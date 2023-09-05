Актер Оуэн Уилсон: «Переход Месси ощущается еще более важным, чем Пеле. Он уже влияет на МЛС, все взволнованы. Даже моя мама заинтересовалась»

Теги МЛС Лионель Месси Пеле Нью-Йорк Космос Интер Майами кино Футбол

Актер Оуэн Уилсон сравнил переход Лионеля Месси в МЛС с трансфером Пеле.

Бразилец выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год.

«Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Космос» считались чем-то очень важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно.

Думаю, Лео уже влияет на МЛС. Видно, как все взволнованы. У меня есть друг в Далласе, он уже ходит на матчи. И это наблюдается по всей стране. Даже моя мама теперь заинтересовалась», – сказал Уилсон, болеющий за «Лос-Анджелес».

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33 комментария

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Михо
Все верно. Это все равно что он бы приехал в РПЛ, все бы с ума сходили. Лучший игрок в истории приехал в твой, до этого никому не интересный на международном уровне, чемпионат
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Velirpa
рад, что Месси нашел страну, где даже мамы голливудских актеров им заинтересовались.
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Фут.Боль
Ответ rigobersong
Главное, что все реально радуются, уютная атмосфера. Люди приходят тратят свои деньги что бы провести отлично время, организаторы устраивают шоу, селебы стали посещать массово соккер и вкладывать туда свои миллионы становясь совладельцами, т.е. это уже является как минимум статусом:) Все радуются:)) И сравнить это с бедуин лигой, где полпустые стадионы с саранчой, где болельщики сами не понимают за кого болеть, ведь их нагнали как бюджетников:) Просто сразу видно, какая лига хояет повысить уровень маркетинга и сделать шаг вперед, а какая разгоняет воздух покупая сбитых летяиков за 30 за сотни миллионов:))
До сравнения с СА было очень интересно читать комментарий) Это сравнение здесь ни к чему)
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rigobersong
Ответ Universal1000
Пеле на фоне Месси - это вообще никто. Если говорить объективно, без приукрас и вежливых расшаркиваний перед стариной. LM10 полностью во всём превзошел бразильца и занял его трон. Даже чисто медийно уже общепризнанно, не говоря о математически-статистических показателях голов-пасов-предпасов, титулов, золотых бутс и золотых мячей.
Не соглашусь, Пеле единственный игрок на земле с 3 ЧМ, медийно он до сих пор один из самых обсуждаемых футболистов мира, не надо принижать достоинства игрока из другой эпохи, если и есть кто рядом с Месси на вершине, то это точно Пеле!:)
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Universal1000
Ответ H23
Пеле -- Легенда, но пусть он и останется в истории, как Лучший, но только Лучший Своего Времени. Точка. Играй Пеле сейчас -- в одно время с Месси -- он, скорее всего, боролся бы за попадание в основной состав какого-нибудь Кристал Пэлэс или Бормута из АПЛ. Сегодня футбол гораздо плотнее и интенсивнее, он отличается от футбола времени Пеле, как современный Бугатти отличается от Антилопы-Гну Адама Козлевича. Уверен, что фанатам Пеле не хватит сил и терпения посмотреть матч того времени от начала до конца -- из-за невыносимой скуки. В то время дико много матчей(если не большинство!) заканчивалось со счётом 0:0... а счёт 3:0 считался просто ужасающим разгромом!
Не совсем.
Как раз в то время можно было спокойно ничем не примечательному исторически французу приехать на ЧМ и за 6 игр положить 13.
Сейчас это технически невозможно даже если расширить Мундиаль до 10 игр вместо 7.

