«Наполи» опроверг переговоры с Хвичей о новом контракте. Писали, что вингер хочет 5+1 млн евро в год, а ему предлагают 3-3,5 млн

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия Футбол

В «Наполи» опровергли слухи о трудностях в переговорах с Хвичей Кварацхелией.

Сегодня в итальянском издании Corriere dello Sport появилась информация о том, что клуб из Неаполя и вингер не могут договориться о продлении контракта из-за большого разрыва в вопросе о зарплате игрока. По данным источника, Кварацхелия хочет зарабатывать 5+1 млн евро за сезон, а «Наполи» предлагает от 3 до 3,5 млн.

Сейчас Хвича получает 1,4 млн евро за сезон по контракту, срок которого рассчитан до 2027 года.

«Наполи» официально опроверг эти сведения. 

«Некоторые СМИ, имея в качестве единственного источника агентов футболиста, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению Кварацхелии.

Это чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении игрока (чей контракт истекает через 4 года). Этого не делали ни Мауро Мелузо, ни Маурицио Микели, ни Аурелио де Лаурентис, ни Андреа Кьявелли», – говорится в заявлении «Наполи». 

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12 комментариев

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<~Inter~>
Всё будет зависеть от нынешнего сезона. Если пролетят мимо ЛЧ, то кого-то из пары Хвича-Осимхен Наполи вынужден будет продать
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Spartakus1984
Одному из лучших игроку Серии А платят около 3-х млн.Нашим паспортистам платят столько же почти.Ужас.
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Тухель
Ответ Vatikan
А зря .. уведут
Кто уведет? У игрока контракт еще 4 года. Де Лаурентис мастер переговоров на уровне Леви. Там ценник будет млн 100 и на кой он такой хоть кому то нужен?
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Fan of Sport
Если Хвича проведёт ещё один топ сезон, то очевидно он захочет уйти. Наполи конечно запросит минимум 100 миллионов, но думаю главной проблемой будет спрос на Хвичу, у клубов, которые могут позволить его трансфер на 100+ миллионов уже есть игроки слева в атаке, Реал (его мечта), Сити, МЮ, Арсенал, у них слева есть 100% игроки основы. Возможнен вариант с ПСЖ, если уйдёт Мбаппе, но чемпионат Франции точно будет отталкивать Хвичу, также есть Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл, но после нынешнего Наполи это точно не шаг вперёд в футбольном плане. На ум приходит Бавария, у Баварии нет чистого левого вингера, Сане и Коман играют на обоих флангах, чаще справа а Гнабри уже на скамейке, Мусиала АПЗ, по стилю игры Бавария также идеально для него подходит, это самый логичный вариант его перехода в следующем сезоне. Также хорошим вариантом могла бы быть Барселона, но учитывая проблемы с финансами, их кандидатура отпадает сразу.
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Тухель
Ответ Vatikan
ПСЖ уведет,мю, саудиты
Бред. ПСЖ такие деньги не платит за крайков, да и сейчас их достаточно. У МЮ проблемы с левым крайним напом? Это сильнейшая позиция в клубе на долгие годы. Саудиты заплатят 100 млн за малоизвестного грузина? Смешно.
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Тухель
Ответ Злой покупатель
130 барса предлагает.... это рас и во вторых ,если Квара скажет хорошо буду с зарплатой 1,4 ,у него в конце 2006 года контракт закончится и он уйдет бесплатно ... и второе,после таких игр порно короля АДЛ любые неудачи Квары будут списывать на АДЛ потому что МВП Серии А имеет самую маленькую зарплату в клубе.... )))) Тут ситуация не в 6 лямах которые просит Квара .. их ему дают без проблем,но Квара просит отступные в 90 лямов ,а вот на это Делаурентис не хочет подписываться ..
130 евро Барса предлагает?
Если в твоей выдуманной вселенной Барселона предлагает 130 млн за грузина, то заканчивай футбол смотреть это не твоё.
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ApXuMaHqPuT
3 млн евро - именно столько Зобнин получает, который ни пробить, ни отдать, ни отобрать не может🪵
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versalio
Ответ Spartakus1984
Одному из лучших игроку Серии А платят около 3-х млн.Нашим паспортистам платят столько же почти.Ужас.
так это давно известно. у нас игроки получают на уровне чемпионов Европы и мира , если перевести рубли в евро.
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Джони
Ответ Fan of Sport
Если Хвича проведёт ещё один топ сезон, то очевидно он захочет уйти. Наполи конечно запросит минимум 100 миллионов, но думаю главной проблемой будет спрос на Хвичу, у клубов, которые могут позволить его трансфер на 100+ миллионов уже есть игроки слева в атаке, Реал (его мечта), Сити, МЮ, Арсенал, у них слева есть 100% игроки основы. Возможнен вариант с ПСЖ, если уйдёт Мбаппе, но чемпионат Франции точно будет отталкивать Хвичу, также есть Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл, но после нынешнего Наполи это точно не шаг вперёд в футбольном плане. На ум приходит Бавария, у Баварии нет чистого левого вингера, Сане и Коман играют на обоих флангах, чаще справа а Гнабри уже на скамейке, Мусиала АПЗ, по стилю игры Бавария также идеально для него подходит, это самый логичный вариант его перехода в следующем сезоне. Также хорошим вариантом могла бы быть Барселона, но учитывая проблемы с финансами, их кандидатура отпадает сразу.
Полностью с вами согласен
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