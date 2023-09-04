Тренер «Лос-Анджелеса» о Месси: «Не каждый может прогуливаться по полю и так влиять на игру при этом. Футбольный интеллект, техника и физические данные делают его лучшим в мире»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игровых качествах Лионеля Месси.

« », являющийся действующим чемпионом , уступил « » со счетом 1:3. отметился двумя голевыми передачами.

«Важно, чтобы его роль в любой команде, где он играет, позволяла ему использовать свой футбольный интеллект и оказываться в нужном месте в нужный момент. В сочетании с его техникой и физическими данными [это] делает его лучшим игроком в мире.

Не каждый в современном футболе обладает такими способностями, чтобы заслужить право прогуливаться [по полю], но при этом так влиять на игру в атаке. Так что это делает [его] немного опасным и хитрым», – сказал .

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