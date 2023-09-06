Агент Тюкавина о том, что форвард покинул сборную: «Карпин понимает, что здоровье на первом месте. Костя еще успеет сыграть»

Агент Константина Тюкавина высказался о том, что форвард покинул сборную России.

«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против «Пари НН» он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу.

Тем более если бы были это еще отборочные игры. А в товарищеских матчах сам Карпин, который играл на высоком уровне в Европе, понимает, что здоровье на первом месте.

Вы поймите, Костя за сборную еще успеет сыграть. Ему 21 год, а он сыграл с «Ростовом» сотую игру за «Динамо». А Смолов сыграл за « » 108, и ему 34 года. Давайте пятилетку за один день не будет делать. Самое главное — здоровье. Остальное все будет нормально», — сказал .

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