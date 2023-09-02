Кутепов перейдет в «Велес» из Второй лиги. Экс-защитник «Спартака» будет получать 300 тысяч рублей в месяц

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Илья Кутепов Велес Вторая лига А Футбол

Илья Кутепов продолжит карьеру в LEON Второй лиге.

Бывший защитник «Спартака» и сборной России близок к переходу в «Велес», сообщает Sport24. Зарплата футболиста может составить 300 тысяч рублей в месяц. 

Последним клубом Кутепова был «Торпедо», из которого игрок ушел в июне этого года после истечения срока контракта. 

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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39 комментариев

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micka
Ответ Pertinax Gandi
А кто этот Леон такой, что в честь него вторую лигу назвали?
Жан Рено
+41
0
+41
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Фут.Боль
В Спартаке 2 млн евро получал)
+40
-1
+39
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Alexander Bakuryn
Ответ Фут.Боль
В Спартаке 2 млн евро получал)
Верно подмечено, получал, а не зарабатывал
+22
0
+22
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Уся Ваткин
Велес Сарсфилд Кутепова
+15
0
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dreamstep
Кутепов вполне мог бы поиграть в командах 2й половины РПЛ, защитник то не самый плохой. Но видимо уже лень играть на таком уровне и биться за выживание, когда можно дома в Москве в Велесе побегать.
+12
-1
+11
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Pertinax Gandi
А кто этот Леон такой, что в честь него вторую лигу назвали?
+7
-3
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Алексей Ненахов
Кто говорил что во второй лиге ща 30 к играют ?)
+6
-3
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Заборостроитель
Упал, как рубль
+2
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Ваник Акопян
ну я думаю у него осталась денежная подушка со времен Спартака все таки он не один сезон получал столько , ну а 300 000 руб хватит на его карманные расходы
+1
0
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Ростовский
Ответ Roman
У Фамейе в прошлом сезоне было 1,5 ляма в месяц
То первая, а не вторая лига.
+2
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Никита Смольянинов
Ответ Pertinax Gandi
А кто этот Леон такой, что в честь него вторую лигу назвали?
Классен
+1
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Тиджани Бабангида
Такой переход для игрока это провал. Для «Велеса» - успех
+3
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Дмитрий Бервинов
Ответ Фут.Боль
В Спартаке 2 млн евро получал)
Ради удовольствия, видимо играет, иначе не объяснить, в чем смысл выступать за 1% от твоей былой зарплаты. Вряд ли же он все деньги всадил
+2
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Ростовский
Ответ Алексей Ненахов
Кто говорил что во второй лиге ща 30 к играют ?)
Вот со мной дилетанты спорили и не верили в такие зарплаты. А это еще не самая большая для второй лиги.
+4
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Аркадий Алексеев (АркадийБздынь)
Ответ Pertinax Gandi
А кто этот Леон такой, что в честь него вторую лигу назвали?
Измайлов
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Sirius26
Ответ Ростовский
Вот со мной дилетанты спорили и не верили в такие зарплаты. А это еще не самая большая для второй лиги.
Так он получает как звезда,топ футболист для второй лиги...
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An Kr
Ответ Ростовский
так видимо вы и не учились, раз считаете, что на днищенских работах без особой квалификации должны получать не ниже средней. Потому и ноете.
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Sirius26
Ответ An Kr
не у всех же, человек 20 может и получают. У нас в стране средняя 65 и сколько её получают?
Грузчик тупо получает столько,даже больше.. Если по часам работать на заказах)
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An Kr
Ответ Ростовский
Все кто на средних должностях работает, тот и получает.
🤣
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An Kr
Ответ Ростовский
Вот со мной дилетанты спорили и не верили в такие зарплаты. А это еще не самая большая для второй лиги.
не у всех же, человек 20 может и получают. У нас в стране средняя 65 и сколько её получают?
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Alias69
Кошмар... В 2018 думал. что у него крутое будущее
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Рахмутдин
Вот что значит, когда отец является агентом
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x-dust
Совсем скатился. Для заща 30 лет - расцвет.
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Dinamik1
На прическу хватит.
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Бухгалтер2021
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300к неплохо муниципальные служащие получают еще меньше а это лодырь такие бабки
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