«Уфа» уволила Гуренко через 2 месяца после назначения, тренер назвал это абсурдом: «По многим показателям мы впереди всех». Клуб идет предпоследним во Второй лиге

Теги Сергей Гуренко отставки Евгений Харлачев Уфа Вторая лига А Футбол

«Уфа» отправила Сергея Гуренко в отставку через 2 месяца после назначения.

«Совет учредителей и руководство ФК «Уфа» приняли решение освободить Сергея Гуренко от должности главного тренера команды.

Сергей Витальевич возглавил ФК «Уфа» в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела 8 официальных матчей, в которых одержала 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Харлачев.

На данный момент команда, выступающая в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги, с 6 очками после 7 туров занимает предпоследнее место.

Гуренко прокомментировал свое увольнение.

– Мне как бы сообщили, но мы еще не обговаривали все условия. Лучше, наверное, вы позвоните генеральному директору.

– Вас шокировала эта новость? Восемь матчей – и все.

– Во-первых, не восемь, а семь матчей. Чего кубковый считать? Ситуация не патовая. В команду я верю. То, что она выберется из этой ситуации, уверен на 100 процентов. Есть руководство. Наверное, [гендиректору] Егорову надо задавать эти вопросы.

– Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

– Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд.

По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд. Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию – это однозначно.

– Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

– Этот вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

– Но вам же как-то объяснили отставку?

– Мне никто не объяснил, – сказал тренер.

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10 комментариев

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Mohnatiy
Ну и что, что пациент умер, зато как потел перед смертью!
+14
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Давид Agabekyan
Ответ a2wai
Вроде результаты не самые печальные, за что уволили Гуренко тогда. Видимо, спортивный директор Уфы - самодур.
6 очков в 7 матчах для команды которая на что-то претендует довольно печально
+5
-1
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Пушка_Кутепова
Уфа все ниже и ниже, увы
+4
-1
+3
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Dragon10
Егорову, как бывшему судье, надо было в конверте заносить перед каждой игрой) Угробили "Содовик" ради Уфы с двумя болельщиками, в итоге ни того ни другого
+4
-1
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encaro_one
Странно, команда неплохая по составу, по именам местами знакома. Для второй лиги.
Или после татарина кушать не осталось футболистам и на игру голодные выходят
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Branshtain
Отлепились от Гуренко.
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Spaten
Ответ Mohnatiy
Ну и что, что пациент умер, зато как потел перед смертью!
Если доктор сыт, то и больному легче!
0
0
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Tigo_Volchara93
Ответ Dragon10
Егорову, как бывшему судье, надо было в конверте заносить перед каждой игрой) Угробили "Содовик" ради Уфы с двумя болельщиками, в итоге ни того ни другого
💯 %
0
0
0
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Max Zhomkov
Ответ Давид Agabekyan
6 очков в 7 матчах для команды которая на что-то претендует довольно печально
ну он вот говорит , что игра была. Возможно не фарт. Такое бывает
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