Хвича отдал голевой пас через 3 минуты после выхода на замену в игре с «Сассуоло». Вингер «Наполи» стал лучшим ассистентом прошлого чемпионата

Теги серия А Италия Наполи Сассуоло Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Хвиче Кварацхелии потребовалось 3 минуты на то, чтобы отдать голевой пас.

Вингер «Наполи» вышел на поле на 61-й минуте матча 2-го тура Серии А с «Сассуоло». На 64-й он отдал результативную передачу защитнику Джованни Ди Лоренцо.

Грузинский футболист впервые сыграл в новом сезоне. В прошлом чемпионате Италии он стал лучшим ассистентом лиги с 10 пасами.

Подробно со статистикой Кварацхелии можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Владимир Владимирович
Надо Хвиче повторить прошлогодние показатели, и с честью покинуть Неаполь, и поехать к Пепу
+13
-2
+11
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Красная стрела
Вообще красиво. Всё спокойно, монотонно. Потом раз и разящий удар. Это Италия😁
+6
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No Comment
ну 👍
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Антон Фалафель
Король вернулся!💪💪💪
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-1
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Владимир Георгия
Откровенно говоря, команда играла как -то сумбурно, неважные завершения атак. Хвича внёс разумность в игру, нацеленную конкретно на взятие ворот, так сказать , ближе к делу, филигранными пасами выводил игроков на ударные позиции, но у игроков не получалось завершать атаки результативно. Похоже, как и в прошлом году, видно, что у атакующих не поставлен удар, - выше ворот итд. Показалось , что Хвича добавил в уверенности, в мастерстве, взял роль диспетчера атак, что очень важно для команды.
+3
0
+3
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