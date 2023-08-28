«Уфа» уволила Гуренко через 2 месяца после назначения, тренер назвал это абсурдом: «По многим показателям мы впереди всех». Клуб идет предпоследним во Второй лиге

«Уфа» отправила Сергея Гуренко в отставку через 2 месяца после назначения.

«Совет учредителей и руководство ФК «Уфа» приняли решение освободить от должности главного тренера команды.

Сергей Витальевич возглавил ФК «Уфа» в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела 8 официальных матчей, в которых одержала 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен .

На данный момент команда, выступающая в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги, с 6 очками после 7 туров занимает предпоследнее место.

Гуренко прокомментировал свое увольнение.

– Мне как бы сообщили, но мы еще не обговаривали все условия. Лучше, наверное, вы позвоните генеральному директору.

– Вас шокировала эта новость? Восемь матчей – и все.

– Во-первых, не восемь, а семь матчей. Чего кубковый считать? Ситуация не патовая. В команду я верю. То, что она выберется из этой ситуации, уверен на 100 процентов. Есть руководство. Наверное, [гендиректору] Егорову надо задавать эти вопросы.

– Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

– Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд.

По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд. Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию – это однозначно.

– Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

– Этот вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

– Но вам же как-то объяснили отставку?

– Мне никто не объяснил, – сказал тренер.

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