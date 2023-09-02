«Краснодар» забил «Спартаку» после аута. Кордоба обыграл Дуарте и Денисова и в падении пробил из-под Джикии

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Георгий Джикия Александр Селихов Джон Кордоба Лукас Оласа Алексис Дуарте Даниил Денисов Футбол

«Краснодар» открыл счет в игре со «Спартаком» после аута.

На 39-й минуте игры 7-го тура Мир РПЛ вратарь гостей Александр Селихов выбил мяч за пределы поля под прессингом.

Защитник хозяев Лукас Оласа сделал заброс в штрафную из аута, форвард Джон Кордоба обработал мяч, обыграл двух соперников – Алексиса Дуарте и Даниила Денисова, а затем в падении из-под Георгия Джикии поразил ворота московского клуба.

«Краснодар» – «Спартак». 1:0 – Кордоба забил на 39-й. Онлайн-трансляция

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70 комментариев

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Валерий Самсонов
Джикия столбом ….
+72
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suka1989
Ответ Peter Parker
Тот самый вратарь, который как говорят знатоки «внушает уверенность защитникам».
А при чем тут вратарь ?
+34
-2
+32
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Vladserge
Дуарте как Инсауральде и Рассказов играют до последнего несмотря на все ошибки. Почему?!
+26
-1
+25
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Jurgen Klinsmann
Ответ Peter Parker
Тот самый вратарь, который как говорят знатоки «внушает уверенность защитникам».
эта защита даже с нойером будет привозить.
+16
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Kit Belleu
Абаскалю пора уже проветрица,заигрался в кошки мышки.Перед носом бегает чумовой Денисов,от которого один вред и полные провалы и он тренеришка этого не видит.Такого бестолкового игрока как Денисов мир еще не видел.
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+13
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Мукунку хороший
Не защитников он обыграл.. а два полена..
+10
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Дмитрий
Ответ Валерий Самсонов
Джикия столбом ….
Георгий захотел исполнить тулуп))
+10
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swvk5xw7zr
Ответ Peter Parker
Тот самый вратарь, который как говорят знатоки «внушает уверенность защитникам».
То есть в том, что джикию с денисовым вертят, как хотят, виноват селихов?😂
Понятно
+9
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Эдуард Андре
Это сегодня играет тот состав по словам Абаскаля который готов лучше?🤔
+7
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Виталий Макаров
абаскаль, пожалуйста, уйди сам
+8
-2
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Peter Parker
Тот самый вратарь, который как говорят знатоки «внушает уверенность защитникам».
+18
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Rumov
Болею за Краснодар. Зениту нужен соперник, а нам всем нужна интрига.
+5
-1
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Николай Максаков
Комментаторы чуть не плачут!)))
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Zq
Ответ Zq
Я бы еще в негативном аспекте отметил Денисова. И в этом эпизоде и в следующем, да и вообще по матчу. Эту связку надеюсь больше не увидим. На месте Абаскаля выпустил бы Бабича и Медину. Игнатова вообще не видно. Но с защитой опять всё плохо и прямо проходной двор. Но и Краснодар для лидера показывает посредственную игру, поэтому шансы перевернуть игру еще есть
И опять Денисов привозит
+4
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Georgii Neverov
Позорники, очередное поражение будет в активе...
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nkfrv10
Джон лучший нап РПЛ. Прекрасно играет спиной к воротам
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Borislav Negr
Ответ Dark.Babysitter
Джикии не пора в Саудовскую Аравию?
Пора, но Спартак С.Аравии не может столько заплатить (:
+3
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Злобный Конь
Джикия - это уровень "Амкара"
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elvis22 gnom
Кордоба показал, как должен играть настоящий нап. Породистый такой голешник. Кажется Краснодар нашёл своего тренера)
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TheSportNik
Краснодар удивляет и Кардоба хорош!
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Игорь Иванов
Абаскаль продолжает свои экскрименты. Команда не понимает, что делает на поле. Ничем хорошим, это не закончится.
+2
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ИглесиасХулио
Зарема, выходи. Вот так твой спартак Краснодар не заметит? Не заметят, как вам с аута забивать будут?
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Андрей Ткаченко
Как был отстой в защите и в опорной зоне так и есть, посмотрим второй тайм, пока и нападение никакое.
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Zq
Ответ Vladserge
Дуарте как Инсауральде и Рассказов играют до последнего несмотря на все ошибки. Почему?!
Я бы еще в негативном аспекте отметил Денисова. И в этом эпизоде и в следующем, да и вообще по матчу. Эту связку надеюсь больше не увидим. На месте Абаскаля выпустил бы Бабича и Медину. Игнатова вообще не видно.
Но с защитой опять всё плохо и прямо проходной двор.
Но и Краснодар для лидера показывает посредственную игру, поэтому шансы перевернуть игру еще есть
+4
-2
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Suckmyrocket
Ответ Василий Голованев
кстати Рассказов сегодня играл очень хорошо
вот вот, смотря игру, только подумал какое же дерево Рассказов, а он голевую выдал😁
+1
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