замены/конкуренции
То есть в прошлом году он определился с основой а сейчас не может и состав тасует... На сборах такими вопросами заниматься нужно а не вовремя чемпионата устраивать просмотр. Поплыл испашка и ерундой занимается.
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curier
Игры нет у Спартака вот что печально даже в усиленный микроскоп зерен разума на поле не разглядеть
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coldwar
Атака настолько хороша, что забила аж 1 гол в последних трех матчах чемпа, да и то с пенальти.
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LEXA62
смотрите все за своими клубами,или не получается?Кроме как о Спартаке,больше не о чём говорить👍
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Zenith forever
Ответ Пользователь Имени
Трудно в принципе что-то разглядеть в провальным матче, но у Спартака действительно сильное нападение для нашей лиги и это достаточно очевидно (при условии, что клубные пристрастия дают объективно смотреть на "соперников")
Я поспорю. У Спартака есть действительно несколько сильных игроков в нападении, чего нет наверное ни в одном другом клубе, где максимум по одному сильному напу. Но организация плохая и нападение Спартака в целом я бы сильным не назвал.
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Ilya_Panchenko
Ответ Oleg Olegov
Вы про Пеева и Кушева?
Про Сиракова ))
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Владимир Морковский
Ответ makes
какой центр? опорная зона пожар каждый матч
да причем тут какая либо зона..состав каждый матч разный, тактику постоянно меняет..вот где проблема
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Артем Русанов
Ответ Пользователь Имени
Селихов и Джикия перешли из Амкара лет 5-6 назад, все остальное "инсайд" автора комментария
😂. Спасибо за ответ
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Пользователь Имени
Ответ Zenith forever
Я поспорю. У Спартака есть действительно несколько сильных игроков в нападении, чего нет наверное ни в одном другом клубе, где максимум по одному сильному напу. Но организация плохая и нападение Спартака в целом я бы сильным не назвал.
Спартак продолжает создавать много, не знаю что с xG, но думаю и там цифры вполне себе сопоставимые с прошлогодними. В этом сезоне как был так и остался вопрос реализации и добавились откровенно провальные матчи, где моменты создавать практически не получалось. Ещё раз повторю, когда сам Абаскаль поймет кто у него основной тогда и команде будет легче
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Zenith forever
Ответ Пользователь Имени
Спартак продолжает создавать много, не знаю что с xG, но думаю и там цифры вполне себе сопоставимые с прошлогодними. В этом сезоне как был так и остался вопрос реализации и добавились откровенно провальные матчи, где моменты создавать практически не получалось. Ещё раз повторю, когда сам Абаскаль поймет кто у него основной тогда и команде будет легче
Все так, но определить основной состав, этого мало. Нужно его еще наигрывать и на тренировках и в матчах. А вот этого похоже совсем нет.
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Leon9
Ответ Zenith forever
Каждый сезон про Спартак сочиняют какие-то мем-небылицы, каждый сезон разные. В этом это заявление, что у Спартака "очень сильное нападение". Полная ерунда. У Спартака много нападающих в составе, это да, но на поле кто в лес, кто по дрова. Например, в матче с Зенитом я вообще не увидел спартаковского нападения.
много нападающих🤣🤣🤣🤣
Соболев и всё 🤣🤣🤣🤣
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Пользователь Имени
Ответ Артем Русанов
Это про кого?
Селихов и Джикия перешли из Амкара лет 5-6 назад, все остальное "инсайд" автора комментария
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Hyperactive Child
И тут после многоточия включается в беседу Губерниев!
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
При слове сзади,я возбуждения
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Гладиатор911
Это давно уже не секрет, что защита проходной двор. Вопрос в том что ничего не делается в лучшую сторону.
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encaro_one
И чем такой анализ отличается от анализа другого президента Локомотива: "Сзади поуже, спереди пошире".
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Доктор Верховцев
Да, слабоват Спартак на задок.
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