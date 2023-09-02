Кутепов перейдет в «Велес» из Второй лиги. Экс-защитник «Спартака» будет получать 300 тысяч рублей в месяц
Илья Кутепов продолжит карьеру в LEON Второй лиге.
Бывший защитник «Спартака» и сборной России близок к переходу в «Велес», сообщает Sport24. Зарплата футболиста может составить 300 тысяч рублей в месяц.
Последним клубом Кутепова был «Торпедо», из которого игрок ушел в июне этого года после истечения срока контракта.
Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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