«Наполи» опроверг переговоры с Хвичей о новом контракте. Писали, что вингер хочет 5+1 млн евро в год, а ему предлагают 3-3,5 млн
В «Наполи» опровергли слухи о трудностях в переговорах с Хвичей Кварацхелией.
Сегодня в итальянском издании Corriere dello Sport появилась информация о том, что клуб из Неаполя и вингер не могут договориться о продлении контракта из-за большого разрыва в вопросе о зарплате игрока. По данным источника, Кварацхелия хочет зарабатывать 5+1 млн евро за сезон, а «Наполи» предлагает от 3 до 3,5 млн.
Сейчас Хвича получает 1,4 млн евро за сезон по контракту, срок которого рассчитан до 2027 года.
«Наполи» официально опроверг эти сведения.
«Некоторые СМИ, имея в качестве единственного источника агентов футболиста, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению Кварацхелии.
Это чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении игрока (чей контракт истекает через 4 года). Этого не делали ни Мауро Мелузо, ни Маурицио Микели, ни Аурелио де Лаурентис, ни Андреа Кьявелли», – говорится в заявлении «Наполи».
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