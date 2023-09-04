Игорь Шестеркин рассказал о влиянии Лионеля Месси на цены в Майами.

– Слышал в каком-то интервью, что цены на недвижимость взлетели просто потому, что Месси теперь играет в Майами.

– Честно, такого не слышал. Но цены на билеты на футбол выросли очень сильно. До его приезда можно было на любой матч сходить за 50 долларов, а сейчас такой же билет будет стоить в районе 400-500 долларов.

Дэвид Бекхэм не прогадал, скажем так, с подписанием.

– Нельзя не спросить важнейший вопрос. Месси или Роналду?

– На моем веку это два лучших футболиста, я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже.

– Говорят, что Месси Бог в лоб поцеловал, у него невероятный талант, а Роналду – это больше про работу. Ты сам что думаешь по этому поводу?

– Я согласен с этими аргументами. Я, конечно, не знаю, может, Месси тоже пашет как вол, но, по крайней мере, об этом не трубят во всех СМИ, и всякие видео в интернете гуляют. Но Роналду реально уделяет очень много внимания своему телу, питанию и так далее.

Ходили слухи, что, когда его второе пришествие в «Манчестер Юнайтед» было, у них была командная вечеринка в честь того, что он снова в команде, все пришли, думали расслабиться, а у него там из всего были протеиновые батончики, бутылочки с водой – и все. То есть никаких десертов. Он сказал, что, пока он в клубе, никаких десертов больше не будет, – сказал вратарь « ».