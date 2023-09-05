«Наполи» опроверг переговоры с Хвичей о новом контракте. Писали, что вингер хочет 5+1 млн евро в год, а ему предлагают 3-3,5 млн

В «Наполи» опровергли слухи о трудностях в переговорах с Хвичей Кварацхелией.

Сегодня в итальянском издании Corriere dello Sport появилась информация о том, что клуб из Неаполя и вингер не могут договориться о продлении контракта из-за большого разрыва в вопросе о зарплате игрока. По данным источника, хочет зарабатывать 5+1 млн евро за сезон, а « » предлагает от 3 до 3,5 млн.

Сейчас Хвича получает 1,4 млн евро за сезон по контракту, срок которого рассчитан до 2027 года.

«Наполи» официально опроверг эти сведения.

«Некоторые СМИ, имея в качестве единственного источника агентов футболиста, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению Кварацхелии.

Это чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении игрока (чей контракт истекает через 4 года). Этого не делали ни Мауро Мелузо, ни Маурицио Микели, ни , ни Андреа Кьявелли», – говорится в заявлении «Наполи».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS