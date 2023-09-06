Агент Тюкавина о том, что форвард покинул сборную: «Карпин понимает, что здоровье на первом месте. Костя еще успеет сыграть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Валерий Карпин Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина высказался о том, что форвард покинул сборную России.

«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против «Пари НН» он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу.

Тем более если бы были это еще отборочные игры. А в товарищеских матчах сам Карпин, который играл на высоком уровне в Европе, понимает, что здоровье на первом месте.

Вы поймите, Костя за сборную еще успеет сыграть. Ему 21 год, а он сыграл с «Ростовом» сотую игру за «Динамо». А Смолов сыграл за «Динамо» 108, и ему 34 года. Давайте пятилетку за один день не будет делать. Самое главное — здоровье. Остальное все будет нормально», — сказал Алексей Сафонов.

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8 комментариев

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verhowen
Всё правильно. Прежде всего, Тюкавин нужен Динамо. Здоровья и готовности к следующей игре Константин. Монтес уже перешёл в другую команду, за 12,5 лимонов. Неужели опять Динамо не купит Ц.З?
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Артем Гладских
правильно, здоровье важнее, сборная подождёт.
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Виталии Пархоменко
Вообще непонятно зачем эти товарняки нужны. Я понимаю если бы перешли в Азию, тогда понятно контрольные игры, а так смотреть как футболисты берегут себя и играют с Таджикистаном в ничью к примеру. А вот травму получить можно. Зрелище так себе от таких игр. Или у нас предвидеться в ближайшем времени выступления на международной арене? Думаеться что нет. Костя пусть тут отрабатывает выход один в один, заодно Антона пусть потренерует.
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Нейтральный критик
Ответ verhowen
Всё правильно. Прежде всего, Тюкавин нужен Динамо. Здоровья и готовности к следующей игре Константин. Монтес уже перешёл в другую команду, за 12,5 лимонов. Неужели опять Динамо не купит Ц.З?
"Косте здоровья! Ой, цветочек". Разберутся как-нибудь, не впервый раз.
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Aleksandr Danilov
Если Тюкавин собрался в Европу и там кому то расскажет, что после 6 игр устал, все очень долго будут смеяться
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Рагнар Лодброк
Костя нужен Динамо ,а не этой товарищеской сборной для непонятных матчей
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Всё знаю
Ответ Виталии Пархоменко
Вообще непонятно зачем эти товарняки нужны. Я понимаю если бы перешли в Азию, тогда понятно контрольные игры, а так смотреть как футболисты берегут себя и играют с Таджикистаном в ничью к примеру. А вот травму получить можно. Зрелище так себе от таких игр. Или у нас предвидеться в ближайшем времени выступления на международной арене? Думаеться что нет. Костя пусть тут отрабатывает выход один в один, заодно Антона пусть потренерует.
Надо создавать видимость работы.
Я бы на месте клубов и игроков слал бы сборку в такие моменты. Если есть какая-то мелкая травма и так далее.
Смысл дальше рваться в ненужных товарняках.
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