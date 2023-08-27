Хвича отдал голевой пас через 3 минуты после выхода на замену в игре с «Сассуоло». Вингер «Наполи» стал лучшим ассистентом прошлого чемпионата

Хвиче Кварацхелии потребовалось 3 минуты на то, чтобы отдать голевой пас.

Вингер « » вышел на поле на 61-й минуте матча 2-го тура Серии А с « ». На 64-й он отдал результативную передачу защитнику .

Грузинский футболист впервые сыграл в новом сезоне. В прошлом чемпионате Италии он стал лучшим ассистентом лиги с 10 пасами.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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