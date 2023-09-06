Кафанов о невызове Шунина в сборную: «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было. Вызванные вратари приносили своим командам очки»

Виталий Кафанов объяснил, почему Антон Шунин не вызван в сборную России.

«Сейчас у нас две команды вратарей — это не так много, учитывая, что Агкацев и Тороп являются вратарями молодежи. Они и полетят в Египет. Вероятно, каждый сыграет по матчу.

В Катар полетят три вратаря. Кто — станет известно 10-го числа. Почему нет Шунина? Ему не повезло, « » много пропускало, хотя вины не было.

У тех вратарей, что вызваны, были матчи, когда они приносили своим командам очки», — сказал тренер вратарей сборной России.

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