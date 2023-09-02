«Краснодар» забил «Спартаку» после аута. Кордоба обыграл Дуарте и Денисова и в падении пробил из-под Джикии

«Краснодар» открыл счет в игре со «Спартаком» после аута.

На 39-й минуте игры 7-го тура Мир вратарь гостей выбил мяч за пределы поля под прессингом.

Защитник хозяев сделал заброс в штрафную из аута, форвард обработал мяч, обыграл двух соперников – Алексиса Дуарте и Даниила Денисова, а затем в падении из-под Георгия Джикии поразил ворота московского клуба.

«Краснодар» – «Спартак». 1:0 – Кордоба забил на 39-й. Онлайн-трансляция

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