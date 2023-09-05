Газзаев о ЦСКА: «Нужно еще усилить две-три позиции. Тогда смогут побороться с «Зенитом» на дистанции»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА нужно усилить 2-3 позиции для чемпионской гонки.

Экс-тренер армейцев высказался после матча красно-синих с «Зенитом» (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

«Результат закономерен, счет по игре. Конечно, кто-то может сейчас начать считать количество опасных и голевых моментов. Но в целом по игре все справедливо. ЦСКА оказал достойное сопротивление.

Армейцам еще нужно усилить две-три позиции. Тогда, думаю, они смогут побороться с питерцами на дистанции.

Про новичков ЦСКА пока ничего говорить не стану. Не могу сказать, что они сразу произвели на меня сильное впечатление. Будем наблюдать за ними дальше. Видно, что футболисты обучены, но как они интегрируются в команду? Покажет только время.

Результативность Заболотного? Отвечу так: главное — не спугнуть фарт. Пусть все идет, как идет», – сказал Газзаев.

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20 комментариев

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ЦСКА1960
Когда прошла почти четверть чемпионата, много очков потеряно, потому что уже опоздали с трансферами.
+9
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Владислав Бондарчук
А с Краснодаром как побороться? Тогда 5-6 человек новых надо)
+6
-2
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RSI
Ответ Такие дела
Зачем. Есть судьи
Что, заранее сдаётесь?
Сдавайтесь, я звоню "судьям")))
Не готов Краснодар к чемпионству. Уже готовит объяснения про судей.
+4
-1
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fichur
Армейцам просто необходим плеймейкер, например такой как Лукас Вера в "Оренбурге" и конечно хороший нападающий.
+2
0
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luckyanov
Я даже знаю какие 2-3 позиции нужно усилить:
1. Ген.Дир , чтобы не распускал бесплатно игроков.
2. Главный скаут (напа ищем 11 лет)
3.главный тренер (пусть ставит унылый автобус с кондуктором Заболотным где-нибудь в Оренбурге)
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-6
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luckyanov
Ответ Британский шпион
Кто ищет напа 11 лет? Я например, лично никого не ищу. Чалова одного в качестве ЦФ достаточно, не его проблема, что физрук ставит его постоянно на фланг, где ему не хватает скорости и дриблинга, а в центре дубовый косячник Заба с его «трудолюбием» больше подходящий борящимся за выживание, но не атакующему топ-клубу РПЛ. На замену Чалову в случае травмы или чего-то еще Заболотного и Гайча достаточно. Сколько Федор должен забить за сезон, чтобы его заметили наши болельщики и перестали требовать купить нападающего? Во всех топ-клубах РПЛ есть только один основной форвард, на них не особо жалуются, и только наши болельщики вечно требуют еще кого-то.
Очень хорошо, что именно ты лично никого не ищешь. Все переживали по этому поводу.
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Британский шпион
Ответ luckyanov
Я даже знаю какие 2-3 позиции нужно усилить: 1. Ген.Дир , чтобы не распускал бесплатно игроков. 2. Главный скаут (напа ищем 11 лет) 3.главный тренер (пусть ставит унылый автобус с кондуктором Заболотным где-нибудь в Оренбурге)
Кто ищет напа 11 лет? Я например, лично никого не ищу. Чалова одного в качестве ЦФ достаточно, не его проблема, что физрук ставит его постоянно на фланг, где ему не хватает скорости и дриблинга, а в центре дубовый косячник Заба с его «трудолюбием» больше подходящий борящимся за выживание, но не атакующему топ-клубу РПЛ. На замену Чалову в случае травмы или чего-то еще Заболотного и Гайча достаточно. Сколько Федор должен забить за сезон, чтобы его заметили наши болельщики и перестали требовать купить нападающего? Во всех топ-клубах РПЛ есть только один основной форвард, на них не особо жалуются, и только наши болельщики вечно требуют еще кого-то.
+2
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Такие дела
Ответ RSI
Что, заранее сдаётесь? Сдавайтесь, я звоню "судьям"))) Не готов Краснодар к чемпионству. Уже готовит объяснения про судей.
А что тут не так? Медведей сказал, что Зенитка в любом случае будет Чемпионом. В стране, где коррупция, админресурс и деньги поставлены во главу угла, стоит придать значение словам жулья
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Владимир Пушкарев
Ответ Владислав Бондарчук
А с Краснодаром как побороться? Тогда 5-6 человек новых надо)
А также с крыльями 1-2 купить)
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Айхалец
Ещё усилить? Как будто есть уверенность, что мы уже усилились. Время покажет.
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Чемпион Людей
скорее Зенит усилит 2-3 позиции, чем ЦСКА
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seversever
И главная это позиция тренера!
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Margor
Усилить 5 позиций с учетом, что отдали Медину, Карраскаля, Зайнутдинова и упустили Фернандеса
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Ковид 07.10.52
Неее..нужно усилить одну позицию...поставить во главе одной газовой корпорации своего болельщика и будут чемпионами....
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Юрий Тюмин
Уже 5 сентября не слуху не духу тишина ...замолчали ...наверно думают и этого хватит
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Shuller18
Левый латераль, нап или толковый АПЗ нужны позарез, ну и я бы в опорку кого-то поинтереснее бы приобрёл.
Мечты
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Артем Гладских
уже поздно, нудно ждать зимнего трансферного окна!
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