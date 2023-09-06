Кафанов о невызове Шунина в сборную: «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было. Вызванные вратари приносили своим командам очки»
Виталий Кафанов объяснил, почему Антон Шунин не вызван в сборную России.
«Сейчас у нас две команды вратарей — это не так много, учитывая, что Агкацев и Тороп являются вратарями молодежи. Они и полетят в Египет. Вероятно, каждый сыграет по матчу.
В Катар полетят три вратаря. Кто — станет известно 10-го числа. Почему нет Шунина? Ему не повезло, «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было.
У тех вратарей, что вызваны, были матчи, когда они приносили своим командам очки», — сказал тренер вратарей сборной России.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Было бы интересно
В любом случае 1,71 — очень слабый показатель.
Песьякова за какие заслуги берут?
И вообще сбор этот чистый бред!
Нет ни соревнований, ни соперников!
В манеже в Москве соберитесь и мяч попинайте!
В общем-то Шунин неособо нужен в сборной, поскольку там нужна перспектива. Но двойные стандарты, в общем, налицо. Чего от Кафанова не ожидалось.