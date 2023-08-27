Хвича отдал голевой пас через 3 минуты после выхода на замену в игре с «Сассуоло». Вингер «Наполи» стал лучшим ассистентом прошлого чемпионата
Хвиче Кварацхелии потребовалось 3 минуты на то, чтобы отдать голевой пас.
Вингер «Наполи» вышел на поле на 61-й минуте матча 2-го тура Серии А с «Сассуоло». На 64-й он отдал результативную передачу защитнику Джованни Ди Лоренцо.
Грузинский футболист впервые сыграл в новом сезоне. В прошлом чемпионате Италии он стал лучшим ассистентом лиги с 10 пасами.
Подробно со статистикой Кварацхелии можно ознакомиться здесь.
Кто и сколько заработал на Хвиче? Расследование великой схемы
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
5 комментариев