Смотреть как раз забавно. Но уровень футбола действительно в районе чемпионата Голландии. Наивно, бесхитростно, непрагматично. Никто никому не мешает играть. Тренд 21 века, наоборот, не дать играть сопернику, в первую очередь, разрушив его игру. За 5 финалов ЛЧ крайних 6 голов вымучено, 4 подряд по 1-0, тема.
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rigobersong
Ответ Михо
Все верно. Это все равно что он бы приехал в РПЛ, все бы с ума сходили. Лучший игрок в истории приехал в твой, до этого никому не интересный на международном уровне, чемпионат
Главное, что все реально радуются, уютная атмосфера. Люди приходят тратят свои деньги что бы провести отлично время, организаторы устраивают шоу, селебы стали посещать массово соккер и вкладывать туда свои миллионы становясь совладельцами, т.е. это уже является как минимум статусом:) Все радуются:)) И сравнить это с бедуин лигой, где полпустые стадионы с саранчой, где болельщики сами не понимают за кого болеть, ведь их нагнали как бюджетников:) Просто сразу видно, какая лига хояет повысить уровень маркетинга и сделать шаг вперед, а какая разгоняет воздух покупая сбитых летяиков за 30 за сотни миллионов:))
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Writer 1
Ответ H23
Пеле -- Легенда, но пусть он и останется в истории, как Лучший, но только Лучший Своего Времени. Точка. Играй Пеле сейчас -- в одно время с Месси -- он, скорее всего, боролся бы за попадание в основной состав какого-нибудь Кристал Пэлэс или Бормута из АПЛ. Сегодня футбол гораздо плотнее и интенсивнее, он отличается от футбола времени Пеле, как современный Бугатти отличается от Антилопы-Гну Адама Козлевича. Уверен, что фанатам Пеле не хватит сил и терпения посмотреть матч того времени от начала до конца -- из-за невыносимой скуки. В то время дико много матчей(если не большинство!) заканчивалось со счётом 0:0... а счёт 3:0 считался просто ужасающим разгромом!
Чепуха, я видел как играет Гиггз, Скоулз на заре карьеры - они по технике были как сейчас Бруну, на фоне таких деревяшек как Андер Эррера (обычный средний футболист) - просто эталон техники. Никаких сомнений, что Пеле не хуже, чем Мбаппе. Джордж Бест в своем пике сейчас стоил бы минимум 200-300, потому что в современном футболе кризис нападающих, научились разве что двигаться в линию
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Пацанчик реальный
Ответ H23
Пеле -- Легенда, но пусть он и останется в истории, как Лучший, но только Лучший Своего Времени. Точка. Играй Пеле сейчас -- в одно время с Месси -- он, скорее всего, боролся бы за попадание в основной состав какого-нибудь Кристал Пэлэс или Бормута из АПЛ. Сегодня футбол гораздо плотнее и интенсивнее, он отличается от футбола времени Пеле, как современный Бугатти отличается от Антилопы-Гну Адама Козлевича. Уверен, что фанатам Пеле не хватит сил и терпения посмотреть матч того времени от начала до конца -- из-за невыносимой скуки. В то время дико много матчей(если не большинство!) заканчивалось со счётом 0:0... а счёт 3:0 считался просто ужасающим разгромом!
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Artuom Batishev
Ответ blаncо
Эффект Месси вкупе с ЧМ 26 года станет тем фактором, благодаря которому футбол вскоре будет спортом #1 в Штатах.
Глупость, не станет и близко. Разрыв слишком огромный. 3-4 место максимум.
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Vankouver
Ответ Universal1000
Быть после Месси - это привелегия. Но надо называть вещи своими именами хехе.
Если называть вещи своими именами, то юзер, утверждающий, что Пеле на фоне Месси вообще никто, привЕлегированный бельмес.

