Дзюба о 3:2 с «Балтикой»: «Постараемся в следующий раз без валидола. Всех с тяжелой победой»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Балтика соцсети Футбол

Артем Дзюба высказался о непростой победе «Локомотива» над «Балтикой» (3:2).

В первом тайме команда Михаила Галактионова забила «Балтике» три безответных мяча, а во второй половине игры пропустила дважды.

«Всех с тяжелой и очень важной победой! Постараемся в следующий раз без валидола 🙄🦁 Будем работать 💪 Идем дальше 🚂», – написал нападающий «Локомотива» в телеграм-канале.

Следующую игру московский клуб проведет 17 сентября – дома против «Оренбурга».

Дзюба забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 4 последних матча. У форварда «Локо» гол+пас против «Балтики»

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5 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Кожевников
Во, заговарил.
Написал в свой телеге.
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