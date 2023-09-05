Актер Оуэн Уилсон: «Переход Месси ощущается еще более важным, чем Пеле. Он уже влияет на МЛС, все взволнованы. Даже моя мама заинтересовалась»

Актер Оуэн Уилсон сравнил переход Лионеля Месси в МЛС с трансфером Пеле.

Бразилец выступал за « » с 1975 по 1977 год.

«Помню, когда я был маленьким, выступления за «Космос» считались чем-то очень важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно.

Думаю, Лео уже влияет на . Видно, как все взволнованы. У меня есть друг в Далласе, он уже ходит на матчи. И это наблюдается по всей стране. Даже моя мама теперь заинтересовалась», – сказал Уилсон, болеющий за «Лос-Анджелес».

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