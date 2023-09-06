Кафанов о невызове Шунина в сборную: «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было. Вызванные вратари приносили своим командам очки»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Антон Шунин Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов объяснил, почему Антон Шунин не вызван в сборную России.

«Сейчас у нас две команды вратарей — это не так много, учитывая, что Агкацев и Тороп являются вратарями молодежи. Они и полетят в Египет. Вероятно, каждый сыграет по матчу.

В Катар полетят три вратаря. Кто — станет известно 10-го числа. Почему нет Шунина? Ему не повезло, «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было.

У тех вратарей, что вызваны, были матчи, когда они приносили своим командам очки», — сказал тренер вратарей сборной России.

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23 комментария

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оДвеле
Антон до пенсии останется перспективным вратарем.
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Tom_York
Ответ Зверёк
На месте ТШ вызывал игроков до 28-30 лет и строил бы команду на будущее.Но видимо Валере по барабану на будущее сб
Кстати можно было вызвать 2 сборные до 27 (Валера) и после (Семин) сыграть выставочный матч, плюс собрать сборную из иностранцев не уехавших в сборную...
Было бы интересно
+20
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fil_spb
Интереснее почему не вызван Шелия. Человек второй год подряд тащит Ахмат, а все это время Кафанов его игнорирует, но регулярно вызывает кого-то из троицы Песьяков, Шунин, Помазун, за которыми как раз спортивных подвигов не замечено.
+22
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Валерий Сергеевич
Ответ Николай Максаков
Так у него же со зрением проблемы!!!чуть же не ослеп!))
Ослеп это ваш Миша в игре с ЦСКА!
+10
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+7
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el ruso guapo
Вины Антона не было... Ага, конечно. Кафанов, конечно, молодец, мягко сгладил углы в которые залетают Шунину. Если динамо и хочет что-то больше в рпл, то в первую очередь им менять надо Шунина. Этот воротник уровня фнл.
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Андрей Кобранов
Сказал бы прямо что Шунин - дыра …
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Андрей Кобранов
Скорей бы из ворот Динамо убрали это старое подобие вратаря …
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SCR
Перевожу - Шунин не выручал, а другие выручали (приносили команде очки). Повезло, не повезло - зачем дипломатить.
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А потом этот парень уехал
Ответ Николай Максаков
Так у него же со зрением проблемы!!!чуть же не ослеп!))
11 лет прошло, а у вас всё ещё болит. выздоравливайте!
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Алексей Иванов
Ответ fil_spb
Интереснее почему не вызван Шелия. Человек второй год подряд тащит Ахмат, а все это время Кафанов его игнорирует, но регулярно вызывает кого-то из троицы Песьяков, Шунин, Помазун, за которыми как раз спортивных подвигов не замечено.
Помазун топ, ты Урал не смотришь. Песков и Шушин ляпы допускают. Сильнее вашего Кержакова
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Северный болельщик
Вообще без разницы, хоть Филимонова пусть вызывают
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Алексей Иванов
Шунин напускал много
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DM.Man
Шунин может выручить в сложном эпизоде, а через пять минут запустить…как с рубином на последних секундах.
В любом случае 1,71 — очень слабый показатель.
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Дима Лобачёв
Неадекватный выбор игроков!
Песьякова за какие заслуги берут?
И вообще сбор этот чистый бред!
Нет ни соревнований, ни соперников!
В манеже в Москве соберитесь и мяч попинайте!
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ИваннИванов
Помнится, когда он вызывал Песьякова, а все удивлялись, он говорил что, мол, мало ошибок, поэтому он молодец. У Шунина одна ошибка в сезоне (и голом не закончилась).
В общем-то Шунин неособо нужен в сборной, поскольку там нужна перспектива. Но двойные стандарты, в общем, налицо. Чего от Кафанова не ожидалось.
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Нейтральный критик
Да отстаньте вы от деда Антона, дайте дорогу молодым.
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9wkbc9rjcb
Ответ el ruso guapo
Вины Антона не было... Ага, конечно. Кафанов, конечно, молодец, мягко сгладил углы в которые залетают Шунину. Если динамо и хочет что-то больше в рпл, то в первую очередь им менять надо Шунина. Этот воротник уровня фнл.
Уже лет 5 менять надо его и близко не подпускать, просто дуршлаг.
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