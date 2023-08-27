Тюкавин о матче с Катаром: «Хорошо, что хоть кто-то соглашается играть с Россией в данной ситуации. Мы рады»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин рад, что Катар согласился играть с Россией.

Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября. 

 «Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть в данной ситуации. Мы этому рады и ждем этой игры.

Всегда приходится попотеть, так что я думаю, что Катар – это сильный соперник», – сказал форвард «Динамо».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть с Россией"

В цитатник, как зеркало нынешней эпохи
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mvpaq
Ответ Усатый КозлоБык ©
Комментарий удален модератором
Одна «великая сверхдержава» их опередила и давно превратилась в Гондурас
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
В декабре всякие Месси и Мбаппе разогрели публику и подготовили почву к приезду в Катар настоящих кудесников мяча из РПЛ.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григ77
Очень трезвая оценка ситуации
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
Дожили…. «Хоть кто-то»…..🤦‍♂️
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fugly
Ответ Антимосковский
Комментарий удален модератором
Чувство юмора у вас отличное! Если это шутка конечно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Тюк в адеквате
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
А што за ситуяция???
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Эртуг
Вчера игра была имоций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Эртуг
Ничейку такую довольно видеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Хоть и.молодой а рассуждает грамотно не то что псевдопатриоты типа ротенберга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Терн
что за убгие мысли.... могли бы хоть чемпионат превратить в конфетку, но газпром бдит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Самый первый матч, если я не ошибаюсь после санкции был с Кыргызстаном. Был на стадионе, действительно для нас был праздником футбола. Целая сборная России приехала, аншлаг нереальный. Были разговоры что будет ответный матч в Москве. Замечательно было бы, если бы РФС пригласила нашу сборную. Можно к примеру, матч на "Екатеринбург Арена" провести.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ mvpaq
Одна «великая сверхдержава» их опередила и давно превратилась в Гондурас
Как говорится не ту страну назвали Гондурасом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Aleksey Yashin
"Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть с Россией" В цитатник, как зеркало нынешней эпохи
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
прорыв
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Терн
Ответ Стюардесс по имени Жанн
мне стыдно за нашу страну и за то во что превратилась она ... " хоть кто- то" просто позор
ребята сражаются как их деды а тебе мажор порхатый стыдно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
Ответ Алексей Терн
что за убгие мысли.... могли бы хоть чемпионат превратить в конфетку, но газпром бдит
чемпионат чего могли превратить в конфетку ? с трибунами 5 к из 60 ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий