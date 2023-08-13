«ПСЖ» и Мбаппе договорились, что он уйдет за 200 млн евро этим летом (Real Madrid Info)

«ПСЖ» и Килиан Мбаппе согласовали сумму его трансфера этим летом.

Как с пометкой «эксклюзив» пишет твиттер Real Madrid Info, у которого более 400 тысяч подписчиков, источники в Катаре сообщили, что « » и Мбаппе договорились о сумме, за которую его продадут этим летом. Она составит 200 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что обещал не уходить из «ПСЖ» бесплатно.

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