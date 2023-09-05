У Дзюбы 17 штрафов за нарушения ПДД за 2 недели. Форвард «Локо» должен заплатить 20,5 тысяч рублей (SHOT)
Артем Дзюба получает автомобильные штрафы практически каждый день.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT, в среднем Range Rover футболиста штрафуют почти ежедневно. За последние две недели Дзюба получил 17 штрафов: 2 за неправильную парковку и 15 за превышение скорости.
Вечером 16 августа сотрудники МАДИ обнаружили автомобиль игрока «Локомотива» припаркованным в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах в Москве.
К настоящему моменту у Дзюбы накопились неоплаченные штрафы на общую сумму в 20,5 тысячи рублей.
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