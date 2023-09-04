Тренер «Лос-Анджелеса» о Месси: «Не каждый может прогуливаться по полю и так влиять на игру при этом. Футбольный интеллект, техника и физические данные делают его лучшим в мире»

Теги МЛС Лионель Месси Стивен Черандоло Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Главный тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игровых качествах Лионеля Месси.

«Лос-Анджелес», являющийся действующим чемпионом МЛС, уступил «Интер Майами» со счетом 1:3. Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами.

«Важно, чтобы его роль в любой команде, где он играет, позволяла ему использовать свой футбольный интеллект и оказываться в нужном месте в нужный момент. В сочетании с его техникой и физическими данными [это] делает его лучшим игроком в мире.

Не каждый в современном футболе обладает такими способностями, чтобы заслужить право прогуливаться [по полю], но при этом так влиять на игру в атаке. Так что это делает [его] немного опасным и хитрым», – сказал Стивен Черандоло.

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53 комментария

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Бьорн Дэли
Месси гуляет по полю, прохаживается, потом резкое ускорение и гол.
Вот так читают и понимают игру величайшие.
Таким образом у Лео 44 трофея включая главный из них - ЧМ.
Еще пешком он 6 ЗБ завоевал)
+73
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vova123456
Ответ Дмитрий Крутенко
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Получается что на ЧМ можно?
+39
-6
+33
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FC.Barcelona
Ответ Дмитрий Крутенко
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А до Месси ПСЖ запарился кубки ЛЧ брать
+36
-5
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Бьорн Дэли
Ответ King_X
На ЧМ он явно не прогуливался, и как раз это ему фанаты ПСЖ и предъявляют За Аргентину Лео жилы рвет, чуть ли не до своего углового флажка носится, в борьбе отбирая мяч За ПСЖ он объективно 2 года фигнёй страдал и пешеходил, готовясь к ЧМ А после ЧМ ему футбол и давление вовсе не сдались, поэтому выбрал МЛС и играет на лайте среди любителей (а уровень лиги действительно +/- такой)
А что ему в 35 лет было доказывать в ПСЖ?
Он на клубном уровне выиграл все и по нескольку раз.
Оставался Святой Грааль.
Лео подготовился и выиграл мировую вершину.
Спасибо ПСЖ за такую площадку, в Барсе он бы к зиме был выжат как лимон.
+25
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+25
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Zed_patriot
а вот если бы Месси ещё бегал..
+22
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несахар
опасный хитрый пешеход
+9
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Кашшай Чакырович
Так и есть главное оружие это футбольный интеллект , а у плаксы он на нуле ,что он может это отдать пас назад на три метра или на два метра поперек поля !
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Hella black
Ответ Иван Иванов
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Ваня,Ванечка,Иван остановись,тебя понесло ! Всё будет хорошо 🙂
На следующей недели матч с Люксембургом,там и настроение себе поднимешь и жизнь новыми красками заиграет 👌🏼
+7
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Бьорн Дэли
Ответ Zlatan Ibra
Всё хорошо, но про чм и судейство лучше не вспоминать
Что значит лучше не вспоминать?
Давай по фактам, что тебя конкретно не устроило?)
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Доброжелатель98
Ещё как он может взрываться. Мяч отобрать или мяч не отдать. Развернутый к воротам Месси с мячом в ногах страшная сила, на каком бы участке поля он не находился. А ходить или бегать - это ему решать. Даже не тренеру. Тен Хаг прав - ходить по полю и не быть на скамейке в этом мире разрешено только Месси. Остальные, если что - на лавку. Авейру знает. Поэтому его как сдуло из Европы. На задворки, с двойкой в дневнике.. 😄.
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Экспертное мнение
Месси, Бускетс и Альба в Интере мне кажется уже наполовину начали тренерскую карьеру, вся команда начала играть и двигаться по уму, думаю такой соперник очень непривычен для других команд МЛС. Бускетс-Месси-Альба соорудили такой барселонский гол, что в самой Барсе не скоро такое увидим.
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Гаврила Ардалионович
Представляете, что было бы, если бы он начал бегать.
+5
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AF007
Ответ Дмитрий Крутенко
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криштик в ЛЧ - второй игрок в истории
криштик на ЧМ - худший игрок в истории

