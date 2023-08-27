Тюкавин о матче с Катаром: «Хорошо, что хоть кто-то соглашается играть с Россией в данной ситуации. Мы рады»
Константин Тюкавин рад, что Катар согласился играть с Россией.
Товарищеская игра в Дохе запланирована на 12 сентября.
«Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть в данной ситуации. Мы этому рады и ждем этой игры.
Всегда приходится попотеть, так что я думаю, что Катар – это сильный соперник», – сказал форвард «Динамо».
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