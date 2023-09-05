Газзаев о ЦСКА: «Нужно еще усилить две-три позиции. Тогда смогут побороться с «Зенитом» на дистанции»

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА нужно усилить 2-3 позиции для чемпионской гонки.

Экс-тренер армейцев высказался после матча красно-синих с « » (1:1) в 7-м туре Мир .

«Результат закономерен, счет по игре. Конечно, кто-то может сейчас начать считать количество опасных и голевых моментов. Но в целом по игре все справедливо. оказал достойное сопротивление.

Армейцам еще нужно усилить две-три позиции. Тогда, думаю, они смогут побороться с питерцами на дистанции.

Про новичков ЦСКА пока ничего говорить не стану. Не могу сказать, что они сразу произвели на меня сильное впечатление. Будем наблюдать за ними дальше. Видно, что футболисты обучены, но как они интегрируются в команду? Покажет только время.

Результативность Заболотного? Отвечу так: главное — не спугнуть фарт. Пусть все идет, как идет», – сказал .

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS