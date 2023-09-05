Актер Оуэн Уилсон: «Переход Месси ощущается еще более важным, чем Пеле. Он уже влияет на МЛС, все взволнованы. Даже моя мама заинтересовалась»
Актер Оуэн Уилсон сравнил переход Лионеля Месси в МЛС с трансфером Пеле.
Бразилец выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год.
«Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Космос» считались чем-то очень важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно.
Думаю, Лео уже влияет на МЛС. Видно, как все взволнованы. У меня есть друг в Далласе, он уже ходит на матчи. И это наблюдается по всей стране. Даже моя мама теперь заинтересовалась», – сказал Уилсон, болеющий за «Лос-Анджелес».
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Как раз в то время можно было спокойно ничем не примечательному исторически французу приехать на ЧМ и за 6 игр положить 13.
Сейчас это технически невозможно даже если расширить Мундиаль до 10 игр вместо 7.
Смотреть как раз забавно. Но уровень футбола действительно в районе чемпионата Голландии. Наивно, бесхитростно, непрагматично. Никто никому не мешает играть. Тренд 21 века, наоборот, не дать играть сопернику, в первую очередь, разрушив его игру. За 5 финалов ЛЧ крайних 6 голов вымучено, 4 подряд по 1-0, тема.
P.S. У тебя с русским языком такие же фундаментальные проблемы, как и с объективностью в футболе.
Миллиардеру правда все равно, что его как-то задевает ребенок со спортса
Играй Пеле сейчас -- в одно время с Месси -- он, скорее всего, боролся бы за попадание в основной состав какого-нибудь Кристал Пэлэс или Бормута из АПЛ.
Сегодня футбол гораздо плотнее и интенсивнее, он отличается от футбола времени Пеле, как современный Бугатти отличается от Антилопы-Гну Адама Козлевича.
Уверен, что фанатам Пеле не хватит сил и терпения посмотреть матч того времени от начала до конца -- из-за невыносимой скуки. В то время дико много матчей(если не большинство!) заканчивалось со счётом 0:0... а счёт 3:0 считался просто ужасающим разгромом!