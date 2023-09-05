Мерсон о «Челси»: «Команда только выиграла ЛЧ, а потом как в фильме «Люди в черном» – кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?»
Пол Мерсон удивлен резким спадом «Челси».
«У «Челси» было много замечательных молодых игроков, которых они воспитали, и команда, которая только что выиграла Лигу чемпионов – и вот теперь, глядя на это, думаешь: «Как это произошло?» Как в фильме «Люди в черном» – кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?»
Маурисио Почеттино сделает все как надо, потому что он хороший тренер, – но это будет непросто», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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