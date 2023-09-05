У Дзюбы 17 штрафов за нарушения ПДД за 2 недели. Форвард «Локо» должен заплатить 20,5 тысяч рублей (SHOT)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия Футбол

Артем Дзюба получает автомобильные штрафы практически каждый день.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT, в среднем Range Rover футболиста штрафуют почти ежедневно. За последние две недели Дзюба получил 17 штрафов: 2 за неправильную парковку и 15 за превышение скорости.

Вечером 16 августа сотрудники МАДИ обнаружили автомобиль игрока «Локомотива» припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах в Москве.

К настоящему моменту у Дзюбы накопились неоплаченные штрафы на общую сумму в 20,5 тысячи рублей. 

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48 комментариев

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Рома Политов
Такой идиотизм, что за сплошную формально могут и прав лишить за первое же нарушение, а превышать можно сколько угодно, хоть миллион раз и все равно будет 500 рублей штраф (на самом деле 250)
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TaR
Копит до 23 тысяч чтобы деньги Быстрова наконец по делу вложить
+33
-3
+30
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Andy Tucker
всё равно из карманов Пиняева и Карпукаса оплатит
+16
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Тухель
Ответ Рома Политов
Такой идиотизм, что за сплошную формально могут и прав лишить за первое же нарушение, а превышать можно сколько угодно, хоть миллион раз и все равно будет 500 рублей штраф (на самом деле 250)
Дзюба не для того столько лет играл в РПЛ чтобы платить 250 рублей, он может себе позволить и 500 рублей штрафа заплатить и не спешить.
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Иосиф Сталин
Лишать прав надо, если честно
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stalkers111
дайте данные о штрафах других игроков, а то что-то выборочно
+9
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Kent88
для Дзюбы эти суммы штрафов это «ни о чем», собственно поэтому в некоторых старых Европы штрафы привязаны к проценту от дохода или действует накопительная система баллов.
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Фут.Боль
Ответ Рома Политов
Пусть представляет доказательства, что он не был за рулём. У нас по таким делам объективное вменение.
Он не должен никому доказывать ничего. Это административка, за которую предусмотрен штраф, вот его (их) он и оплатит.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Рома Политов
Такой идиотизм, что за сплошную формально могут и прав лишить за первое же нарушение, а превышать можно сколько угодно, хоть миллион раз и все равно будет 500 рублей штраф (на самом деле 250)
Смотря за какую сплошную, если за обгон на трассе, то вещи несравнимые.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Рома Политов
Пусть представляет доказательства, что он не был за рулём. У нас по таким делам объективное вменение.
У кого это у вас? А ты сам согласен на лишение прав за незначительное превышение скорости ? У меня за лето 5 штрафов за превышение, все превышения до 10 км, просто потому что много езжу за рулем и бывает забываюсь в дороге. Меня надо лишить прав?
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Alex Miheev
Мерзкий человек мерзок во всём
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Bartez1986
Ответ Рома Политов
Такой идиотизм, что за сплошную формально могут и прав лишить за первое же нарушение, а превышать можно сколько угодно, хоть миллион раз и все равно будет 500 рублей штраф (на самом деле 250)
институт штрафов не работает абсолютно. какие-то перегибы и недогибы. за 17 штрафов за 2 недели права надо забирать вообще без вариантов. другое дело, что права если и забирают, то народ ездит и плюет на все это
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ArnoNeputevy
Бедняга! Всю зарплату отдаст??!!! На что же жить?
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Rus Donskoy
я бы его дубинкой по правой руке
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Олег Сагайдачный
С полицией на "ТЫ" видно журналист. Как там Миша Борзыкин? Не слышно его опять, после Краснодара.
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Pitts
Вопрос не в том, может или не может платить. А в том, что положил на всех окружающих дорогих россиян с прибором, и всё пофиг. О каком взаимном уважении может идти речь? Касается вообще не самого Дзюбы - он просто наглядный портрет - но и вообще огромной массы водятелов, которые элементарно "могу оплатить штраф, и куле?"
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Рома Политов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это камеры фиксируют, за рулем может ездить кто угодно, кого в таком случае прав нужно лишать? Пусть платит, денег много у него.
Пусть представляет доказательства, что он не был за рулём. У нас по таким делам объективное вменение.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Rus Donskoy
я бы его дубинкой по правой руке
)))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Рома Политов
Не бывает штрафа за превышение на 10 км/ч, минимальный штраф это превышение на 20-40 км/ч.
Я имел ввиду +10км/ч сверх допустимого порога в 20км/ч
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Ilovethisgame77
Ответ ArnoNeputevy
Бедняга! Всю зарплату отдаст??!!! На что же жить?
Стырит в раздевалке у Баринова и Пиняева
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-= Masteryuga =-
Вседозволенность как есть, поэтому и не люблю наших футболеров, в жизни очень борзые ребята...
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ApXuMaHqPuT
Вот это результативность!😀
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LaffyTaffy
Ну в Москве реально с парковкой беда, тем более на Патриках.
Понять, простить
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Назар Игорь
А говорили что Малком рекордсмен по нарушениям. До Дзюбы ему далеко.
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Северный болельщик
Торопится куда-то постоянно
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