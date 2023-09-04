Тренер «Лос-Анджелеса» о Месси: «Не каждый может прогуливаться по полю и так влиять на игру при этом. Футбольный интеллект, техника и физические данные делают его лучшим в мире»
Главный тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игровых качествах Лионеля Месси.
«Лос-Анджелес», являющийся действующим чемпионом МЛС, уступил «Интер Майами» со счетом 1:3. Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами.
«Важно, чтобы его роль в любой команде, где он играет, позволяла ему использовать свой футбольный интеллект и оказываться в нужном месте в нужный момент. В сочетании с его техникой и физическими данными [это] делает его лучшим игроком в мире.
Не каждый в современном футболе обладает такими способностями, чтобы заслужить право прогуливаться [по полю], но при этом так влиять на игру в атаке. Так что это делает [его] немного опасным и хитрым», – сказал Стивен Черандоло.
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Вот так читают и понимают игру величайшие.
Таким образом у Лео 44 трофея включая главный из них - ЧМ.
Еще пешком он 6 ЗБ завоевал)
Он на клубном уровне выиграл все и по нескольку раз.
Оставался Святой Грааль.
Лео подготовился и выиграл мировую вершину.
Спасибо ПСЖ за такую площадку, в Барсе он бы к зиме был выжат как лимон.
На следующей недели матч с Люксембургом,там и настроение себе поднимешь и жизнь новыми красками заиграет 👌🏼
Давай по фактам, что тебя конкретно не устроило?)
криштик на ЧМ - худший игрок в истории
Но лёгкий турнир это ЧМ, мы тебя поняли)
За Аргентину Лео жилы рвет, чуть ли не до своего углового флажка носится, в борьбе отбирая мяч
За ПСЖ он объективно 2 года фигнёй страдал и пешеходил, готовясь к ЧМ
А после ЧМ ему футбол и давление вовсе не сдались, поэтому выбрал МЛС и играет на лайте среди любителей (а уровень лиги действительно +/- такой)
Хотя все очевидно и логично, здесь не упрекнуть Лео
И более того, думаю, переходы Криша и Неймара наверняка тож такой план имеют - чем убиваться в евро футболе, перейти в чемп слабее, ещё и с влиянием шейхов, и спокойно подготовиться к следующему ЧМ, не убиваясь или даж не пропустив его из-за какой-либо травмы
Что в Барсе был бы выжат - 100%
А здесь заряженный и в плане мотивации, и в плане сил был. Да и психологически поуверенее (с теми же пенками), чем если б пару попыток провалил бы в тонущей Барсе
В подобных лигах не готовятся к большим турнирам, уровень сопротивления не тот.
Все уже доигрывают.
Какой ЧМ? Одному будет 40 с лишним, другой хроник.
У Неймара голеностоп уже все, там пластина , он травмируется постоянно именно на это место.
По хорошему всем надо уходить из сборных и не мешать молодежи.