Шестеркин о Месси и Роналду: «Два лучших футболиста на моем веку. Цены на билеты выросли с 50 до 500 долларов с приездом Лео»

Теги Манчестер Юнайтед Рейнджерс Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Дэвид Бекхэм НХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Игорь Шестеркин Интер Майами деньги Хоккей

Игорь Шестеркин рассказал о влиянии Лионеля Месси на цены в Майами.

– Слышал в каком-то интервью, что цены на недвижимость взлетели просто потому, что Месси теперь играет в Майами.

– Честно, такого не слышал. Но цены на билеты на футбол выросли очень сильно. До его приезда можно было на любой матч сходить за 50 долларов, а сейчас такой же билет будет стоить в районе 400-500 долларов.

Дэвид Бекхэм не прогадал, скажем так, с подписанием.

– Нельзя не спросить важнейший вопрос. Месси или Роналду?

– На моем веку это два лучших футболиста, я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже.

– Говорят, что Месси Бог в лоб поцеловал, у него невероятный талант, а Роналду – это больше про работу. Ты сам что думаешь по этому поводу?

– Я согласен с этими аргументами. Я, конечно, не знаю, может, Месси тоже пашет как вол, но, по крайней мере, об этом не трубят во всех СМИ, и всякие видео в интернете гуляют. Но Роналду реально уделяет очень много внимания своему телу, питанию и так далее.

Ходили слухи, что, когда его второе пришествие в «Манчестер Юнайтед» было, у них была командная вечеринка в честь того, что он снова в команде, все пришли, думали расслабиться, а у него там из всего были протеиновые батончики, бутылочки с водой – и все. То есть никаких десертов. Он сказал, что, пока он в клубе, никаких десертов больше не будет, – сказал вратарь «Рейнджерс».

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24 комментария

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re-gree
Ответ Kurama Altai
ради игры Месси зрители платят 400-600$, а ради игры роналду не могут платить даже 4-6€ и несмотря на низкие цены стадионы в СА полупустые😁
В Штатах в принципе любые массовые мероприятия собирают народ: хоть футбол, хоть родео, хоть поедание пиццы
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Бьорн Дэли
Ответ re-gree
В Штатах в принципе любые массовые мероприятия собирают народ: хоть футбол, хоть родео, хоть поедание пиццы
Арабы что бюджетников не могут согнать? Игрок, у которого якобы 600 миллионов подписчиков играет при полупустых трибунах.
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Дима Костылев
Спорят только хейтеры! Нормальные люди наслаждаются их игрой пока есть шанс 💪
+8
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Enchanter WIZZARD
500 баксов за билет?!?!? Это грабеж, жесть какая-то
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Ярик01
Ответ Давид Кочинян
На самом деле не 100 тысяч, а 1 миллион, и не долларов США, а казахстанских тенге 😆 Ты же понимаешь, что Ди Каприо, Леброн и прочие знаменитости не платят за посещение матчей МЛС, потому что футбол, лига и клуб зарабатывают с этого больше, чем просто на их билетах?!
В НБА звезды платят, да ещё хвастаются сколько заплатили
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Давид Кочинян
Ответ Ложный Латераль
Кстати, у кого нибудь есть инфа насчёт цен для вип лож? Мне писали, что они стоят по 100.000 долларов, в сети не смог найти про это
На самом деле не 100 тысяч, а 1 миллион, и не долларов США, а казахстанских тенге 😆

Ты же понимаешь, что Ди Каприо, Леброн и прочие знаменитости не платят за посещение матчей МЛС, потому что футбол, лига и клуб зарабатывают с этого больше, чем просто на их билетах?!
+4
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Kurama Altai
ради игры Месси зрители платят 400-600$, а ради игры роналду не могут платить даже 4-6€ и несмотря на низкие цены стадионы в СА полупустые😁
+10
-9
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Эльдар Худайбердин
Ответ Евгений Шазиев
Шестёркин? Кто это вообще?
это наверное вратарь какой-то хоккейный, которому до Васи как до китая раком
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Кино Музыка
40 млн с каждого матча. Месси увеличил доходы клуба почти на миллиард.
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DJIGURDEZ
цена оправдана, это как билет на концерт, на кого то и даром не пойду, а за кого то и переплатить можно
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Давид Кочинян
Ответ Ярик01
В НБА звезды платят, да ещё хвастаются сколько заплатили
Courtside tickets to Game 1 of the NBA Finals at Ball Arena in Denver are currently going for $24,605 each on TicketSmarter, as of Wednesday evening.

https://www.usatoday.com/story/sports/nba/2023/06/01/nba-finals-courtside-seats-cost-how-stars-get-them/70249955007/
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Ложный Латераль
Ответ avcgloronalduMU
о ценах на билеты https://youtu.be/JIUJn_4INE0?feature=shared
Спасибо, но это лишь про дебютную игру. Мне писали что в каждом матче вип ложи стоят 100к)
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yrok77
Ответ Ложный Латераль
Спасибо, но это лишь про дебютную игру. Мне писали что в каждом матче вип ложи стоят 100к)
тебе зачем? всё равно не потянешь
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Splin
Что один, что второй, скучные до нельзя
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e1ther - e1ther
когда футболисты ,попали на хоккейные теги)
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Вера Алексеевна
Ответ Enchanter WIZZARD
500 баксов за билет?!?!? Это грабеж, жесть какая-то
Да гонит он. Специально на офф.сайт залез ИМ, 150$-180$ в среднем.
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avcgloronalduMU
о ценах на билеты
https://youtu.be/JIUJn_4INE0?feature=shared
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кино Музыка
40 млн с каждого матча. Месси увеличил доходы клуба почти на миллиард.
Почему 40?
Стадион вмещает около 20000, билет 400-500. Итого около 10 млн.
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