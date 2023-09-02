Илья Кутепов продолжит карьеру в LEON Второй лиге.

Бывший защитник «Спартака» и сборной России близок к переходу в « », сообщает Sport24. Зарплата футболиста может составить 300 тысяч рублей в месяц.

Последним клубом был « », из которого игрок ушел в июне этого года после истечения срока контракта.

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку