Геркус о «Спартаке»: «Состав несбалансирован. Сильное нападение, неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...»

Илья Геркус назвал состав «Спартака» несбалансированным.

«У « » очень хороший состав, но он несбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи.

У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире телеканала «Россия 24».

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