P.S. У тебя с русским языком такие же фундаментальные проблемы, как и с объективностью в футболе.
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Фут.Боль
Ответ Universal1000
Пеле на фоне Месси - это вообще никто. Если говорить объективно, без приукрас и вежливых расшаркиваний перед стариной. LM10 полностью во всём превзошел бразильца и занял его трон. Даже чисто медийно уже общепризнанно, не говоря о математически-статистических показателях голов-пасов-предпасов, титулов, золотых бутс и золотых мячей.
Медийно сравнить Пеле с Месси- это сильно, конечно. Между ними полвека разницы.
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Velirpa
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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омг
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Аморалинни
Ответ Фут.Боль
До сравнения с СА было очень интересно читать комментарий) Это сравнение здесь ни к чему)
Это же Риго, у него все комментарии только чтобы задеть Роналду))
Миллиардеру правда все равно, что его как-то задевает ребенок со спортса
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Writer 1
Из всех трёх бумов, Американский нравится больше всех, потому что он самый дальновидный, почти у всех футбольные стадионы, которые построены недавно, а так же он действительно увлекателен для мирового футбола своей системой, и сейчас если обычный потолок поднимется и пробьет планку миллион, то можно брать добротных игроков, условно говоря можно взять Серёгу Кривцова, когда ему 27-28, а не 31-32 (это минимальные цели, как получится не знаю) так же наверняка будут сделки и по правилу Бэкхема, жду Гризмана, Ройса, Папу Гомеса, вообщем тех, кто может порадовать красотой. Смотреть в Аравии, как 4 команды издеваются над всей лигой, у которых кроме пару неизвестных бразилов, одного испанца и одного африканца с чемпионата Сербии - одни саудовцы, второго, третьего качества - очень интересно конечно, и не надо писать, что не 4, а 6. Ну да - Тельо, Хендерсоны на всю команду - это конечно топ. Ну а атмосфера? В Китае с беговыми дорожками, зато под полными трибунами - смотрелось лучше. Они бы лучше взяли пример у Катара, ОАЭ и вкладывали больше в себя, эти две страны куда меньше вызывают ассоциаций пустыни и понта, зато без выкрутасов.
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H23
Пеле -- Легенда, но пусть он и останется в истории, как Лучший, но только Лучший Своего Времени. Точка.

Играй Пеле сейчас -- в одно время с Месси -- он, скорее всего, боролся бы за попадание в основной состав какого-нибудь Кристал Пэлэс или Бормута из АПЛ.
Сегодня футбол гораздо плотнее и интенсивнее, он отличается от футбола времени Пеле, как современный Бугатти отличается от Антилопы-Гну Адама Козлевича.
Уверен, что фанатам Пеле не хватит сил и терпения посмотреть матч того времени от начала до конца -- из-за невыносимой скуки. В то время дико много матчей(если не большинство!) заканчивалось со счётом 0:0... а счёт 3:0 считался просто ужасающим разгромом!
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Velirpa
коллаб Джеки Чана и Оуэна Уилсона был неплох.
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BaldFraud
Ну так времена Пеле были другими. Тем более это было до ЧМ в Северной Америке, что немного популяризировало соккер. Сейчас в США выросло латиноамериканское население, а среди некоторой прослойки молодежи олдскульные виды спорта, вроде американского футбола и бейсбола, ассоциируются с отсталыми консерваторами. А соккер вот уже другая тема.
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Кашшай Чакырович
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Забористая травка у тебя !
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Аморалинни
Ответ Михо
Все верно. Это все равно что он бы приехал в РПЛ, все бы с ума сходили. Лучший игрок в истории приехал в твой, до этого никому не интересный на международном уровне, чемпионат
У чинуш появилась идея, как заставить людей оформить фанайди - привезти месси
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leon01
Ответ rigobersong
Не соглашусь, Пеле единственный игрок на земле с 3 ЧМ, медийно он до сих пор один из самых обсуждаемых футболистов мира, не надо принижать достоинства игрока из другой эпохи, если и есть кто рядом с Месси на вершине, то это точно Пеле!:)
Ну не 3 Пеле взял а 2 , он получил травму во второй игре и больше не учавствовал, и они взяли без него! Это говорит о том какие игроки были у бразил, что им и Пеле не очень нужен был ) а сколько раз он был лучшим игроком на чемпионатах мира?? Правильно один! Он никогда не играл в Европе и большую часть своих голов он забил командам типа Сатурн Брянская область)
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leon01
Ответ rigobersong
Не соглашусь, Пеле единственный игрок на земле с 3 ЧМ, медийно он до сих пор один из самых обсуждаемых футболистов мира, не надо принижать достоинства игрока из другой эпохи, если и есть кто рядом с Месси на вершине, то это точно Пеле!:)
Если кто то с ним на вершине то это только Марадона
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Легато
Ответ Velirpa
коллаб Джеки Чана и Оуэна Уилсона был неплох.
ещё с Куртом Кобейном тоже
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Дониёр Расулов
Маме привет от Бекхема
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