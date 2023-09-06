Геркус о «Спартаке»: «Состав несбалансирован. Сильное нападение, неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...»
Илья Геркус назвал состав «Спартака» несбалансированным.
«У «Спартака» очень хороший состав, но он несбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи.
У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире телеканала «Россия 24».
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Вратарей даже с избытком, в центре обороны комплект, на флангах может что-то и можно было "добрать", но есть ещё Тавареш, Хлусевич, который может там сыграть и другого место ему испанец не находит.
Очевидно, что Абаскалю нужно определиться где у него основные, где запасные и все будет нормально. Игра есть, игроки есть, в том числе для замены/конкуренции
И как бы мне не нравился тренер, если ближайшие матчи он продолжит шарахание и результатом станет проигранные 3-4 матча, то его увольнение будет логичным
Соболев и всё 🤣🤣🤣🤣