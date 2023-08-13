«ПСЖ» и Мбаппе договорились, что он уйдет за 200 млн евро этим летом (Real Madrid Info)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» и Килиан Мбаппе согласовали сумму его трансфера этим летом.

Как с пометкой «эксклюзив» пишет твиттер Real Madrid Info, у которого более 400 тысяч подписчиков, источники в Катаре сообщили, что «ПСЖ» и Мбаппе договорились о сумме, за которую его продадут этим летом. Она составит 200 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе обещал не уходить из «ПСЖ» бесплатно.

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88 комментариев

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Иван Висс
а реал в курсе?
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Угараю_с_вас
Ответ Born is the King
Гений Перес опять всех переиграл и все равно купит Мбаппе за 200 млн с конским подписным бонусом
Не будут они платить бонус подписной, если купят его за такие деньги
+48
-8
+40
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Little-lawyer
>real Madrid info
Ну этим-то ребятам точно можно доверять!
+33
0
+33
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Hurrep
Ответ Born is the King
Гений Перес опять всех переиграл и все равно купит Мбаппе за 200 млн с конским подписным бонусом
гениальность Переса заключается в том, что он подписывает лучших игроков, и может себе это позволить, в отличие от главного конкурента.
+38
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+23
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VictorVallecano
Ответ Cruel Snake
222 было бы символично
Круг замкнется, пузырь трансферов лопнет - и цены вернутся в привычным 40-50 млн за супертопов. Аминь!
+23
-1
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Aleksey Yashin
Остановите сценаристов этого сериала. Я не успеваю за поворотами сюжета
+14
-3
+11
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Little-lawyer
>real Madrid info Ну этим-то ребятам точно можно доверять!
У них 400 тысяч подписчиков! Как им можно не верить?)
+11
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Born is the King
Гений Перес опять всех переиграл и все равно купит Мбаппе за 200 млн с конским подписным бонусом
+35
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Adam Almurzaev
Ответ Иван Висс
а реал в курсе?
Реал не предложит, вот и считай договорились.
+9
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roni20
Ответ Born is the King
Не будь наивным. Там семейка Мбаппе все,что Перес отложил на стадион выдоит
Я не думаю что с деда что то можно выдоить если он не захочет
+7
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Дмитрий Крутенко
После трансферов Кейна и Кайседо сумма 200 за Мбаппе уже не кажется глупой)
+5
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bilbiveter
Ответ VictorVallecano
Круг замкнется, пузырь трансферов лопнет - и цены вернутся в привычным 40-50 млн за супертопов. Аминь!
Кому привычных? Таких цен нет уже лет 10 и никогда не будет, цены будут только расти, смирись
+4
-1
+3
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Угараю_с_вас
Ответ belikovda.90
Перес собирает Галактикос Напомню, что прошлый Галактикос в 1 приход взял 1 ЛЧ, 0 Ла Лиг, 0 кубков
Какой галактикос собирает Перес…Там реально было, что не имя то уже легенда и супер топ, а тут этим даже близко не пахнет
+2
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wshnmn
Проще ждать год и эти 200 мультов спустить на его зп и бонус, думаю года на 3-4 вполне хватит.
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0
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Simbad
Ответ Hurrep
гениальность Переса заключается в том, что он подписывает лучших игроков, и может себе это позволить, в отличие от главного конкурента.
И толку, если главный конкурент даже в глубоком экономическом кризисе привозит в чемпионате Реалу +10 очков и выигрывает чемпионат?)
+8
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+2
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Сково Роад
Аль-Жермен купит Мбаппе за миллиард евро и отдаст в бесплатную аренду в ПСЖ.

Проблемы с ФФП решены.
+3
-1
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s3mp3riuv3nis
То есть Мбаппе получит тот, кто первым 200 лямов выложит?) За год до окончания контракта???) дело за малым - найти дурачков, кто эти 200 лямов выложит до 1 сентября. Кроме саудитов никто такие бабки не будет платить
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kamazfan89
послал бы его уже реал подальше, а
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JealousOne
Ответ belikovda.90
Кто-нибудь напишите деду, что у Реала проблемы с обороной Опять вылетят в 1/8 ЛЧ
"опять вылетят в 1/8" это когда за последние 3 года у реала 3 полуфинала ЛЧ и 1 победа в турнире?))
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Men77
Ответ JealousOne
"опять вылетят в 1/8" это когда за последние 3 года у реала 3 полуфинала ЛЧ и 1 победа в турнире?))
ни фига себе, за 3 года - 3 полуфинала и победа! Видимо в какой то год 2 раза играли в ЛЧ.
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savik-A.M.
Ответ Aleksey Yashin
Остановите сценаристов этого сериала. Я не успеваю за поворотами сюжета
" во все тяжкие" сценарист отдыхает )
+3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ksn 1979
А кто главный конкурент Переса?
господь бог
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savik-A.M.
Ответ Иван Висс
а реал в курсе?
как в анекдоте " ты сколько раз за ночь ее чпокнул , пять - а она ? А она не пришла "
+2
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гоша малахов
Ответ kodgong
Комментарий скрыт
Ты шутишь так или алкогольное опьянение?)
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Имя Фамилия
Лучший вариант для всех сторон.
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