Но лёгкий турнир это ЧМ, мы тебя поняли)
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Muhammad Juraev
Это получается Месси пешком на лайте стал лучшим футболистом в истории, а верблюд всю жизнь в качалке и всё равно не ровня?!)
+6
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andr d
Ответ Дмитрий Крутенко
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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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King_X
Ответ Бьорн Дэли
Месси гуляет по полю, прохаживается, потом резкое ускорение и гол. Вот так читают и понимают игру величайшие. Таким образом у Лео 44 трофея включая главный из них - ЧМ. Еще пешком он 6 ЗБ завоевал)
На ЧМ он явно не прогуливался, и как раз это ему фанаты ПСЖ и предъявляют
За Аргентину Лео жилы рвет, чуть ли не до своего углового флажка носится, в борьбе отбирая мяч
За ПСЖ он объективно 2 года фигнёй страдал и пешеходил, готовясь к ЧМ
А после ЧМ ему футбол и давление вовсе не сдались, поэтому выбрал МЛС и играет на лайте среди любителей (а уровень лиги действительно +/- такой)
+14
-12
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breeze1989
Ответ Иван Иванов
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А Гвардиола за десять лет без Месси не выиграл ни одной. И только на 11 что-то выгорело
+8
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Пирс Морган
Немного опасный и хитрый прокатил всю оборону на одном месте, дал два ассиста и мог пару раз забить
+5
-3
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King_X
Ответ Бьорн Дэли
А что ему в 35 лет было доказывать в ПСЖ? Он на клубном уровне выиграл все и по нескольку раз. Оставался Святой Грааль. Лео подготовился и выиграл мировую вершину. Спасибо ПСЖ за такую площадку, в Барсе он бы к зиме был выжат как лимон.
Ну, здесь многие спорят же, что в ПСЖ он прям всего себя оставлял, такую стату набил (хотя она особенно в первый сезон так себе, да и в ключевых матчах не такой резалт) и т. д

Хотя все очевидно и логично, здесь не упрекнуть Лео
И более того, думаю, переходы Криша и Неймара наверняка тож такой план имеют - чем убиваться в евро футболе, перейти в чемп слабее, ещё и с влиянием шейхов, и спокойно подготовиться к следующему ЧМ, не убиваясь или даж не пропустив его из-за какой-либо травмы

Что в Барсе был бы выжат - 100%
А здесь заряженный и в плане мотивации, и в плане сил был. Да и психологически поуверенее (с теми же пенками), чем если б пару попыток провалил бы в тонущей Барсе
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Ruslen
Ну так он и ЧМ пешком ходил и привел свою команду к финалу, став при этом лучшим игроком турнира, притом второй раз. Просто меньше надо капризничать и выпрашивать голы которых не забивал и детей не трогать в порыве гнева
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Zed_patriot
а вот если бы Месси ещё бегал..
Ты чё друг хочешь чтобы у кр7 болел случился инфаркт!
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andr d
Ответ Francesc Fàbregas
Есть еще люди на планете, которые еще не сказали подобные слова про Месси и Роналду? подпишите петицию, чтоб мы больше это здесь не читали на дню по 10 раз.
Кто тебе мешает не читать это?
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Бьорн Дэли
Ответ yrok77
несколько левых пеналей у аргентосов
Какие левые, давай конкретно?
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Бьорн Дэли
Ответ King_X
Ну, здесь многие спорят же, что в ПСЖ он прям всего себя оставлял, такую стату набил (хотя она особенно в первый сезон так себе, да и в ключевых матчах не такой резалт) и т. д Хотя все очевидно и логично, здесь не упрекнуть Лео И более того, думаю, переходы Криша и Неймара наверняка тож такой план имеют - чем убиваться в евро футболе, перейти в чемп слабее, ещё и с влиянием шейхов, и спокойно подготовиться к следующему ЧМ, не убиваясь или даж не пропустив его из-за какой-либо травмы Что в Барсе был бы выжат - 100% А здесь заряженный и в плане мотивации, и в плане сил был. Да и психологически поуверенее (с теми же пенками), чем если б пару попыток провалил бы в тонущей Барсе
С предпоследним абзацем не соглашусь.
В подобных лигах не готовятся к большим турнирам, уровень сопротивления не тот.
Все уже доигрывают.
Какой ЧМ? Одному будет 40 с лишним, другой хроник.
У Неймара голеностоп уже все, там пластина , он травмируется постоянно именно на это место.
По хорошему всем надо уходить из сборных и не мешать молодежи.
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Muhammad Juraev
Это получается Месси пешком на лайте стал лучшим футболистом в истории, а верблюд всю жизнь в качалке и всё равно не ровня?!)
Лео удивляет вес мир своим футболам, а она кр7 своей телой! 😅
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