Мерсон о «Челси»: «Команда только выиграла ЛЧ, а потом как в фильме «Люди в черном» – кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Маурисио Почеттино кино Футбол

Пол Мерсон удивлен резким спадом «Челси».

«У «Челси» было много замечательных молодых игроков, которых они воспитали, и команда, которая только что выиграла Лигу чемпионов – и вот теперь, глядя на это, думаешь: «Как это произошло?» Как в фильме «Люди в черном» – кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?»

Маурисио Почеттино сделает все как надо, потому что он хороший тренер, – но это будет непросто», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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8 комментариев

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Rus Donskoy
подумай ещё раз
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Камбоджа Иванов
То есть, они реально задаются вопросом о резком спаде? Вот серьёзно? Грановская? Еврейско-турецкий переговорщик из Чукотки?
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Lavinka
Выгнали Абрамовича - щёлкнули ручкой .
+12
-2
+10
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Gutalin
Надо же какой дурачок. То что клуб отжали и все руководство сменилось, а потом и персонал поменяли и игроков это видимо ерунда
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Obdob
Грустно наблюдать за тем, во что превратился Челси
https://postimg.cc/K1ytB65V
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Total_90
Ого, какие откровения. Походу грядут особые времена=)
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